OnePlus Open review: ontzettend goed doordachte foldable

Foldables kennen we al van verschillende merken. Nu heeft ook OnePlus een eigen vouwbare smartphone. Hoe goed is de OnePlus Open? Dat hebben we de afgelopen weken voor je getest in de OnePlus Open review.

OnePlus Open review

De eerste foldable van OnePlus werd eind dit jaar aangekondigd. Met de nieuwe OnePlus Open wil de fabrikant de aanval openen op voornamelijk de Samsung Galaxy Z Fold 5. Dit bewijst de formfactor van het toestel, waarbij het grote scherm verschijnt als je het toestel open doet als een boek. Een andere populaire formfactor is de zogenaamde flip-phone. Het voordeel van de manier van openen van de Open, is dat je niet per se het toestel open hoeft te klappen om het te gebruiken. Aan de buitenkant zit namelijk een scherm van normale grootte.

Verkooppakket

OnePlus levert de OnePlus Open met in een vierkante doos. Daarin vind je direct de laadkabel, adapter en ook een hoesje wordt meegeleverd. Of beter gezegd; wat opklik-covers. Hiermee kun je de vouwbare smartphone wat bescherming meegeven. Een compleet pakket, want zelfs voor het snelle opladen hoef je dus niet zelf nog een oplader aan te schaffen.

Design en interface

Om te beginnen; de OnePlus Open heeft twee schermen. Opengeklapt is er een 7,82 inch groot scherm, dicht is er een 6,31 inch scherm. Dit betekent dat wanneer je het toestel niet openklapt, je gewoon een normaal formaat scherm in je handen hebt. Dat werkt in de praktijk ook erg prettig. Ben je klaar op het grote scherm, dan opent hetgeen waar je mee bezig was, met één veegbeweging direct op het scherm aan de voorzijde.

Wat direct opvalt is dat het toestel ontzettend degelijk aanvoelt. Natuurlijk blijven foldables op een bepaalde manier kwetsbaar. Maar ik heb de OnePlus Open als erg degelijk ervaren. Bij het sluiten zien we geen vervelende kieren of dergelijke. Wat ik wel discutabel vind, is de gigantische cameramodule aan de achterkant. Die is zó groot, die kun je niet missen. Waarschijnlijk is dat nodig vanwege de dunne kant van het toestel, en zo toch alle opties aan te bieden, want dat zijn er bij de camera nogal een aantal. Toch heeft deze gigantische module een pluspunt. De cameramodule kan namelijk perfect gebruikt worden om je vinger op te leggen en de telefoon op te laten rusten in het gebruik.

De vouw in het grote scherm is nauwelijks zichtbaar bij normaal gebruik en ik vind hem ook qua gevoel totaal niet storend. Hier heeft OnePlus goed werk van gemaakt, en hij is duidelijk minder prominent in beeld dan bij Samsung. De Open voelt verre van fragiel aan. Dit geldt ook voor de toetsen van het toestel, waarbij je opengeklapt op de eerste laag toegang hebt tot de alert-slider en op de tweede laag de volumetoets en de power-button waarin ook de vingerafdrukscanner is geïntegreerd. Aan de onderzijde van de vouwbare smartphone zit een USB-C poort en een slot voor een simkaart.

Voor het scherm zijn er verschillende kleurinstellingen te vinden. Zo kun je hem standaard laten staan, maar ook kiezen voor meer verzadiging. Afhankelijk van welke stand je prettig vindt om naar te kijken, ziet het er keurig uit en is het ook op zonnige dagen goed afleesbaar.

Interface

De OnePlus Open draait op Android 13 en is voorzien van de eigen OxygenOS skin. Deze is op verschillende gebieden wat aangepast, omdat je hier natuurlijk te maken hebt met een groter scherm. Toch is het meeste vergelijkbaar met hoe we dat kennen van andere OnePlus-toestellen. Het is niet duidelijk wanneer Android 14 voor de smartphone beschikbaar komt, maar we verwachten deze over niet al te lange tijd.

