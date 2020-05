Samsung Galaxy S20 review: toestel met potentie, maar de glans is eraf

Samsung heeft met de Galaxy S20-serie drie interessante modellen toegevoegd aan het portfolio. Het gaat om de Galaxy S20, S20+ en de S20 Ultra. DroidApp heeft de afgelopen weken rondgelopen met de eerste in de rij, de Galaxy S20. We delen onze bevindingen en ervaringen in de Samsung Galaxy S20 review.

Samsung Galaxy S20 review

Al sinds jaar en dag doet Samsung goede zaken met de Galaxy S-serie. Inmiddels zijn we aangekomen bij de elfde generatie, waarbij niet wordt gesproken over de S11, maar de S20-serie. Weet Samsung ook dit jaar weer consumenten te overtuigen met een niet alleen mooie, maar ook erg prettige smartphone? De concurrentie is immers moordend in dit segment. Wij testen het voor je uit, en alles er over lees je in de Galaxy S20 review.

Verkooppakket en eerste indruk

Samsung levert de S20 weer in een zwart gekleurde doos waarin je de nodige toebehoren kunt vinden. Naast het toestel zelf wordt wat papierwerk meegeleverd, samen met een adapter, USB-C kabel, een headset en een simnaald. Waar verschillende fabrikanten nog een siliconen case meeleveren ter bescherming, levert Samsung deze helaas niet mee. Dat had voor deze prijs best gemogen. Wel heeft Samsung zelf een ruim aanbod aan Galaxy S20 hoesjes.

Onze eerste indruk is goed. We zien weer een stijlvolle smartphone. Daarbij; waar veel high-end smartphones steeds groter worden, is de S20 relatief compact gebleven. Het toestel ligt goed in de hand en als je net als ik niet al te kleine handen hebt, is hij goed met één hand te bedienen.

Design, display en interface

De Samsung Galaxy S20 die we hier hebben is het reguliere model. Deze is compacter dan de Galaxy S20+ en de Galaxy S20 Ultra. Zowel de volumetoets als de power-button vinden we aan de rechterkant van de telefoon. Achterop zien we het camera-eiland welke wat uitsteekt. De Samsung heeft -helaas- geen 3,5 millimeter aansluiting meegekregen. Wel kun je een headset aansluiten via de USB-C poort of via Bluetooth.

Samsung heeft bij de S20 afscheid genomen van de Bixby-button, al missen we die eigenlijk niet. Bixby voegt namelijk niks toe in Nederland, omdat het alleen in de Engelse taal werkt. Wel kon je de sneltoets personaliseren om snel een eigen gekozen app te openen, dat is dus nu niet meer mogelijk bij de Galaxy S20.

Aan de voorzijde van de smartphone komen we een 6,2 inch beeldscherm tegen. Dit Super AMOLED-scherm heeft een zogenaamde punch-hole opening voor de front-camera. Net als verschillende toestellen is ook het display van de de S20 voorzien van een verversingssnelheid van 120Hz. Hiermee loopt alles nog vloeiender en sneller. Raar is dat Samsung deze optie standaard uitgeschakeld heeft, en dat deze standaard op 60Hz staat.

Met de zonnige dagen die we al gehad hebben, en die we nog deze zomer gaan krijgen, is de afleesbaarheid extra belangrijk. Daar heeft het toestel geen enkel probleem mee. Op zonovergoten dagen is het scherm van de telefoon prima afleesbaar; iets wat wel een vereiste is als je zoveel geld op tafel legt voor de S20. Daarbij komen kleuren goed tot hun recht en heb je een toestel met een mooi display. Ook de laagst mogelijke helderheid is prettig om naar te kijken in de avonduren.

Standaard levert Samsung een screenprotector mee over het scherm. Deze zit binnen no-time al onder de krassen, bij het normale dagelijkse gebruik. Dat is jammer. Wat mij betreft had Samsung een betere screenprotector kunnen plakken, zodat deze niet binnen een paar dagen al onder de krassen zit.

Interface

Samsung heeft de Galaxy S20 voorzien van Android 10. Hier ligt de eigen One UI skin bovenop. De skin biedt een aantal extra’s bovenop Android, maar vind niet iedereen even prettig. Wij kunnen prima uit de voeten met de skin. Wel oogt het minder ‘clean’ dan de standaard Android-skin of de OxygenOS laag van OnePlus.

