Oppo lanceert krachtige Oppo A91 in Nederland voor 299 euro

Oppo zagen we een maand geleden de nieuwe Find X2-serie presenteren, en nu is het tijd voor een volgend model. De fabrikant presenteert de Oppo A91 smartphone.

Oppo A91 aangekondigd

Oppo heeft voor de Nederlandse markt de nieuwe Oppo A91 aangekondigd. Deze smartphone komt beschikbaar in het middensegment en heeft als focus ‘de camera’. Daarbij is hij dankzij de dikte van 7,9 millimeter en een gewicht van 172 gram prettig om mee te nemen. In het beeldscherm is de vingerafdrukscanner geïntegreerd.

Op de Oppo A91 komen we een 6,4 inch AMOLED-scherm tegen met een Full-HD+ resolutie. Daarbij heeft de smartphone een MediaTek MT6771V octa-core processor, is er 8GB aan werkgeheugen en 128GB opslagruimte beschikbaar. De 4025 mAh accu kan snel worden opgeladen dankzij VooC Flash Charge 3.0.

Alles draait bij de Oppo A91 om kracht en camera. Aan de achterzijde heeft de telefoon een quad-camera. Deze voorziet een 48 megapixel hoofdcamera, 8MP groothoeklens, 2MP monolens en 2MP portretlens. Dankzij de groothoeklens is het ook mogelijk om mooie macro-foto’s te maken. De camera-app is voorzien van alle mogelijkheden, zodat je onder verschillende omstandigheden goede beelden kunt schieten; zowel overdag als in de nacht.

Opvallend is dat Oppo de A91 nog levert met Android 9 Pie, samen met de Color OS 6 interface. We hebben navraag gedaan bij Oppo of een update naar Android 10 in de planning zit. Zodra we hierover meer informatie hebben, houden we je natuurlijk hiervan op de hoogte en zullen we dit artikel updaten.

De Oppo A91 is vanaf deze week verkrijgbaar bij T-Mobile en Tele2. Later komt hij ook naar meer winkels, zoals bij MediaMarkt. De prijs van de A91 komt uit op 299 euro en je kunt kiezen uit de kleuren Lightening Black en Blazing Blue.