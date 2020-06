Sony Xperia 10 II review: fijne smartphone met Japanse degelijkheid

Sony gaat al weer een tijdje mee met smartphones. De fabrikant brengt niet zoveel smartphones uit als sommige fabrikanten, en heeft daardoor een duidelijke line-up. Dit jaar wil Sony scoren met de Xperia 10 II. In de afgelopen weken hebben we bij DroidApp het toestel aan de tand gevoeld. Ons oordeel lees je in de Xperia 10 II review.

Sony Xperia 10 II review

De opvolger voor de Sony Xperia 10 en Xperia 10 Plus staat klaar, de Sony Xperia 10 II. Niet twee aparte toestellen in deze lijn, maar één toestel dat het op moet nemen tegen de concurrentie. Met de ‘mark two’ aanduiding geeft Sony aan dat we hier te maken hebben met de tweede generatie van de 10-serie. Hierbij heeft de fabrikant een aantal nieuwe features toegevoegd, maar blijft het op bepaalde gebieden ook vasthouden aan tradities waarin Sony gelooft.

De afgelopen weken hebben we doorgebracht met de Sony Xperia 10 II. De telefoon bespreken we uitgebreid in deze Sony Xperia 10 II review. Waar liggen de kwaliteiten, waar liggen de aandachtspunten en bovenal de vraag; kan Sony met dit toestel het opnemen tegen de concurrentie?

Verkooppakket

De Sony Xperia 10 II wordt geleverd in witte doos. We vinden hier naast het toestel ook een USB-C kabel, een adapter en een headset. Daarbij heeft Sony ook wat papierwerk meegeleverd. Eigenlijk geen bijzonderheden en alles wat je nodig hebt, heb je direct in huis, al scoort een fabrikant altijd een pluspunt voor het meeleveren van een hoesje/cover.

Design, display en interface

Als we de nieuwe Xperia 10 II vasthouden valt op dat hij ongeveer net zo groot is als de Xperia 10 van vorig jaar. Daarnaast is hij ook wat lichter, met een gewicht van 151 gram. Bij dit toestel kun je kiezen uit de kleuren zwart of wit, lekker traditioneel zullen we maar zeggen. In het verleden bracht Sony nog kleurrijke kleuren uit, maar die tijd is voorbij. Sony houdt ook bij deze telefoon vast aan de 21:9 beeldverhouding, waardoor hij langer en smaller is dan veel concurrenten.

De waterdichte smartphone uit Japan is uitgerust met een 6,0 inch beeldscherm met een Full-HD+ resolutie. Het is een OLED-scherm waardoor zwart echt zwart is en de kleuren goed tot hun recht komen. Het scherm is vrij aardig, al is hij in direct zonlicht niet al te best afleesbaar. De minimale helderheid is wel prima in orde, zodat bijvoorbeeld het raadplegen van de sociale netwerken vanuit bed goed te doen is. Nog even over de waterdichtheid; dat is iets wat we niet vaak tegenkomen in deze prijsklasse. De telefoon is IP68-gecertificeerd en kan dus tegen (zoet) water en stof.

Naar onze mening ligt het toestel goed in de hand, al glijdt hij door de gladde behuizing wel wat makkelijk uit een broekzak. Een hoesje kan daarbij uitkomst bieden. De vingerafdrukscanner bevindt zich aan de zijkant van het toestel. Deze doet goed zijn werk en laat zich goed bedienen. Achterop is de triple-camera te vinden, die we later in de Xperia 10 II review zullen bespreken. Aanwezig op de Sony is verder een 3,5 millimeter aansluiting voor een headset, een USB-C poort, links de opening voor de simkaart en geheugenkaart en rechts de volumetoets.

Interface

De interface van de Sony Xperia 10 II is anders dan die van andere fabrikanten. Op zich staat deze dicht bij de pure Android-beleving. Sony heeft daar wel wat verbeteringen en optimalisaties aan toegevoegd. Natuurlijk kun je het startscherm indelen met widgets en snelkoppelingen. Met een veeg van beneden naar boven open je het menu en bovenin beeld vind je de notificaties en snelle instellingen.