Leuk is dat je voor het vergrendelscherm kunt kiezen uit verschillende thema-wallpapers. Dit kennen we een beetje van Huawei, die een vergelijkbare functie aanbiedt. Deze kun je instellingen via de instellingen bij achtergrondservices. Er kan gekozen worden uit verschillende thema’s, waaronder landschappen, huisdieren of kunst. Zo wordt het vergrendelscherm weer eens wat anders dan een bekende foto.

Handige features die Samsung nog toevoegt aan haar skin zijn bijvoorbeeld het Always On Display. Standaard staat dit uitgeschakeld. Handig is het wel, want je ziet direct of je een gemiste oproep hebt, wat de tijd is en welke notificaties er binnen zijn gekomen. Een andere handige toevoeging is Edge Lighting. Hiermee kunnen de randen van het scherm oplichten bij nieuwe meldingen. Tof is dat Samsung vele verschillende effecten toe heeft gevoegd, waarbij je nog aardig wat kunt personaliseren aan deze functie.

Natuurlijk vinden we op de Samsung Galaxy S20 ook Edge Screen terug. Met een veegbeweging van de zijkant naar het midden van het scherm, opent zich een nieuw venster. Vanuit hier heb je toegang tot handige features. Niet alleen kun je hier snelkoppelingen plaatsen naar je favoriete apps, je kunt ook tal van hulpmiddelen vinden. Denk aan een kompas, het tellen van scores, een waterpas en een liniaal. Je kunt het aantal mogelijkheden nog verder uitbreiden. Zo zijn er ook handige toevoegingen voor het maken van screenshots, vind je snel je contactpersonen en het weer.

Communicatie en multimedia

We hebben de Samsung Galaxy S20 voor alle gangbare taken gebruikt. Ook bellen hoort daarbij, en dat doet de telefoon prima. De gesprekskwaliteit is prima en ook het volume kan hard genoeg om in een rumoerige omgeving een telefoongesprek te voeren. Het typen van je bericht gaat via het eigen Samsung-toetsenbord, maar je kunt natuurlijk ook een andere app hiervoor gebruiken zoals SwiftKey of Gboard. De bel-app en berichten-app zijn van Samsung zelf en werken prima.

Op het gebied van connectiviteit is de Galaxy S20 uitgerust zoals je van iedere high-end smartphone mag verwachten. Goed om te weten is dat er van de Galaxy S20 zowel een 4G- als een 5G-versie beschikbaar is in Nederland. Hiertussen zit een prijsverschil van zo’n 150 euro. Verder heeft het toestel ondersteuning voor WiFi, Bluetooth 5.0, GPS en NFC. Ook de nodige sensoren zijn terug te vinden in het toestel. Er is dual-sim ondersteuning, al gaat het tweede simkaartslot wel ten koste van de plek voor een geheugenkaart. Bij het netwerk merken we dat het antennesignaal minder sterk is, de telefoon schiet zo nu en dan sneller terug naar HSDPA, terwijl andere toestellen met een prima signaalsterkte op 4G blijven.

Multimedia

De Galaxy S20 heeft eveneens alles aan boord om optimaal gebruik te maken van multimedia. Te beginnen bij het scherm. Deze levert een Quad-HD+ resolutie, al kun je dan niet de 120Hz verversingssnelheid gebruiken. Dit laatste is wel bij verschillende andere toestellen mogelijk zoals de Oppo Find X2 Pro (review) of OnePlus 8 Pro. Mogelijk wil Samsung voorkomen dat de batterij dan nog sneller leeg gaat. De kans bestaat dat Samsung deze functie nog wel beschikbaar wil stellen middels een update. Het scherm is op zonnige dagen prima afleesbaar en de beeldsnelheid van 120Hz is een leuke toevoeging.

Bij het spelen van games met het toestel heb ik meermaals opgemerkt dat de handpalm tegen de ronding van het scherm zit. De zijkanten zijn hiermee gevoeliger dan verschillende andere toestellen. Het spelen van games zelf gaat verder prima. De telefoon houdt het allemaal prima bij, maar we merken wel op dat hij vrij snel warm wordt. Hier komen we later op terug in de review.

