‘OnePlus Open 2 krijgt enorme accu van 6000 mAh’

Nieuwe informatie is er over de OnePlus Open 2. De nieuwe foldable smartphone van OnePlus moet gaan beschikken over een enorme accucapaciteit, zo melden geruchten. Interessant, want doorgaans was de capaciteit door het formaat juist kleiner dan ‘normale’ smartphones.

Grotere accu voor OnePlus Open 2?

De OnePlus Open heeft zich in onze OnePlus Open review al bewezen als een goede smartphone. Reden genoeg voor de fabrikant om aan de slag te gaan met een opvolger. Dit zal gebeuren in de vorm van de OnePlus Open 2. De nieuwe smartphone van de fabrikant verwachten we in het eerste kwartaal van 2025 pas, als de informatie klopt. Op Weibo gaan nieuwe berichten rond over het toestel.

Volgens de informatie krijgt de nieuwe OnePlus Open 2 de nieuwe Snapdragon 8 Gen 4 chipset. Daarbij krijgt het toestel een flinke accucapaciteit van 6000 mAh, meer dan wat we nu in traditionele telefoons terugzien. Hoe dat er precies uit komt te zien, is nog niet bekend. Er zijn nog geen foto’s opgedoken van het nieuwe toestel. De huidige OnePlus Open heeft een 4805 mAh batterij.