Een functie die we terugvinden op het toestel is de ‘zijsensor’. Hiermee kun je het toestel nog makkelijker met één hand bedienen. Door dubbel te tikken op de zijbalk, open je dit menu en vind je bijvoorbeeld snelkoppelingen naar je favoriete apps of meest gebruikte snelle instellingen. Je kunt verschillende dingen hierbij aanpassen, zoals de gebaren, welke apps er getoond worden en de gevoeligheid van de balk. Tevens kun je met een druk op de knop meerdere vensters (maximaal twee) onder elkaar openen. Hiervoor hoef je dus niet eerst een menu te doorlopen.

In de praktijk blijkt dat de Sony Xperia 10 II snel zijn werk uitvoert. Het scrollen verloopt vloeiend, al merken we soms wat kleine haperingen bij het scrollen door bijvoorbeeld een webpagina. Desgewenst kun je bij de scherminstellingen nog aan de slag met de beeldkwaliteit en de witbalans. Zoals je gewend bent van Android 10 kun je naast een licht thema ook het donkere thema activeren op de telefoon.

Communicatie en multimedia

Van origine werd een telefoon gebruikt om mee te bellen. Dat is inmiddels wel anders en is bellen vooral ‘handig’ dat het ermee kan. Bij de Sony Xperia 10 II ervaren we een prima belkwaliteit en merken we geen gekke dingen tijdens telefoongesprekken. De Xperia geeft je toegang tot het 4G-netwerk, al kan het ook met 3G en 2G uit de voeten. Naast de mobiele netwerken is er ook nog WiFi, waarbij de smartphone overweg kan met zowel 2.4GHz als 5GHz netwerken. We merken wel dat WiFi wat zwakker is qua signaal dan bij haar concurrenten.

Qua connectiviteit heeft de Xperia 10 II nog meer te bieden. Je kunt dankzij de aanwezigheid van dual-sim twee simkaarten gebruiken. Jammer is dan wel dat het tweede slot ten koste gaat van de ruimte voor een geheugenkaart. De telefoon is verder voorzien van NFC, Bluetooth en locatiebepaling via onder andere GPS.

Multimedia

Liefhebbers van multimedia kunnen ook goed uit de voeten met de Sony Xperia 10 II. Voor de filmliefhebber is er natuurlijk het 21:9 beeldscherm, dat zich prima laat lenen voor het kijken van een film. De beeldkwaliteit van het OLED-scherm is prima en de kleuren komen goed tot hun recht op het display.

De liefhebbers van muziek kunnen zich ook goed vermaken met de telefoon. Positief is dat de speaker aan de voorkant van de smartphone zit. We zien ze nog wel eens aan de onderkant zitten, waardoor je ze in de liggende stand al snel blokkeert met je hand. De speaker produceert een matig geluid. Het klinkt wat aan de schelle kant en het volume kan niet bepaald hard. Voor deze prijs hadden we een betere geluidskwaliteit verwacht. Naast het gebruik van de speaker kun je ook de 3,5 millimeter headset-aansluiting gebruiken.

Camera

Sony-lenzen vinden we terug in een overgrote meerderheid van de smartphones. Natuurlijk gebruikt Sony haar eigen sensoren ook in eigen toestellen. De Xperia 10 II heeft een triple-camera aan de achterkant. Dit is een 12 megapixel hoofdlens, 8MP groothoeklens en een 8MP telefotolens.

De bediening van de camera-app wijst zich vanzelf. Desgewenst kun je wat instellingen aanpassen, zoals de kleurtemperatuur en belichting. Ook de handmatige modus vind je terug op de Xperia 10 II. Verder kun je op het toestel aan de slag met ‘Creatief effect’ en is er een nachtmodus. Met de camera kun je de groothoeklens gebruiken, of twee keer zoom.

Het belangrijkste van dit onderdeel in de review van de Xperia 10 II is natuurlijk de vraag; ‘hoe is de camerakwaliteit?’. We hebben de camera van de Sony onder verschillende omstandigheden getest. De smartphone levert doorgaans prima plaatjes af. Ze zijn rijk van kleur en kennen voldoende details. Bij grotere contrastverschillen worden donkere delen soms net wat te donker nog vastgelegd, maar verder een camera die zeker goed scoort in het dagelijks gebruik. Dit hebben we zeker wel eens anders gezien bij toestellen van Sony.

Onderstaande foto hebben we met de Sony Xperia 10 II geschoten. Wil je meer foto’s zien, bekijk dan het online fotoalbum.

