Sony WH-1000XM3 hoofdtelefoon review: alles voor een geweldig geluid

Sony is een bekende naam op het gebied van muziek en multimedia. Sinds een tijdje heeft de fabrikant de Sony WH-1000XM3 in het assortiment, een headphone die geroemd wordt. Hoe bevalt deze in de praktijk? DroidApp test de hoofdtelefoon in deze review.

Sony WH-1000XM3 review

Een koptelefoon is een koptelefoon, zo zou je misschien denken. De technologie en ontwikkeling staat echter niet stil. De Sony WH-1000XM3 is er eentje van een ander kaliber, een prettige hoofdtelefoon met verschillende handige toevoegingen. In de afgelopen weken hebben we de headphone getest, en in deze review delen we onze bevindingen.

Verkooppakket

In het verkooppakket van de Sony WH-1000XM3 vinden we allereerst de hoofdtelefoon zelf. Deze is geplaatst in een luxe beschermingscase waarin het apparaat beschermd is. Daar vinden we dan ook de rest van de accessoires, zodat als je op pad gaat, alleen maar deze case hoeft mee te nemen. Er is een (korte) USB-C kabel, een verloopstekker om de draadloze koptelefoon ook bedraad te kunnen gebruiken en een vliegtuigadapter. Ook het nodige papierwerk vind je terug in de doos.

Ontwerp

Over het ontwerp van de Sony WH-1000XM3 kunnen we eigenlijk vrij kort zijn, deze ziet er erg premium uit. Dat mag ook wel voor de prijs van deze hoofdtelefoon. Wij hebben het model in de zwarte kleur met bronzen elementen (wat terug te zien is in het logo en de case). Er is gebruik gemaakt van plastic en metalen materialen en hij voelt erg degelijk aan. Op de linkerschelp is de 3,5 mm input te vinden, samen met de power-knop en de knop om de noise cancellation of ambient modus te activeren.

De rechterschelp kan gebruikt worden voor gestures, waar we later in de Sony WH-1000XM3 review op terug komen. Tevens vind je hier ook de USB-C aansluiting waarmee de hoofdtelefoon opgeladen kan worden. Het verbinden kan via NFC (op de linkerschelp) en via Bluetooth. Dit kan met meerdere apparaten zijn, niet alleen een smartphone, maar ook bijvoorbeeld een computer of laptop.

De Sony WH-1000XM3 zit erg lekker, ook bij langer gebruik. Wel kunnen door de afsluitende kussens de oren na gebruik warm aanvoelen, maar ze zitten heerlijk en irriteren niet. Hier heeft Sony duidelijk aandacht aan besteed.

Gestures

Zoals gezegd kun je op de hoofdtelefoon verschillende gestures gebruiken. Deze werken op de rechteroorschelp. Tik je met je vinger tweemaal op deze schelp, dan wordt de muziek gepauzeerd of juist weer hervat. Door naar boven of naar beneden te vegen met een vinger wordt het volume aangepast naar boven of beneden. Veeg je naar links of rechts dan kun je naar de vorige of volgende track navigeren. Word je gebeld? Dan kun je door twee keer te tikken ook een oproep aannemen of weer ophangen.

Door je handpalm op de rechteroorschelp van de Sony WH-1000XM3 te leggen wordt de muziek flink gedempt. Zo kun je nog omgevingsgeluid horen, zonder dat je je koptelefoon af moet zetten. Al blijft het natuurlijk wel de vraag of iemand aan deze manier ziet dat je hem of haar hoort.

Headphone app

Wil je nog meer uit de Sony WH-1000XM3 halen, dan kun je hiervoor de Sony Headphones app downloaden voor iOS of Android; welke dus niet alleen werkt op Sony-apparaten. Hier kun je bijvoorbeeld de Adaptieve Geluidsregeling instellen. De instellingen van de hoofdtelefoon worden bijvoorbeeld aangepast op basis van omgevingsgeluid, waarbij rekening gehouden kan worden met onder andere de locatie, maar ook op activiteit. Zo kan het omgevingsgeluid op een andere manier gefilterd worden als je zit, loopt of in het OV zit. Hierbij kun je ook eigen locatie toevoegen, handig voor bijvoorbeeld op het werk. Je kunt daarbij zelf het omgevingsgeluid instellen en de equalizer aanpassen.

Onder het tab ‘geluid’ vind je tal van opties voor het personaliseren van de geluidsinstellingen. Je kunt ook hier de instelling voor omgevingsgeluid aanpassen. Ook is er de optimale ruisonderdrukking. het aanpassen van de geluidspositie. Eventueel kun je ook nog een extra effect toevoegen met Surround. Tot slot vind je er een equalizer, die je zelf ook aan kunt passen of waar je kunt kiezen uit vooraf ingestelde standen.