Natuurlijk zijn we ook benieuwd naar de geluidskwaliteit van de Galaxy S20. Hierin stelt de Galaxy S20 niet teleur. De smartphone heeft een set stereo-speakers die de muziek op volle kracht de luidsprekers uit knallen. Er is een perfecte balans gevonden voor de hoge en lage tonen, en beiden komen uitstekend tot hun recht bij de S20. Luister je liever via een headset, dan dien je deze via Bluetooth of de USB-C poort te verbinden. Er is geen 3,5 millimeter aansluiting aanwezig.

Camera

Voor de Galaxy S20 review hebben we ook uitgebreid de camera getest. Er is een 64 megapixel camera, al dien je deze zelf te activeren. Er worden namelijk standaard foto’s geschoten in 12 megapixel. Middels een speciaal foefje worden zo de pixels wel geoptimaliseerd in deze omstandigheid. De twee andere lenzen zijn ook 12 megapixel sensoren, dit zijn een ‘normale’ lens en een groothoeklens.

De triple-camera van de Galaxy S20 geeft je de mogelijkheid om maximaal 3x te zoomen zonder kwaliteitsverlies, zogenoemde hybrid zoom. Er kan (slechts) 1,1x optisch gezoomd worden. Dit terwijl de vorig jaar uitgebrachte Huawei P30 Pro al 5x optisch kon zoomen. Persoonlijk vind ik dat jammer, ik vind zoomen zonder kwaliteitsverlies echt toegevoegde waarde hebben. De camera-app bevat vele mogelijkheden en laat je veel personaliseren. Van filters tot aan verschillende modi zoals een nachtmodus of voedselfoto.

We hebben de camera van alle kanten vergeleken. De kwaliteit van de foto’s is weer van hoog niveau. Wel blijft er een punt van kritiek. Net als bij eerdere Samsung-toestellen past de software enorm veel verzadiging toe. Kleuren worden hiermee veel sterker dan in de werkelijkheid. Zo is een normale blauwe lucht met regelmaat knalblauw, dat is echt jammer en zo nu en dan stoort het mij. Naar mijn idee is die verzadiging erger dan bij eerdere toestellen. Verder zijn de foto’s scherp en bevatten ze veel details. Je kunt je compactcamera gerust thuislaten met de S20, want de camerakwaliteit blijft ondanks de doorgeslagen verzadiging een sterk punt.

High-end smartphones kunnen doorgaans ook goed gebruikt worden in de avonduren. We hebben de nachtmodus dan getest bij de S20. De kwaliteit hiervan wisselt een beetje. Met voldoende lichtbronnen maakt hij perfecte plaatjes, maar ontbreken die, dan is er niet veel van te maken. Ook is de camera gevoeliger voor onscherpe foto’s. Bij de groothoeklens kun je meer onderwerpen in je beeld krijgen. De fotokwaliteit hiervan is prima, al moet af en toe wat onscherpte aan de randen opgemerkt worden en mist er soms een goede doortekening. Hieronder hebben we een sample die gemaakt is met de Galaxy S20. Alle foto’s die we met het toestel hebben gemaakt, vind je terug in het online fotoalbum.

Cameravergelijking

De camera van de Samsung Galaxy S20 hebben we vergeleken met de OnePlus 8 Pro. Beide twee krachtige vlaggenschepen met een geavanceerde camera. Er zijn zeker verschillen op te merken, maar het kiezen van een winnaar is vooral een persoonlijke keuze. Zeker in de vergelijking valt op dat de kleuren buitenshuis bij de S20 enorm opgepompt worden. De foto’s van de OnePlus lijken daardoor enorm flets, maar die komt wel dichterbij de werkelijkheid.

Hieronder vind je de vergelijkende foto’s, waarbij je bovenaan binnenshuis ziet, de tweede foto met 3x zoom, de derde foto buitenshuis zonder zoom en de vierde foto met groothoeklens ziet.

