OnePlus Nord Buds 2 review: ANC earbuds met flinke bass

OnePlus heeft een nieuwe in-ear hoofdtelefoon uitgebracht in de Nord serie. De OnePlus Nord Buds 2 beschikt over active noise cancelling en belooft een dynamisch geluid. Dat testen we dan ook in onze OnePlus Nord Buds 2 review.

OnePlus Nord Buds 2

We hebben al vaker OnePlus Buds op de redactie de revue laten passeren zoals onlangs nog de OnePlus Buds Pro 2. Wat heeft OnePlus gedaan met de Nord Buds 2, zijn deze ook verbeterd of vinden we vooral een nieuw cijfertje in de naam. Laten we het pakketje uitpakken.

In de verpakking

OnePlus levert de in-ears in een opberg case die tevens dienst doet als laadstation. Door een meegeleverd USB-C kabeltje worden zowel de case als de in-ears opgeladen. Verder vinden we een drietal verschillende pasvormpjes voor het gehoor zodat je altijd de ideale pasvorm kunt gebruiken. In de verpakking vinden we verder nog een Nord-sticker en wat documentatie.

In het gebruik

De OnePlus Nord Buds 2 zijn wat lager in het audiosegment geplaatst dan de Buds Pro 2, dat is te zien aan onder andere de ondersteunde codecs (AAC/SBC). Er valt natuurlijk op af te dingen of je als gewone gebruiker het verschil gaat horen met bijvoorbeeld LHDC. Via OnePlus fast pair hebben we de dopjes razendsnel aangesloten op onze OnePlus-smartphone. Het luisteren kan beginnen!

Wat meteen opvalt is dat de bastonen heel erg aanwezig zijn, de gebruikte “gebalanceerde” modus klinkt daardoor vrij bombastisch. Kiezen we in de instellingen voor de aanbevolen krachtige modus, dan lijkt het geluid gek genoeg wat meer in balans te zijn. De stemmen zijn goed en duidelijk te verstaan en ook het hoog is niet al te overheersend. Waar we bij de Nord Buds (1) je nog afraden om de krachtige modus te gebruiken, is dat voor deze headset weer wel een fijne preset.

Qua bediening kan je op de Nord Buds 2 tappen voor verschillende acties, denk daarbij aan het pauzeren van de muziek of het schakelen tussen de ANC en transparante modus. Zo kan je zonder telefoon door je playlist scrollen, handig als je bijvoorbeeld aan het binnensporten bent. De noise cancelling doet overigens prima haar werk in een rumoerige omgeving.

In circa anderhalf uur is de set (case en oordopjes) opgeladen en kan je weer een uurtje of 32 vooruit. Daarbij hebben we gemixt gebruik gemaakt van de noise cancelling feature en de standaard modus. Natuurlijk gaan de dopjes sneller leeg als je active noise cancelling gebruikt.

Beoordeling

Ten opzichte van de voorganger heeft OnePlus het een en ander veranderd, zo is er noise cancelling toegevoegd maar is het laag wel erg aanwezig op sommige momenten. Houd je van een lekkere diepe bass dan zal je de Nord Buds 2 waarschijnlijk geweldig vinden.

Voor de OnePlus Nord Buds 2 betaal je 69,00 euro. Je kunt deze direct bestellen op de website van OnePlus.