Via de Headphone app kun je ook ervoor kiezen om de NC/AMBIENT knop toe te wijzen aan Amazon Alexa of Google Assistent. Dat heeft de Sony WH-1000XM3 namelijk als ondersteuning. Even vragen wat het weer wordt, je agenda oplezen of meer informatie vinden over een onderwerp. Via deze applicatie krijg je ook meldingen van software-updates voor de hoofdtelefoon.

360 Reality Audio

Een key-feature is de ondersteuning voor 360 Reality Audio. Dit zorgt voor een duidelijk aanwezige extra dimensie van muziek. Het laat je het nog beter beleven en is eigenlijk zo op papier lastig uit te leggen, je moet het horen en je bent verkocht. Volgens Sony moet het lijken alsof je bij een live concert bent, of dat je met de artiest in de opnamestudio staat. Toegegeven; 360 Reality Audio haalt de kracht van de muziek veel dichterbij.

Om alles uit 360 Reality Audio te halen is de app voorzien van een aantal unieke features. Je kunt een scan maken van je oor, zodat het geluid altijd als beste tot haar recht komt. Het gaat hierbij om een scan van de oorvorm.

Kanttekening is er wel; het zijn speciale audiobestanden en die vind je nog lang niet overal terug. Er zijn enkele streamingdiensten die deze optie aanbieden zoals Tidal en Deezer. Op Spotify komen we ondersteunende content (nog) niet tegen. Deze techniek staat dus nog duidelijk in de kinderschoenen, maar de koptelefoon kan ermee overweg.

Geluidskwaliteit

Het belangrijkste onderdeel in de review van de Sony WH-1000XM3 is natuurlijk de geluidskwaliteit. Je betaalt een hoop geld en wilt daar natuurlijk ook de beste audio-ervaring voor hebben. Wat direct duidelijk is; de noise cancellation doet enorm goed zijn werk. Omgevingsgeluid hebben geen invloed op je muziek. Noise cancelling werkt goed bij bijvoorbeeld achtergrond geluid van draaiende computers, wat handig kan zijn in het bedrijfsleven.

De hoofdtelefoon kan ook “uit” gebruikt worden met een kabel. Dan valt op dat het vooral in het hoog wat ontbreekt aan een zuivere klankweergave. Het laag wordt wel netjes binnen het bereik gehouden en we horen geen clipping (oversturing) van het geluid.

Staat de hoofdtelefoon aan, via Bluetooth of met het kabeltje dan is het geluid ook gelijk beter en frisser, want hier horen we duidelijk meer hoog. Wanneer de ambient modus is ingeschakeld wordt het laag van de hoofdtelefoon wat getemperd zodat je het omgevingsgeluid beter kunt horen. Het middenbereik is zowel in- als uitgeschakeld helder.

Accuduur

De Sony WH-1000XM3 heeft een flinke accuduur. Wanneer de headphone is verbonden via Bluetooth en Noise Cancellation ingeschakeld is, belooft Sony een maximale tijdsduur van 30 uur aan luisterplezier. Gebruik je hem via de kabel met Noise Cancellation dan kun je er 36 uur mee halen. Met Ambient Mode, ofwel de omgevingsgeluid modus haal je via Bluetooth 22 uur. Zo’n 3-4 werkdagen vol muziek haal je dus wel uit deze Sony.

Door een keer kort op de power-button te drukken krijg je te horen hoe vol de batterij is. Ook vind je het accupercentage terug in de applicatie. Overigens moet deze nog wel wat beter gekalibreerd worden lijkt het. Zo gingen we van 100 procent naar ineens 60, 20 en 10 procent.

Het opladen gaat via de (korte) USB-C kabel. Deze kun je aan een adapter koppelen, of opladen aan de laptop. Met drie uur laden is de accu van de Sony WH-1000XM3 weer vol. Je kunt hem ook voor 10 minuten opladen, waarna je ongeveer 5 uur muziek af kunt spelen. Overigens is het tijdens het opladen niet mogelijk om de koptelefoon te gebruiken.

Beoordeling

De Sony WH-1000XM3 is een geweldige hoofdtelefoon waar je lang plezier van zult hebben. Hij zit heerlijk op het hoofd, heeft een geweldige overall-performance en gaat lang mee. Daarbij is de ruisonderdrukking erg goed en zijn de gestures een handige toevoeging. Het meegeleverde USB-C kabeltje van zo’n 25 centimeter is wel aan de erg korte kant, maar gelukkig kun je wel een eigen USB-C kabel gebruiken. Zoek je een goede allround-koptelefoon, dan mag de Sony WH-1000XM3 niet op je lijstje ontbreken.