De interface van de OnePlus Open wijst zich verder vanzelf en reageert erg snel. Met de verschillende opties in OxygenOS kun je het ook helemaal personaliseren naar eigen wens. Foldable of niet, voor het scherm aan de buitenzijde kun je ook het Always On Display inschakelen, waarbij je kunt kiezen uit verschillende stijlen en vormen. Eén van de stijlen geeft je inzicht in de impact van klimaatverandering bijvoorbeeld of je eigen smartphonegebruik.

Multitasken is ook geen probleem met de OnePlus Open. Je kunt maximaal drie vensters tegelijkertijd open hebben staan. Op deze manier kun je je bezig houden met meerdere taken tegelijkertijd.

Communicatie

Communiceren via de OnePlus Open verloopt als een zonnetje. Zonder problemen kun je bellen, je bericht sturen of op internet surfen. De smartphone is hiervoor voorzien van 5G-ondersteuning en natuurlijk zaken als WiFi, Bluetooth en locatiebepaling. De belkwaliteit is goed, net als de rest van de zaken. Wat ons wel opvalt is dat bij het gebruik van Telegram, het dock voor de tekstbalk blijft staan als het scherm opengeklapt is. Die bug moet nog wel even opgepakt worden.

Multimedia

De OnePlus Open geeft je de luxe om twee schermen te gebruiken voor het bekijken van een filmpje. Wel is bijvoorbeeld een video voorzien van zwarte balken, vanwege het beeldformaat van de Open. De beeldkwaliteit is op beide schermen prima. Het grote scherm is eveneens prettig, want de vouw is nauwelijks zichtbaar. Wel zo prettig.

OnePlus zal je qua geluidskwaliteit ook zeker niet teleurstellen. Deze klinkt namelijk erg goed. Zowel aan de boven- als aan de onderkant van het toestel bevindt zich een speaker om van de muziek te genieten. Dit zorgt voor een sound die volledig in balans is met mooie hoge en lage tonen. Dit gecombineerd met een volume dat lekker hard kan, en ook op vol volume nog erg goed klinkt. Hier scoort OnePlus zeker pluspunten mee.

Camera

We hadden de cameramodule eerder al aangehaald in de OnePlus Open review. Maar wat zit er allemaal in deze cameramodule, en hoe scoort het? Allereerst de inhoud van de cameramodule. De smartphone is namelijk voorzien van drie lenzen. Dit betreft een 48 megapixel hoofdlens, een 64 megapixel telelens en een groothoeklens van 48 megapixel. OnePlus heeft bij de Open gekozen voor verschillende verbeteringen voor de camera, waaronder de nieuwste Sony-sensor.

De camera-app is zoals we die kennen van OnePlus; duidelijk en prettig in gebruik. Foto’s maak je snel met deze applicatie. Je kunt gemakkelijk schakelen tussen de verschillende standen en opties, waarbij je bijvoorbeeld eenvoudig de belichting van het beeld kunt aanpassen. Er is ook een speciale stand om lichtsporen mee vast te leggen. Een resultaat van een fietser delen we hieronder met je. We kennen deze functie al bijvoorbeeld van Huawei die een vergelijkbare functie al lange tijd aanbiedt.

Wanneer we de foto’s die we met het toestel hebben gemaakt, bekijken op het grote scherm, valt op dat OnePlus daadwerkelijk veel stappen vooruit heeft gezet met de camera. De foto’s van de laatste modellen waren al niet slecht, maar verschillende pijnpunten in voorgaande series zijn met de Open wel degelijk aangepakt. Dit resulteert in mooie foto’s met een realistische weergave. Hierbij zien we dus niet overdreven veel verzadiging, zoals bijvoorbeeld Samsung doet.

