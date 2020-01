De 9 beste smartphones tot 300 euro (01/2020)

Het kiezen van een nieuwe smartphone kan een lastige keuze zijn. DroidApp wil je daar graag bij helpen met een eerlijk advies. Wat is de beste smartphone tot 300 euro?

Beste smartphone tot 300 euro

Dankzij onze jarenlange ervaring in de telecomwereld kunnen we je een eerlijk, onafhankelijk advies geven voor smartphoneadvies. Want hoe kies je uit de tientallen verschillende toestellen, een goede, betrouwbare smartphone?

In dit artikel zetten we de beste smartphones tot 300 euro van dit moment op een rij. Waar moet je op letten en wat zijn de positieve en minder goede kanten van een toestel. Je vindt ze hieronder in willekeurige volgorde.

Moto G8 Plus

Motorola heeft sinds kort de Moto G8 Plus in de winkels liggen. Deze betaalbare smartphone blinkt uit met een lange lijst aan mogelijkheden. Alles is aan boord van de Moto G8 Plus. Er is een 6,3 inch Full-HD+ beeldscherm, 64GB opslagruimte, een triple-camera, Snapdragon 665 octa-core processor, 4000 mAh accu en vooral die accu wordt geroemd. De Moto G8 Plus kost je ongeveer 270 euro.

Moto G8 Plus te koop bij: Coolblue, Bol.com, MediaMarkt, Belsimpel en Mobiel.

Oppo A9 (2020)

Oppo heeft met de Oppo A9 een erg interessante smartphone uitgebracht. De telefoon is groot en zwaarder dan de rest, maar dat is te verklaren door de enorme 5000 mAh accu die heel goed uit de verf komt. Het duurt wel even voordat ‘ie opgeladen is met de meegeleverde 10W oplader. Daarbij is er een quad-camera, 6,5 inch scherm en een ruime 128GB (uitbreidbare) opslagruimte. In het derde kwartaal volgt de update naar Android 10. De skin die Oppo gebruikt is aanweziger dan bij andere toestellen maar werkt volgens gebruikers wel prettig.

Oppo A9 (2020) te koop bij: Coolblue, MediaMarkt, Mobiel en Belsimpel.

Nokia 6.2

Op DroidApp hebben we onlangs de Nokia 6.2 review gepubliceerd. Hierbij waren we voor een groot deel positief over de smartphone. Los van wat software-bugs in de camera, scoort de camera zelf wel positief. De gezichtsherkenning werkt te traag, maar de accu doet het goed. Dankzij Android One ben je drie jaar lang verzekerd van beveiligingsupdates. Handig is het notificatielampje in de power-button. Deze maand wordt Android 10 verwacht voor de Nokia 6.2.

Nokia 6.2 te koop bij: Coolblue, Bol.com, Mobiel, MediaMarkt en Belsimpel.

Xiaomi Redmi Note 8 Pro

De Xiaomi Redmi Note 8 Pro is ook een interessante keuze in ons overzicht van beste smartphone tot 300 euro. De telefoon heeft een 6,53 inch Full-HD+ beeldscherm, weegt een flinke 200 gram en heeft maar liefst 6GB aan werkgeheugen. Ook het uithoudingsvermogen van de 4500 mAh accu is prima en er is een quad-camera met onder andere een macrolens. Alles is eigenlijk aan boord en dat voor een nette prijs van rond de 270 euro. Houd er wel rekening mee dat de MIUI-skin van Xiaomi heel erg aanwezig is, en niet iedereen vindt die prettig.

Xiaomi Redmi Note 8 Pro te koop bij: Coolblue, Bol.com, Belsimpel en Mobiel.

Samsung Galaxy A40

Samsung heeft de Galaxy A40 in het assortiment zitten. Deze smartphone is voorzien van een 5,9 inch Full-HD+ scherm en een dual-camera. Vergeleken met de eerdere toestellen is de accucapaciteit wel een stuk minder; 3100 mAh. Zeker met intensief gebruik kun je hier tegenaan lopen. Daarbij is het toestel ook minder groot dan de anderen en is de A40 verder een prima toestel.