Selfies

Selfies maken doe je met de 10 megapixel front-camera op het toestel. De fotokwaliteit van deze foto’s is prima. Ze bevatten een goede kleurbalans en details zijn scherp en helder. Eventueel kun je nog een aantal tools gebruiken om bijvoorbeeld de huid te egaliseren.

Videocamera

Filmen doet de Galaxy S20 natuurlijk ook zonder problemen. Je kunt met het toestel zelfs in 8K filmen, maar om dit af te spelen heb je natuurlijk wel een 8K-scherm nodig. Er is een vrij kleine kans dat je als consument al zo’n duur scherm hebt staan, maar mocht je die hebben, dan kun je er direct van profiteren. Houd er rekening mee dat de bestanden ook onwijs groot worden met dit bestandsformaat. Echter zijn de autofocus tracking en video-effecten niet beschikbaar in deze 8Kstand. Deze extra opties zijn ook niet beschikbaar als je in 4K, of in Full-HD 60fps wilt filmen, dat is jammer, want dit zorgt wel voor een hogere kwaliteit video’s.

Onderstaande video hebben we gemaakt met de Galaxy S20 in de Full-HD modus.



Prestaties en overige mogelijkheden

Opvallend is dat Samsung in de Amerikaanse versie van haar vlaggenschip nog altijd een andere processor stopt dan de versie die hier in Europa verkocht wordt. In verschillende regio’s verschijnt het toestel met de snellere en energiezuinige(re) Snapdragon 865 chipset van Qualcomm. In de Europese S20 vinden we de Exynos 990 processor terug. De doorsnee gebruiker zal hier het verschil in snelheid niet merken. Toch merken we, wanneer we hem naast de OnePlus 8 Pro leggen, dat de OnePlus veel smoother aanvoelt dan de S20. De Galaxy is absoluut niet traag, integendeel, maar het lijkt allemaal toch net wat minder vloeiend te lopen.

Dat de telefoon iets minder snel is, merken we ook bij de gezichtsherkenning. Waar de meeste smartphones het gezicht herkennen en direct ontgrendelen, zit daar toch een fractie van een seconde aan vertraging in bij de S20. Heel storend is het niet, maar het viel mij wel direct op. Heb je een zonnebril op je neus, dan vraagt de S20 ook meer tijd om het toestel te ontgrendelen. De vingerafdrukscanner daarentegen doet wel prima zijn werk. Een snelle aanraking is doorgaans voldoende om de smartphone te ontgrendelen.

Aan boord van de Samsung Galaxy S20 is 8GB aan werkgeheugen beschikbaar en 128GB aan opslagruimte. Dit geheugen kun je eenvoudig uitbreiden met een MicroSD-geheugenkaart van maximaal 1TB. Overigens blijft van de 128GB interne opslagruimte voor de gebruiker 104GB over.

Overigens viel mij op dat het toestel snel erg warm wordt. De temperatuur loopt niet alleen op bij het spelen van een spelletje, maar ook bij het maken van foto’s, het browsen door het web en met andere taken. Soms wordt hij dermate warm dat dat niet prettig in de hand ligt.

Bij het instellen van de smartphone viel ons nog wel een ding op. Je moet een aardig doolhof door om je back-up van je andere smartphone via de Google Back-up terug te zetten. Samsung lijkt gebruikers erg te pushen om de eigen SmartSwitch tool te gebruiken. Ikzelf gebruik voor de toestellen gewoon de Android-tool van Google zelf. Je moet namelijk aangeven dat je geen toegang hebt tot je oude Android-toestel om dit scherm tevoorschijn te toveren. Anders word je direct verwezen naar Smart Switch. Niet heel gebruiksvriendelijk.

Updatebeleid

Samsung heeft inmiddels een goede naam opgebouwd met het updatebeleid dat het hanteert. Zo werd pas na vier jaar gestopt met het verspreiden van updates voor de Galaxy S7-serie. Voor de Galaxy S20-serie kunnen we maandelijks beveiligingsupdates verwachten en naar verwachting twee Android-upgrades. Samsung belooft software-updates tot tenminste februari 2022, al gaat de fabrikant vaak hiermee langer door. Het is geen zekerheid, maar de in het verleden behaalde prestaties beloven al veel goeds. Hiermee steekt Samsung absoluut boven de concurrentie uit.

