De 3 meest interessante smartphones van 2019 volgens Stefan

In het afgelopen jaar zijn er weer een hoop smartphones verschenen. Vouwbaar, met punch-hole, notch of met vijf camera’s; variatie volop. Maar welke zijn het meest interessant? Smaken verschillen. Dit zijn de favorieten van Stefan.

Smartphones van 2019: Stefan

Tientallen nieuwe smartphones zijn er verschenen, waarvan we allemaal wel de paradepaardjes weten op te noemen. Toch zijn er ook genoeg toestellen welke toch een beetje in de schaduw staan, maar zeker onze interesse hebben gewekt. De drie meest interessante Android-smartphones volgens Stefan zijn als volgt;

1. Huawei P30 Pro

De Huawei P30 Pro is een geweldige smartphone en gebruik ik voor een groot deel als ‘daily-driver’, om het zo te noemen. De smartphone heb ik bewust meegenomen op reis naar IJsland. Het vastleggen van het Noorderlicht gaat goed met de quad-camera en om details uit te lichten is de 5x optische zoom een waardevolle toevoeging. Dan is er nog de erg goede accuduur waarbij een screen-on-time van zo’n vijf-zes uur goed mogelijk is. Ideaal, want hier kunnen veel smartphones nog wat van leren. Sinds november draait mijn P30 Pro erg stabiel op Android 10. Mijn bevindingen lees je in de Huawei P30 Pro review.

2. OnePlus 7 Pro

Lange tijd heb ik dit jaar ook de OnePlus 7 Pro gebruikt (en nog steeds). OnePlus kwam als nieuwe fabrikant op de markt, met uitgebreide smartphones voor een zeer scherpe prijs. Kanttekening is nu wel dat de prijs niet meer ‘enorm scherp’ te noemen is, maar je nog wel altijd een degelijke smartphone krijgt. De OnePlus 7 Pro is een tof toestel met duidelijk verbeterde camera, erg mooi scherm (90Hz!) en razendsnelle prestaties, zo kon je ook lezen in de OnePlus 7 Pro review. Het updatebeleid is aardig, maar kan nog wat verfijning gebruiken rondom beveiligingsupdates. Op het gebied van Android-upgrades hebben we hoge verwachtingen; de OnePlus 3-serie kreeg namelijk drie Android versie-updates. Verbeterpunten vind ik de accuduur en de camera onder sommige omstandigheden.

3. Nokia 8.1

Voor de Nokia 8.1 gaan we terug naar begin dit jaar. In januari 2019 werd de Nokia 8.1 uitgebracht en persoonlijk vind ik dit nog steeds een bovengemiddeld goed toestel. Vandaag de dag kost de telefoon nog maar zo’n 300 euro. Je krijgt een uitgebreide Android One-smartphone met goede accuduur en goed presterende accu. Daarbij wist het toestel in de Nokia 8.1 review mij te overtuigen met de prijs-kwaliteit, wat niet iedere smartphone lukt in deze prijsklasse. Overigens twijfelde ik naast de Nokia 8.1 ook bij de Nokia 4.2, welke ook veel te bieden heeft voor zijn zeer betaalbare prijs.

De misser(s)

Natuurlijk zijn er ook missers. In dit overzicht had je waarschijnlijk wel de Samsung Galaxy S10-serie verwacht. Hoewel deze aardig presteerde in onze Galaxy S10 review, wist deze smartphone niet te overtuigen. We misten vernieuwing en bovendien stelde de accuduur flink teleur. Hier is echt nog werk aan de winkel voor Samsung. We waren minder enthousiast dan verwacht, maar Samsung weet nog wel altijd in deze prijsklasse te overtuigen met de camera van de S10. Ditzelfde verhaal geldt ook voor de Galaxy S10e.

Daarbij was het dan ook wel het jaar van de vouwbare smartphone; deze hebben mij nog niet volledig weten te overtuigen. Zowel Samsung als Huawei hebben een valse start. Samsung bracht met bombarie de Galaxy Fold uit om het vervolgens weer heel snel terug te fluiten, omdat het met productiefouten kampte. Nu komt hij wel definitief uit, maar wel maanden later. Huawei hield haar lippen stijf op elkaar, en verschoof elke keer de release van de Huawei Mate X. Misschien dat het komend jaar beter gaat, en dan kijken we natuurlijk uit naar de Motorola Razr! En dan tot slot nog hopen dat de prijs een stuk naar beneden gaat. Verder ben ik benieuwd wat Oppo gaat brengen, dat merk lijkt komend jaar het portfolio flink uit te breiden.

