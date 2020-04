Oppo Find X2 Pro review: een lederen stijlicoon

Oppo heeft met de Find X2-serie een set interessante toestellen uitgebracht. Nu bespreken we de Oppo Find X2 Pro, een premium smartphone met alles erop en eraan, in een stijlvol premium jasje. Alles over dit toestel in ‘Vegan Leather’ lees je in deze review.

Oppo Find X2 Pro review

We zijn in de afgelopen weken aan de slag gegaan met de Oppo Find X2 Pro, een uitgebreid device met een premium uitstraling. We hebben het geluk dat we de, naar mijn mening, mooiste kleurversie van het toestel mochten reviewen; de Vegan Leather. Toegegeven, Vegan Leather is eigenlijk een luxe naam voor nepleer, maar het onderscheidt deze smartphone wel van andere modellen, die veelal uit glas bestaan.

Vegan Leather

De Vegan Leather kleur is oranje, hoewel hij onder bepaalde lichtomstandigheden neigt naar roze. Het aluminium frame is van goud en aan de achterkant valt op dat het Oppo-logo niet in het leer geperst is, maar als metaalachtig-plaatje op de achterkant is geplakt. Persoonlijk had ik het mooier gevonden als dit in het leer geperst was, maar smaken verschillen.

We kunnen stellen dat deze Oppo Find X2 Pro erg netjes is afgewerkt. Voordeel vind ik dat de volumetoets uit twee toetsen bestaat, zodat je direct aanvoelt wat hard en zacht is. De vingerafdrukscanner bevindt zich in het scherm en deze behoort naar mijn mening tot de top. Hij registreert je vinger ongelofelijk snel, en we hebben nog niet eerder zo’n snelle vingerafdrukscanner gehad.

Design, display en interface

Het beeldscherm behoort tot de top van de schermen die we in smartphones zijn tegen zijn gekomen. Niet alleen met de grootte, want die is met 6,7 inch erg flink, maar ook qua prestaties. De kleurkalibratie is dik in orde, de laagste helderheid is prettig en ook op maximale helderheid is het scherm zonder problemen afleesbaar op een zonnige dag. Daarbij kent het scherm een verversingssnelheid van 120Hz. Hierdoor lopen beelden lekker vloeiend, wat niet alleen prettig is tijdens het scrollen, maar ook tijdens het gamen.

Achterop de telefoon vinden we de cameramodule die wat uitsteekt. Dit heeft als gevolg dat het toestel gigantisch wiebelt als hij ‘plat’ op tafel ligt. Een hoesje voorkomt dit, maar zonder hoesje kun je het toestel maar beter in je handen houden.

De interface van de telefoon is anders dan die van andere Android-toestellen. Dit komt door ColorOS, de eigen laag over de Android-interface heen. Met deze versie op de Find X2 Pro is de skin overduidelijk verbeterd en ik moet eerlijk zeggen, het is één van mijn meest favoriete skins voor Android. Dit komt door de vele kleine, maar zeer handige toevoegingen. Denk aan de handige zijbalk, schermlichteffecten, tal van handige instellingen en ga zo maar door. Een overzicht ervan vind je in de Oppo Find X2 review.

Oppo levert bij de Find X2 Pro een handige siliconen cover mee, zodat het toestel mooi heel blijft. Dat is wellicht bij de keramische versie van de Find X2 Pro meer waardevol, want anders mis je het moois van de lederen behuizing van de Pro.

Communicatie en multimedia

Bellen, internetten en het typen van berichten gaat ook vlekkeloos op de Oppo Find X2 Pro. De belkwaliteit is goed, en voor het internetten gebruik je de Chrome-browser op het toestel. Met de Oppo ben je direct klaar voor de toekomst, want er is ondersteuning voor het 5G-netwerk. Nu is het nog wachten op de providers in ons land om het netwerk beschikbaar te stellen. Opvallend is dat waar veel smartphones dual-sim ondersteuning bieden, dit niet aanwezig is op de Find X2 Pro.

We waren in de review van de Oppo Find X2 al vol lof over de multimedia-kwaliteiten, en dat is ook bij de Find X2 Pro het geval. Niet alleen beschikt het toestel over een schitterend scherm om je video’s op te bekijken, het heeft een set geweldige speakers. Op een smartphone heb ik niet eerder zulke goede speakers gezien en gehoord, dan bij de Find X2-serie. Het geluid klinkt warm, erg vol en zuiver. Daarbij kan ook het volume hard genoeg om even flink te genieten van je favoriete track.

Camera

De triple-camera heeft twee 48 megapixel-sensoren. De ene is de hoofdlens, de andere een groothoeklens. Daarbij heeft de smartphone een 13 megapixel periscooplens. Er is dual-optische beeldstabilisatie, een speciale nachtmodus en nog veel meer technische hoogstandjes. Ikzelf ben een gebruiker dat met regelmaat de zoomfunctie gebruikt en dus is het prettig dat de Oppo Find X2 Pro hiervoor een aantal tools aanbiedt.