Accuduur

Bij elke smartphone review bespreken we uitvoerig het uithoudingsvermogen. Persoonlijk vind ik dit onderdeel het belangrijkste van een review. Het valt of staat bij een review of het een goed toestel is. Met een accucapaciteit van 4000 mAh staat de S20 qua capaciteit niet heel hoog in het lijstje. Zeker met dergelijke specs zou op papier er best meer mAh in mogen zitten. Maar hoe zit het in de praktijk?

We hebben het toestel onder verschillende omstandigheden gebruikt. We begonnen met de Full-HD resolutie, 120Hz verversingssnelheid en het Always On Display ingeschakeld. Ik kan kort wezen; de accuduur is belabberd slecht. Zonder gekke dingen haalde de batterij het einde van de dag niet. Ik noteerde een screen-on-time die varieerde tussen de 2 en 3 uur. Meestal was het na 2,5 uur schermtijd klaar.

Om te kijken of het wellicht aan de verversingssnelheid lag, hebben we dé key-feature van de S20 maar uitgeschakeld. Ook het Always On Display, dat doorgaans geen grote impact moet hebben op de accuduur, hebben we uitgezet. De batterijduur is iets beter. We noteren dan een schermtijd van gemiddeld 3 uur, maar de vier uur hebben we nooit gehaald. Uit onze research blijkt dat de accuduur van dit model S20 bij meer gebruikers niet de schoonheidsprijs verdient.

Samsung levert bij het toestel een 25W snellader mee. Dat is minder krachtig dan bijvoorbeeld OnePlus (30W), Oppo (65W) of Huawei (40W). Het volladen van de telefoon duurt ongeveer een uur en een kwartier. Eventueel kun je de Galaxy S20 ook draadloos opladen. Dit gebeurt met een snelheid van maximaal 15W. Dankzij Reverse Charging kun je andere ondersteunende apparaten, zoals de Galaxy Buds of een elektrische tandenborstel opladen met 9W. Hiervoor leg je het andere apparaat op de rug van je S20.

Beoordeling

Bij iedere nieuwe Galaxy S-serie probeert Samsung de consument weer verder te verleiden. Dit keer geen extra compacte S20, zoals we bij de Galaxy S10e zagen, maar wel een fijne handzame Galaxy S20 zelf. De S20 biedt weer veel, maar daar staat wel een prijskaartje tegenover. Het scheelt dat de concurrentie hetzelfde durft te vragen en helaas is Samsung daarin dus geen uitzondering. Wel kun je bij de S20 nog kiezen uit een 4G-versie of een 5G-versie. Kies je voor een smartphone die toekomstbestendig is, dan kun je voor die 150 euro beter gaan voor de 5G-versie, zo vinden wij, ook al heb je daar nu nog niet gek veel aan. De camera presteert het om kwalitatief mooie foto’s af te leveren, maar slaat met regelmaat door in de verzadiging van de kleuren en dat is jammer.

Samsung weet niet voor niks steeds weer met de Galaxy S-serie te scoren en hoge verkoopaantallen te bereiken. Toch hangt er wel een donkere lucht boven dit succes. De concurrentie zit niet stil en de accuduur van Samsung-toestellen is altijd wel een aandachtspunt geweest. Bij de Galaxy S20 zit daar zeker geen enkele verbetering in. Bij ons in de Galaxy S10+ review was deze accuduur gemiddeld, maar bij de S20 is hij ronduit slecht.

Dat brengt ons gelijk bij de conclusie; hoe fijn het toestel ook is, er zijn voor deze prijs te veel aandachtspunten waardoor de prijs niet te rechtvaardigen is. Heb je een powerbank of stopcontact steeds in de buurt, en kun je ermee leven dat het toestel met regelmaat warm wordt, dan zul je zeker veel plezier beleven aan de Galaxy, want de potentie is er nog steeds, alleen de glans is eraf.

Wil je de Samsung Galaxy S20 kopen (of een ander toestel uit de S20-serie)? We hebben hieronder de winkels voor je op een rij gezet.

Samsung Galaxy S20 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 749,00 euro

Samsung Galaxy S20+ Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 978,00 euro

Samsung Galaxy S20 Ultra Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 1179,00 euro