Samsung Galaxy A40 te koop bij: Bol.com, Coolblue, Mobiel, MediaMarkt en Belsimpel.

Huawei P30 Lite

De Huawei P30 Lite is een interessante, stijlvolle telefoon met een 6,2 inch beeldscherm met Full-HD+ resolutie. Je hebt toegang tot de vele Google-diensten en sinds november draait de Huawei P30 Lite op Android 10! Er is een triple-camera waarmee je mooie foto’s kunt maken en verder is er een 3340 mAh accu. De achterkant van de smartphone is vervaardigd uit plastic, wat een iets minder luxe uitstraling kan geven, maar het toestel wel minder kwetsbaar maakt.

Huawei P30 Lite te koop bij: Coolblue, Bol.com, MediaMarkt, Belsimpel en Mobiel.

Motorola One Action

Voor ongeveer 250 euro heb je de Motorola One Action in bezit. Deze smartphone is vooral langgerekt, door het 6,3 inch scherm met een beeldverhouding van 21:9. Smal en lang dus. Er is een triple-camera met action-cam waarmee je actiemomenten vast moet kunnen leggen. Verder is er Android One, waarmee je verzekerd bent van drie jaar beveiligingsupdates. Wanneer Android 10 wordt uitgerold is onbekend. Verder is er 128GB opslagruimte en een 3500 mAh accu. Snel opladen is er niet bij, de lader laadt hem op met 10W.

Motorola One Action te koop bij: Coolblue, Bol.com, Belsimpel en Mobiel.

Samsung Galaxy A50

Nu Samsung een opvolger heeft, de Galaxy A51, kan de Samsung Galaxy A50 alsnog een interessante optie zijn. De erg populaire smartphone, waarvan je hier de Galaxy A50 review kunt lezen, ontvangt op dit moment maandelijks beveiligingsupdates en kan ook Android 10 verwachten. Hij is minder groot dan de meeste andere toestellen en biedt een 6,4 inch scherm met Full-HD+ resolutie. Er is een flinke 4000 mAh accu, zijn drie camera’s aan de achterkant en 128GB opslagruimte. Gebruikers melden dat de vingerafdrukscanner, die in het scherm zit, niet altijd lekker reageert en traag is.

Samsung Galaxy A50 te koop bij: Coolblue, Samsung, Bol.com, MediaMarkt, Belsimpel, Mobiel.

Honor 9X

Huawei-dochter Honor heeft de Honor 9X in deze prijsklasse. Je hebt een groots 6,59 inch scherm tot je beschikking, maar het toestel weegt wel 206 gram. Deze vrij zware jongen biedt 128GB aan opslagruimte, een triple-camera en 16 megapixel pop-up camera. Hierdoor heb je de volledige voorkant als scherm. Opmerkelijk; als enige smartphone in deze lijst heeft deze niet de ondersteuning voor NFC.

Honor 9X te koop bij Belsimpel

Welke moet ik kiezen?

Zoals je ziet is dit nog maar een selectie van het enorme aanbod. Naar onze mening zijn dit de 9 beste smartphones tot 300 euro. Dat kan het alsnog lastig zijn om een keuze te maken. Vind je de accuduur belangrijk, kies dan voor de Oppo A9 (2020) of Moto G8 Plus. Wil je de mooiste foto’s, kies dan voor de Huawei P30 Lite en kies je daarbij ook voor een mooi design, dan is er de Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Die laatste heeft dan wel weer een erg aanwezige skin die je moet zinnen. Zeker zijn van updates, dan kies je voor de Nokia 6.2 of Motorola One Action, of de Galaxy A50 die dan wel een jaartje ouder is.

Wil je minder uitgeven aan een smartphone, lees dan ons overzicht met beste smartphone tot 150 euro.