Videocamera

Bij de videocamera kun je ook wat instellingen aanpassen. Eén van deze opties is de slow-motion functie. Bij de instellingen kun je de videokwaliteit aanpassen naar eigen wens. Standaard staat deze in Full-HD, al kun je ook kiezen voor 4K. Nadeel van filmen in 4K of in 60fps Full-HD geldt dat je videostabilisatie, lachsluiter en objecttracering niet kunt gebruiken. In de andere modi werken deze features wel.

De videokwaliteit van de Sony Xperia 10 II is redelijk. Bij meer variatie in het contrast vinden we dat de filmpjes wat aan de donkere kant zijn. Wel bevatten ze voldoende details en is de opname van audio voldoende.



Prestaties en overige mogelijkheden

De Sony Xperia 10 II heeft van de fabrikant een Qualcomm Snapdragon 665 processor meegekregen. Dit is een chipset die we met regelmaat terugzien bij smartphones in deze prijsklasse. De processor lijkt zijn werk prima uit te voeren. De Snapdragon wordt bijgestaan door 4GB aan werkgeheugen. Zoals eerder in de review vermeld, merken we soms wel wat vastlopers op bij het scrollen door bijvoorbeeld een webpagina.

Aan boord van de smartphone is ook 128GB aan opslagruimte te vinden. Degenen die hier niet genoeg aan hebben, kunnen het geheugen uitbreiden met een geheugenkaart van maximaal 1TB.

Voor het ontgrendelen van je telefoon kun je zoals gezegd gebruik maken van de vingerafdrukscanner. Gezichtsherkenning is niet aanwezig op de Xperia 10 II. Vermoedelijk heeft Sony dat bij dit toestel achterwege gelaten omdat het de beveiliging ervan niet kan garanderen. Zonder de nodige sensoren en dergelijke, kan gezichtsherkenning om de tuin geleid worden met bijvoorbeeld een foto. Toch vinden we het jammer dat Sony deze optie niet alsnog aan de telefoon heeft toegevoegd.

Updatebeleid

Sony kent een updatebeleid dat vrij goed op orde is.. Voor een periode van minstens twee jaar krijg je Android- en beveiligingsupdates. Tijdens de review draaide het toestel met de patch van maart. We hebben tijdens het testen de beveiligingsupdate van mei binnengekregen. Ieder kwartaal kun je voor de Xperia 10 II een security-patch verwachten voor het toestel.

Accuduur

Op papier is een accu met een capaciteit van 3600 mAh aan de gemiddelde kant. In de afgelopen weken hebben we de Sony Xperia 10 II onder verschillende omstandigheden gebruikt. We kunnen concluderen dat de Sony Xperia 10 II een prima uithoudingsvermorgen heeft. Met een gemiddelde screen-on-time van zo’n 5 uur, kunnen we gemiddeld twee dagen uit de telefoon persen. Bij voornamelijk WiFi-gebruik halen we een schermtijd van 7 uur. Erg netjes.

Voor het opladen is de telefoon voorzien van Batterijverzorging. Hiermee wordt de gezondheid en levensduur van de batterij verbeterd. In deze situatie wordt de telefoon voor 90 procent opgeladen. De laatste tien procent wordt later afgemaakt. Hiervoor kijkt de telefoon naar je gebruik, en wanneer je het toestel doorgaans van de lader haalt. De Sony Xperia 10 II biedt ook een Stamina-modus waarmee je batterijbesparing kunt activeren.

Beoordeling

Sony is niet meer zo’n grote speler op de mobiele telefoonmarkt als dat het vroeger was. Best apart eigenlijk, want Sony maakt nog altijd goede smartphones. De Sony Xperia 10 II bewijst dit ook. Het toestel is snel, heeft een perfecte accuduur, prima camera, is relatief gezien best compact en is gewoon een prettige telefoon in het dagelijks gebruik. Wel is het jammer dat het scherm op zonnige dagen niet perfect afleesbaar is en dat we af en toe een vastloper hebben. Dat laatste kan overigens nog wel verbeterd worden met een software-update. Luister je niet veel muziek over de speakers en koop je (tegen de gladheid) een goed hoesje voor de Xperia 10 II, dan is dit toestel zeker een aanrader.

De Sony Xperia 10 II kopen kan direct bij Bol.com, Mobiel, Belsimpel, MediaMarkt, T-Mobile en Coolblue.

Sony Xperia 10 II Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 368,00 euro