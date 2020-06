Sony Xperia 1 II preview: hands-on en eerste indruk

Sony wil dit jaar weer echt meedoen met de rest van de fabrikanten in het high-end segment. De Sony Xperia 1 II moet zorgen voor het succes. Wij delen onze eerste bevindingen.

Sony Xperia 1 II preview

Een jaar nadat Sony de markt betrad met de Xperia 1 (review) is het tijd voor een opvolger. De Sony Xperia 1 II, waarbij de Romeinse cijfers de tweede generatie aangeven. Overigens wordt deze manier van naamgeving al veel langer gebruikt bij de cameramodellen van Sony en is het logisch dat we deze opvolging in nummering ook bij Sony terugzien.

We hebben sinds enige tijd nu de Sony Xperia 1 II in bezit en delen onze bevindingen. Sony zet het toestel op de markt als een echte camera-phone. Hiervoor is het toestel voorzien van tal van extra’s. Denk aan de uitgebreide Photo Pro app en de Cinema Pro app. Hiermee kun je vrijwel alles aanpassen aan instellingen voor het maken van foto’s en video’s. Toch is de Sony Xperia 1 II minder geschikt voor het maken van macro-foto’s, zo concluderen we.

De Sony Xperia 1 II heeft een mooi, groot scherm. Hoe presteert deze in de praktijk, en hoe goed zijn de stereo-speakers? Is de camera net zo goed als Sony belooft, of kleven er toch wat aandachtspunten aan? In onderstaande video lichten we deze en verschillende andere onderdelen uit in de Xperia 1 II preview.



