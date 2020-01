Oppo A9 (2020) review: uitgebreide budget-smartphone met perfecte accu

Halverwege oktober van het vorig jaar bracht Oppo de A9 (2020) uit in ons land. Op papier heeft het toestel heel behoorlijke specificaties, je krijgt veel voor weinig. Of de Oppo A9 in de praktijk ook een schot in de roos blijkt te zijn lees je in deze review.

Oppo A9 2020 review

De A9 heeft voor een toestel van nog geen €250,- hele mooie specificaties. Een grote accu, een snelle processor en voldoende werkgeheugen moeten voor goede prestaties zorgen. Ik kan je alvast verklappen dat je heel veel smartphone krijgt.

Verkooppakket

Naast de A9 2020 zelf tref je de USB-C kabel, lader en het gebruikelijke boekwerk, ook een hoesje en een headset. Uiteraard is er ook een pennetje meegeleverd waarmee je de SIM lade kan openen. Overigens heeft Oppo ons de A9 in de kleur Marine Green toegestuurd. Je kunt de Oppo A9 (2020) ook in Space Purple kopen, een paarse kleur.

Design en interface

De A9 is een flinke jongen. Het scherm is maar liefst 6,5 inch groot. Door de grote accu is het toestel ook aan de zware kant. Door de grote en het gewicht is het toestel lastig met één hand te bedienen. Aan de voorkant aan de bovenzijde van het scherm is de druppel-notch geplaatst. Hierin zit de 16MP selfiecamera verwerkt.

Oppo heeft ervoor gekozen om de volumetoetsen aan de linkerkant te plaatsen en de aan- en uitknop aan de rechterkant te plaatsen. Dit is even wennen als je een andere indeling gewend bent. Boven de volumeknoppen zit de SIM-lade geplaatst. Deze lade heeft plaats voor twee SIM kaarten en een SD kaart van maximaal 256GB. Aan de onderkant vinden we de 3,5mm aansluiting, de USB-C aansluiting en de speaker terug.

Overigens is er boven de selfiecamera ook een speaker geplaatst. Zo heb je aan de onderkant en aan de bovenkant een speaker. Deze speakers geven ook nog eens mooi en helder geluid. Iets wat je lang niet in alle budget toestellen terugvindt. De bovenkant heeft Oppo leeg gelaten. Op de achterkant zit de cameramodule. Naast de cameramodule is eem LED-flitser en een dieptesensor geplaatst. Onder de module is de makkelijk te bereiken en snelle vingerafdrukscanner geplaatst.

Interface

Oppo rust smartphones uit met een eigen schil, namelijk ColorOS. En dit wel even wennen. Het startscherm is voorzien van een mooie, minimalistische klok en weer widget. Door op het startscherm naar rechts te vegen, open je de slimme assistent. Hier vind je onder meer een agenda, het weer, een stappenteller en je favoriete contacten. Ook heb je de mogelijkheid om een ander startscherm thema in te stellen. Kom je van een ander merk smartphone, dan zul je echt even moeten wennen aan de interface van Oppo.

Communicatie: bellen, internetten en netwerken

Uiteraard is bellen met de A9 geen probleem. Het geluid van gesprekken is prima, net zoals het bereik. De telefoon-app is netjes en overzichtelijk. Vanuit de dialer heb je de mogelijkheid om snel contacten te zoeken. Ook de berichten-app ziet er netjes en overzichtelijk uit.

Internetten is ook geen enkel probleem op de Oppo A9. De voorgeïnstalleerde browser is Google Chrome. Omdat het toestel 2,4 en 5GHz WiFi en over 4G beschikt, gaat internetten lekker snel. Uiteraard worden 2G en 3G ook ondersteund. Ook ondersteunt de A9 Bluetooth 5.0, GPS en heeft het diverse sensoren aan boord, zoals een kompas, een gyroscoop en een nabijheidssensor. Het toestel beschikt ook over een NFC chip.

Multimedia: muziek en film

Dankzij het 6,5 inch grote scherm is het kijken naar films op de A9 een prima tijdverdrijf. Het scherm heeft een resolutie van 1600 bij 720 pixels. Dit zou je in eerste instantie niet zeggen. Zo dacht ik dat het scherm een hogere resolutie had. De A9 is dus uitgerust met een mooi scherm. Kleuren worden mooi en realistisch weergegeven. Ook de kijkhoek is prima te noemen.

Luisteren naar muziek kan op verschillende manieren. Een 3,5mm aansluiting is aanwezig voor het aansluiten van een headset. Wil je naar de FM-radio luisteren, dan doet de headset tevens dienst als antenne. Het is ook mogelijk om een Bluetooth headset aan te sluiten. Oppo heeft ook een muziek-app meegeleverd waarmee je muziek op het toestel of op een SD-kaart kun afluisteren. Ook deze app is lekker overzichtelijk en beschikt over een zoekfunctie.

Camera: foto en video

De Oppo A9 2020 is uitgerust met maar liefst vier camera’s. Wel moet daarbij gezegd worden dat één van de vier lenzen een 2MP dieptesensor is. De hoofdcamera heeft een 48 megapixel lens, de andere twee camera’s hebben een 8MP lens en een 2MP lens. De 8MP camera is een groothoeklens met een kijkhoek van 119 graden. Super handig voor het maken van foto’s in kleine ruimtes of juist van een weids landschap.

Oppo heeft een aantal handige functies meegegeven aan de camera-app. Zo kun je snel zoomen vanuit het beginscherm van de camera app. Door naar rechts of links te vegen kun je snel portretfoto maken of snel een filmpje maken. Door op de menu knop te klikken, open je nog eens enkele handige functies, zoals nachtmodus, slo-mo, expert modus of Google Lens. De camera-app is trouwens ook weer erg netjes en overzichtelijk.

