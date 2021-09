Sony WF-1000XM4 review: fantastische oordopjes voor muziekfanaten

Sony heeft een nieuwe versie van haar premium in-ear headphones uitgebracht. Wij maakten kennis met de Sony WF-1000XM4 in-ears en onze bevindingen delen we graag met je in onze Sony WF-1000XM4 review.

Sony WF-1000XM4 review

Volgens Sony zijn deze nieuwe in het gehoor oortelefoons fantastisch en laten ze je muziek beleven zoals nooit tevoren. Of dat ook echt zo zal zijn gaan we in de praktijk testen. Aan de verbeteringen die Sony heeft toegevoegd aan de XM4 zal het in ieder geval niet liggen.

In de verpakking

In het kleine milieuvriendelijke doosje vind je de Sony WF-1000XM4 in-ear oortjes. Deze zitten opgeborgen in een case die tevens dienst doet als de lader. De ingebouwde accu van de case zorgt ervoor dat je eigenlijk altijd opgeladen in-ears voorhanden hebt. Daarnaast zijn er nog een aantal extra dopjes van verschillende groottes meegeleverd voor de ideale pasvorm. Verder vinden we in het kleine doosje nog wat boekjes met informatie. Ook een kleine USB kabel is bijgeleverd zodat je de case met je computer of USB lader kunt verbinden.

In het gebruik

Sony heeft de WF-1000XM4 uitgebracht als de opvolger van de WF-1000XM3. Daarbij heeft het bedrijf diverse nieuwe technologie aan de XM4 meegegeven. Waaronder de DSEE extreme audio processor die ook in de WH-1000XM4 headphones zijn verwerkt. Met deze processor kan lagere kwaliteit audio toch nog op hoge kwaliteit worden verwerkt.

Om de Sony WF-1000XM4 hoofdtelefoon in te stellen dien je beide in-ears in het gehoor te steken. Vervolgens druk je zowel op het linker en rechter oortje circa 5 seconden. Je hoort een stem zeggen “Bluetooth pairing”. Hierna kan je op je smartphone of tablet de hoofdtelefoon kiezen. De oortjes zijn zoals je misschien wel door hebt, aanraakgevoelig en bieden daardoor extra functionaliteit.

Zo kan je door middel van het rechteroortje de muziek pauzeren of hervatten door er eenmaal op te tikken. Het linkeroortje laat je schakelen tussen de ambient sound modus en noise cancelling. Bij ambient sound hoor je juist de omgeving om je heen, wat handig kan zijn als je aan het wandelen bent. Met noise cancelling filter je al het geluid weg en doet dat op een verbazingwekkend goede manier.

Om het meeste uit deze in-ears te halen is het wel aan te raden om de Sony Headphones app te downloaden. Via deze app kan je namelijk meer instellingen aanpassen zoals het geluidsprofiel en zie je precies hoeveel procent batterij je bezit. Verder helpt de applicatie je bij het opzetten van 360 graden virtueel geluid, beschikbaar via diensten als Deezer en Tidal.

Het draagcomfort is erg prettig, mede dankzij de meegeleverde buds kan je je optimale pasvorm vinden. Tijdens het wandelen of hardlopen blijven de oortjes ook goed zitten en hoef je niet bang te zijn dat je ineens een in-ear kwijt bent. Wil je zeker weten dat je de ideale pasvorm gevonden hebt dan kan je via de Headphones app een test doen waarmee je kunt controleren of de XM4 als gegoten zit!

Geluidskwaliteit

Over de geluidskwaliteit en de details die deze WF-1000XM4 oortjes produceren zijn we zeer enthousiast. Baslijnen komen goed tot haar recht en ook op vocaal, midden en hoog zijn deze oortjes erg sterk. Je krijgt tijdens het luisteren echt het gevoel dat je meegenomen wordt in de muziek. Gecombineerd met de noise cancelling feature waan je je echt even in een andere muzikale wereld. We hebben verschillende genres aan muziek geluisterd en in geen enkel genre stellen deze oortjes van Sony teleur.

Hoewel Sony geen ondersteuning heeft voor het aptX HD codec maakt Sony wel gebruik van het LDAC codec waarmee 24-bit/96kHz audio aan de in-ears wordt geleverd. Nog even terugkomend op de noise cancelling, deze weet rij geluiden van bijvoorbeeld de trein uitstekend weg te filteren en ook windgeluid wordt nagenoeg weggefilterd. Als het hard waait heb je wel sneller last van het “wapperende” geluid.

Accuduur

Over de accuduur niets anders dan lof, we hebben met een gemiddeld gebruik van 2 uur per dag ongeveer 10 dagen op een hele lading gedaan. Hierna hebben we de case weer volledig opgeladen, wat handig is is dat je met even kort laden al gauw weer een uur vooruit kunt met de in-ears. Handig voor als je vergeten bent de case op te laden en een meeting in moet.

Sony WF-1000XM4 Beoordeling

Voor 279 euro heb je een set in-ear headphones die je mee door de muziek op reis nemen. Met een fantastische geluidskwaliteit en een goede accuduur heb je eigenlijk alles wat je kunt wensen van in-ear headphones. Toch blijft het gebruik van in-ear headphones ook iets persoonlijks, want je moet er van houden. Sony’s WF-1000XM4 in-ears zijn prettig in het gebruik en rijk aan features. Ben je iemand die snel zijn draadloze in-ears verliest dan is het misschien zonde om zoveel geld uit te geven.

Je kunt de Sony WF-1000XM4 vinden in de winkels van Coolblue, Amazon, MediaMarkt en Bol.com.