Je kunt met de camera op de Oppo Find X2 Pro zowel optisch als digitaal inzoomen, en dan is er nog een tussenweg; hybrid zoom. Met de Oppo kun je 5x optisch inzoomen, 10x hybrid zoom gebruiken en 60x digitaal zoomen. Digitaal zoomen is in de marketing van fabrikanten ineens een grote hype; mijn inziens is dat kansloos.

Digitaal zoomen vernaggelt de kwaliteit aanzienlijk. Oppo beschrijft letterlijk; Zelfs bij 60x zoom leg je hierdoor nog scherpe en duidelijke foto’s vast. Hieronder vind je een foto die met 60x zoom is gemaakt, verre van duidelijk en scherp.

De camera-app is gebruiksvriendelijk en maakt razendsnel foto’s. De camerakwaliteit zelf is helemaal prima. Details worden goed vastgelegd en kleuren zijn duidelijk. Wel merken we soms dat de beelden wat fletser ogen dan de werkelijkheid. Wellicht kan Oppo dit nog met een software-update verbeteren. In de avonduren maakt de Oppo Find X2 Pro goede foto’s. We hebben hieronder nog een foto geplaatst die met de Find X2 Pro is gemaakt. Wil je meer foto’s zien, bekijk dan het online fotoalbum. Daar vind je ook foto’s met de zoomfunctie.

Video’s maken doet de Oppo Find X2 Pro ook prima. We hebben een video-sample hieronder voor je neergezet.



Vingerafdrukscanner en prestaties

De smartphone beschikt over een razendsnelle vingerafdrukscanner welke in het scherm geïntegreerd is. Naar mijn mening is dit de snelste vingerafdrukscanner die we ooit in-display hebben gezien. Hij is niet alleen erg snel, maar kent ook een lage foutmarge, wat wel zo prettig is. Ook kun je gezichtsherkenning gebruiken. Zolang er (eventueel weinig) licht aanwezig is, doet deze het ook enorm snel.

Aan boord is een Snapdragon 865 processor van Qualcomm. Daarbij heeft het toestel een flinke 12GB aan werkgeheugen en 512GB aan opslagruimte. Dit geheugen kun je niet uitbreiden, maar het zal voor bijna iedereen wel meer dan voldoende zijn. We merken geen enkele vertraging, hapering of lag. Alles verloopt supersnel en natuurlijk is Android 10 aanwezig. Over Android 10 ligt ColorOS en we zijn erg te spreken over deze skin.

Accuduur

De Oppo Find X2 Pro heeft een 4260 mAh accu. In theorie is dit een prima accucapaciteit. In de praktijk zijn de prestaties wisselend. Gebruik je eigenlijk alleen maar WiFi, dan bereiken we een schermtijd van rond de 5 uur. Bij vrij intensief gebruik met voornamelijk 4G, dan noteren we een screen-on-time van gemiddeld 3,5 uur. Dat vinden we erg matig en hopen dat Oppo dit oplost met een update, want hier moet meer uit te halen zijn.

Positef zijn we wel over de oplaadtijd. Verschillende reviews schrijven over 38 minuten laadtijd voor een volle accu, maar dat is niet waar. Oppo liet dit zien, maar dit geldt alleen voor de Oppo Find X2. De Oppo Find X2 Pro is in een ruime 50 minuten opgeladen van leeg naar vol. Zeer netjes. Jammer is dat een high-end smartphone zoals deze Oppo niet voorzien is van draadloos laden.

Updatebeleid

Oppo belooft twee jaar lang updates. De smartphone draait op Android 10, en krijgt dus een update naar Android 11 en Android 12. Iedere maand moet de telefoon overigens een security-patch krijgen. Laten we hopen dat Oppo dit volhoudt. Voor een bedrag van 1200 euro vinden we de updatecyclus wel een aandachtspunt. Twee jaar updates is wel wat mager voor deze prijs. Samsung en OnePlus gaan bijvoorbeeld (veel) langer door. Oppo heeft nog niet echt een hoge reputatie opgebouwd met het updatebeleid, maar we gaan dat ongetwijfeld de komende tijd zien bij de Find X2-serie.

Beoordeling

De Oppo Find X2 Pro is een schitterende, razendsnelle en erg fijne smartphone. De snelheid is dik in orde, hij ziet er goed uit en de geluidskwaliteit is verbluffend. Ook vind ik ColorOS echt onwijs verbeterd en zit het vol met handige functies die ook echt wat toevoegen in het dagelijks gebruik. Denk aan de slimme zijbalk met zwevende apps. Daar staat natuurlijk wel een prijskaartje van 1199 euro tegenover, wat een flinke smak geld is. Voor dat geld wil je dan wel van alles het beste. De camera is absoluut niet slecht, maar kan wel wat verfijnd worden. Daarnaast moet de accuduur nog wel wat aandacht krijgen, al wordt dat gelukkig wel gecompenseerd met de razendsnelle lader van 65W.

De Oppo Find X2 Pro is verkrijgbaar bij Coolblue, T-Mobile, Mobiel, Belsimpel en MediaMarkt.

Deze review van de Oppo Find X2 Pro is korter dan je van onze reviews gewend bent. Dit is omdat veel mogelijkheden en prestaties gelijk zijn aan die van de Oppo Find X2.

Oppo Find X2 Pro Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 1199,00 euro