Dan moeten we het uiteraard nog hebben of de kwaliteit van de foto’s. Over het algemeen genomen is de kwaliteit redelijk te noemen. Bij daglicht is de kwaliteit prima, maar foto’s die in het donker worden genomen zijn van mindere kwaliteit. De kleuren worden over het algemeen mooi en kleurrijk weergegeven. Af en toe worden de kleuren wat overdreven vastgelegd. Zo wordt gras af en toe wel erg groen weergegeven. Door de AI scèneherkenning uit te zetten is dit te verhelpen.

We hebben hieronder een foto geplaatst die met de Oppo A9 (2020) is gemaakt. Wil je meer foto’s zien, bekijk dan het Oppo A9 fotoalbum.

Selfie en galerij

De selfiecamera doet z’n werk ook naar behoren en beschikt over een aantal handige en grappige functies. Je kunt je gezicht wat kleiner of slanker te maken. Je hebt ook de mogelijkheid om een panorama selfie te maken of een sticker toe te voegen.

De standaard galerij-app die voorgeïnstalleerd is, ziet er goed uit. Echter worden de nieuwste foto’s onderaan het scherm getoond en loopt op naar oudere foto’s. Ik had dit liever andersom gezien, net als bij Google Foto’s.

Video

De videokwaliteit van de Oppo is ook prima in orde. Kleuren en details worden mooi weergegeven. De camera beschikt over elektronische beeldstabilisatie, iets wat je zeker niet bij elk budget toestel aantreft. Filmen kan in 4K, Full-HD en in 720p. Je hebt ook de mogelijkheid om in slow-motion te filmen. Hier heb je de mogelijkheid om in Full-HD of in 720p te filmen.



Overige mogelijkheden

Oppo heeft de A9 ook een aantal extra mogelijkheden meegegeven die je niet altijd op andere smartphones terugziet. Een handige app is de FM radio. Nadat je een headset via de 3,5mm aansluiting hebt aangesloten, deze dient als antenne, heb je de mogelijkheid om naar de radio te luisteren.

Gemakshulp en gebaren

Een andere handige functie is de gemakshulp. Deze functie vind je onder instellingen. Je hebt hier de mogelijkheid om de slimme zijbalk in te stellen of gebaren en bewegingen te beheren. De slimme zijbalk houdt in dat je aan de rechterkant een extra balk krijgt waarmee je snel bepaalde apps en/of instellingen kunt openen. Deze apps en/of instellingen kun je zelf instellen.

Onder gemakshulp vinden we ook een andere handige functie terug, namelijk gebaren en bewegingen. Onder deze functie kun je een aantal gebaren instellen wanneer het scherm uitgeschakeld is. Teken je een “O” op het scherm wanneer het uit staat, dan start de camera op en wanneer je een “V” tekent, open je de zaklamp. En zo zijn er nog een aantal handige gebaren in te stellen onder deze functie.

Het houdt niet op met de handige functies, want op de Oppo A9 (2020) vinden we ook ‘Slimme services’. Onder deze functie heb je de mogelijkheid om de slimme assistent in te schakelen. De andere functie is Slim rijden. Wanneer je deze functie aanzet, schakelt automatisch Bluetooth in en klaar gemaakt om verbinding te maken met de auto. Je kunt ook deze functie automatisch laten starten wanneer je A9 verbinding maakt met de Bluetooth-autokit. Je kunt instellen dat je niet gestoord wilt worden onder het rijden en welke telefoongesprekken geblokkeerd dienen te worden.

Prestaties: accu, snelheid en geheugen

Onder de motorkap vinden we de Snapdragon 665 terug, samen met 4GB werkgeheugen en 128GB 2.1 UFS opslaggeheugen. UFS is een snel opslaggeheugen en is sneller dan eMMC opslaggeheugen. Dit type vinden we bijvoorbeeld terug in de Google Pixel 3a. De telefoon is mede hierdoor lekker snel. Niet te vergelijken met een high-end smartphone, maar is voor de dagelijkse taken is het toestel snel genoeg. De accu is een flinke van maar liefst 5000 mAh. Wanneer je rustig aandoet, haal je drie dagen met een screen-on-time van meer dan 12 uur. Bij meer 4G-gebruik haal je ook nog een zeer nette screen-on-time van zo’n 10 uur.

Tijdens de testperiode heeft de A9 een systeemupdate ontvangen. Het toestel beschikt nu over de beveiligingspatch van november. Oppo zal in het derde kwartaal van 2020 de update naar Android 10, met ColorOS 7 beschikbaar stellen in Nederland voor het toestel.

Beoordeling

Voor een kleine 250 euro krijg je erg veel smartphone voor je geld. Het toestel is snel, maakt hele redelijke foto’s bij daglicht en heeft een flinke accu. Door deze flinke accu is het toestel aan de zware kant. Niet meer dan logisch, maar toch een punt om rekening mee te houden.

Het toestel heeft een aantal functies meegekregen die je op andere toestellen niet zult aantreffen. De één zal deze extra functies handiger vinden dan de ander. Wel moet je nog wat langer wachten op de Android 10 update, maar vind je dat geen probleem, dan heb je aan de Oppo A9 een hele goede keuze.

De Oppo A9 (2020) is te koop bij Coolblue, MediaMarkt, Mobiel en Belsimpel. Alle details, inclusief de actuele prijzen, vind je via onderstaande button op de toestelpagina van de Oppo A9.

Oppo A9 2020 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 248,00 euro