Niet alleen overdag is de fotokwaliteit van de OnePlus Open erg goed, ook in de donkere uren laat de telefoon zich van zijn beste kant zien. Wel vind ik de camera soms wat gevoelig voor lichteffecten met strepen. Zelfs de foto’s met 6x zoom zijn zowel overdag als in de late uren erg scherp en van hoge kwaliteit. Teksten die je in het donker vastlegt, zijn daarmee gewoon te lezen. Overdag worden bijvoorbeeld bouwstenen of de kerkklok haarfijn vastgelegd met deze 6x zoom. Dit heeft OnePlus heel netjes gedaan! Overigens is de 3x zoom optisch, en is de 6x zoom een combinatie van digitale en optische zoom, waaruit dus nog hele mooie plaatjes komen. In ons digitale fotoalbum vind je meer foto’s die we met de OnePlus Open hebben gemaakt.

Een foto met 6x zoom

Videocamera

De videocamera kan natuurlijk in hoge resolutie je videobeelden vastleggen. Dat doet de OnePlus Open keurig. Een video-sample kun je hieronder bekijken.



Prestaties

OnePlus heeft de Open uitgerust met de Snapdragon 8 Gen 2 chipset van Qualcomm. Deze processor heeft zich in verschillende smartphones al bewezen, zoals in de OnePlus 11 review, en doet dat ook in de Open. De smartphone reageert lekker snel, voert taken rap uit en we hebben geen vervelende vertragingen of dergelijke opgemerkt. Dit samen met de riante 16GB aan werkgeheugen. De opslagruimte is 512GB en is niet uit te breiden, al zal dit voor het merendeel van zelfs deze high-end smartphone meer dan genoeg zijn.

Accu

Foldables staan vandaag de dag nog niet echt bekend om hun geweldige uithoudingsvermogen. Dat OnePlus eraan heeft gesleuteld, is in de afgelopen weken wel opgevallen. De accuduur van de OnePlus Open is namelijk bovengemiddeld goed, en doet niet onder voor de smartphones zonder vouwbaar scherm. Met gemak haalt het toestel het einde van de dag en noteren we met aardig intensief gebruik een schermtijd van rond de 4,5-5 uur. Een erg nette prestatie!

Dankzij de meegeleverde 67W lader kun je het toestel ook weer heel snel opladen. In zo’n drie kwartier tijd is de 4805 mAh grote batterij weer opgeladen. Je kunt de telefoon niet draadloos opladen.

Updatebeleid

Over het updatebeleid kunnen we vrij kort zijn. OnePlus heeft namelijk in de afgelopen tijd het updatebeleid in positieve zin aangepakt. Dit betekent dat je vijf jaar lang zeker bent van beveiligingsupdates. Daarbij kan de telefoon vier Android-updates verwachten (Android 14, 15, 16 en 17).

Concurrenten

De OnePlus Open neemt het met zijn formfactor vooral op tegen de Samsung Galaxy Z Fold 5. De smartphone van Samsung is in verschillende opzichten verbeterd. Naar onze mening wint de OnePlus Open deze strijd met zijn concurrent om meerdere redenen. Namelijk dat de vouw duidelijk minder voelbaar is bij de Open en deze ook minder opvalt in opengeklapte toestand. Daarbij is de accuduur beter en kun je de OnePlus sneller opladen. Wel heeft de Samsung een volledigere waterdichtheid.

De Galaxy Z Fold 5 van Samsung

Beoordeling

Het merk is weliswaar later met een foldable smartphone; alles zit ontzettend goed in elkaar. Met de Open heeft OnePlus mij echt overtuigd in de meerwaarde van een foldable smartphone. Tot nu toe moest je vaak concessies doen bij een foldable; op de camera, de camerakwaliteit of op andere zaken. Dat dat echt niet hoeft, bewijst OnePlus met de OnePlus Open. Het toestel voelt erg degelijk aan, heeft een goede accuduur en een fantastische accuduur. Daarbij krijgt de telefoon een goed updatebeleid mee en zijn we eigenlijk geen minpunten tegengekomen. Daar staat dan wel een flinke prijs tegenover, en of die het waard is, dat is een persoonlijke keuze.

De OnePlus Open kun je kopen bij OnePlus zelf, Belsimpel en Mobiel. Ook vind je hem terug bij KPN.

OnePlus Open Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 1789,00 euro