Oppo presenteert Find X2 Lite en Find X2 Neo met 5G

De Oppo Find X2-serie is vanmorgen uitgebreid met twee nieuwe modellen. Na het reguliere model en de Find X2 Pro, zijn nu ook de Find X2 Lite en Find X2 Neo aan het portfolio van Oppo toegevoegd.

Oppo Find X2 Lite en Neo

Er zijn twee nieuwe smartphones uitgebracht door Oppo. Er gingen eerder al geruchten rond over het bestaan van de Oppo Find X2 Lite, en die zien we dan ook vandaag terug bij de aankondiging. Daarnaast is er de Oppo Find X2 Neo. Allebei de devices hebben ondersteuning voor het 5G-netwerk en kenmerken zich door een dunne behuizing. Volgens Oppo is de Find X2 Neo zelfs de dunste 5G-smartphone ter wereld van dit moment, allebei hebben ze in totaal vijf camera’s.

We zetten de details van de twee smartphones op een rijtje. Zo zijn er een aantal overeenkomsten. Zowel de Find X2 Neo als de Find X2 Lite krijgen een Snapdragon 765G processor. Ook hebben ze allebei een 4025 mAh accu en hebben ze een quad-camera achterop, en een single front-camera aan de voorzijde. De smartphones hebben een in-display vingerafdrukscanner en bieden dus allebei 5G-ondersteuning. Toch zijn er een aantal verschillen. We zetten de details hieronder op een rijtje.

Oppo Find X2 Neo

De Oppo Find X2 Neo is de meest uitgebreide smartphone van het tweetal. Hoewel nog niet alle informatie beschikbaar is, weten we wel dat het een 6,5 inch 90Hz OLED-beeldscherm heeft. Door het speciale 360-graden antenne-ontwerp wordt automatisch de sterkste antennegroep gebruikt voor een optimale signaalsterkte en de netwerksnelheid. Tevens kan voor de meest optimale netwerksnelheid het 5G-netwerk naast het WiFi beschikbaar zijn.

Om de krachtige smartphone niet oververhit te laten raken is de Oppo Find X2 Neo voorzien van een speciaal multi-layer 3D liquid cooling system om de warmte weer af te voeren. De quad-camera beschikt over een 48MP hoofdsensor, 13MP telelens, 8MP groothoeklens en een 2MP monochroomlens. Met de telelens kun je 5x hybrid zoomen en ook is er de AI Night Mode. Verder is het toestel uitgerust met een 4025 mAh accu welke met 30W snel weer opgeladen kan worden. De telefoon is slechts 7,7 millimeter dik en weegt de Neo 171 gram.

Oppo levert de Find X2 Neo met 12GB aan werkgeheugen en maximaal 256GB aan opslagruimte. Samen met Android 10 wordt de ColorOS 7 skin meegeleverd welke handige functies toevoegt aan het besturingssysteem, zo schreven we al in onze Oppo Find X2 review.

De Oppo Find X2 Neo komt eind april alleen naar T-Mobile voor een losse toestelprijs van 699 euro, in de kleur Moonlight Blue.

Oppo Find X2 Lite

Minder aandacht in het persbericht krijgt de Oppo Find X2 Lite. Maar is hij dan minder interessant? Wij vinden van niet. De smartphone is namelijk een relatief betaalbare 5G-smartphone met nette specificaties. Aan boord van het toestel is een Snapdragon 765G processor, 8GB werkgeheugen en een opslagruimte van 128GB. Ook deze 4025 mAh accu kan met 30W snel opgeladen worden.

Het beeldscherm is een 6,4 inch AMOLED-scherm met een Full-HD+ resolutie. Het lijkt erop dat dit ‘gewoon’ een 60Hz paneel is. Al ontbreekt hier nog meer informatie over.

Oppo levert de smartphone met een quad-camera, bestaande uit een 48MP hoofdcamera, 8MP groothoeklens, 2MP portretcamera en 2MP retro-portretcamera. Met de groothoeklens kun je ook de macro-stand gebruiken voor het fotograferen van kleine objecten zoals bloemen.

De Oppo Find X2 Lite komt eind april beschikbaar in Moonlight Black en Starry Blue. De prijs van het toestel komt uit op 499 euro. Het toestel komt eind van de maand breed beschikbaar.