OnePlus zet nieuwe vouwbare smartphone in ijskast: geen Open 2 voorlopig

OnePlus lijkt ervoor gekozen te hebben om voorlopig geen OnePlus Open 2 uit te brengen. De eerste foldable van het merk verscheen in 2023, maar een opvolger bleef uit. Dat zal voorlopig niet veranderen, zo bevestigt het merk.

OnePlus heeft onlangs de OnePlus 13 uitgebracht. Ergens werd gedacht dat er nog een high-end telefoon uitgebracht zou worden, een foldable. OnePlus heeft echter bekend gemaakt dat het in ieder geval dit jaar geen vouwbare telefoon meer uitbrengt. Oppo en OnePlus behoren tot hetzelfde bedrijf, en lang werd verwacht dat de Oppo Find N5 die binnenkort wordt gepresenteerd, ook door OnePlus uitgebracht zou worden onder de naam OnePlus Open 2.

OnePlus spreekt in een bericht in haar community. Dit jaar komt er geen nieuwe vouwbare smartphone van het bedrijf. Een reden wordt echter niet gegeven. Wel zou Oppo ‘de leiding’ nemen met de foldable.

Het merk zegt hierover het volgende;

Bij OnePlus ligt onze kernkracht en passie in het stellen van nieuwe benchmarks en het uitdagen van de status quo in alle productcategorieën. Met dat in gedachten hebben we de timing en onze volgende stappen in opvouwbare apparaten zorgvuldig overwogen en hebben we besloten om dit jaar geen opvouwbaar apparaat uit te brengen.

Hoewel dit misschien als een verrassing komt, geloven we dat dit op dit moment de juiste aanpak voor ons is. Nu OPPO de leiding neemt in het opvouwbare segment met de Find N5, zijn we toegewijd aan het ontwikkelen van producten die meerdere categorieën opnieuw definiëren en u ervaringen bieden die net zo innovatief en opwindend zijn als altijd, terwijl we nauw aansluiten bij ons Never Settle-mantra.

Dat gezegd hebbende, betekent onze beslissing om te pauzeren op opvouwbaar voor deze generatie niet dat we de categorie verlaten. OPPO’s Find N5 toont opmerkelijke vooruitgang in opvouwbare technologie, waaronder het gebruik van geavanceerde nieuwe materialen en geavanceerdere engineering. We blijven toegewijd om deze doorbraken in onze toekomstige producten te verwerken.