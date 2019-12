De 3 meest interessante smartphones van 2019 volgens Paul

Je favoriete smartphone. Voor velen is dit een persoonlijke keuze. Kies je voor een bepaalde interface, design of de beste accu. In dit artikel zet Paul zijn drie meest interessante smartphones van 2019 op een rij.

Smartphones van 2019: Paul

In het afgelopen jaar zijn er weer een groot aantal nieuwe smartphones uitgebracht, soms met grote verschillen. We delen ons overzicht met de meest interessante smartphones van het afgelopen jaar, en in dit artikel vind je de drie favorieten van Paul.

1. Google Pixel 3a

De Pixel 3a is voor mij de grote winnaar van 2019. Deze smartphone biedt eigenlijk alles voor een prima dagelijks gebruik. Het is niet de snelste en heeft ook zeker wat minpuntjes, maar overall is het een erg compleet toestel. Wat ik belangrijk vind is een goede camera, een goede accuduur, het toestel moet redelijk snel zijn en een groot pluspunt is de stock versie van Android. Je bent er zeker van dat je altijd de laatste update hebt. De Pixel beschikt ook nog eens over een 3,5mm aansluiting, ook een prettig pluspunt. Mijn bevinding lees je terug in de Google Pixel 3a review.

2. Xiaomi Mi 9T Pro

Op nummer 2 heb ik de Xiaomi Mi 9T Pro gezet. Voor nog geen €400,00 heb je een razendsnel toestel voorzien van de Snapdragon 855. Ik heb een tijdje gebruik gemaakt van de Mi 9T Pro en dat beviel me prima. Het toestel heeft een prima uithoudingsvermogen, maakt redelijke foto’s en heeft een mooi scherm. Doordat de selfie-camera een pop-up camera is, heb je geen last van een notch of een gat in het scherm. MIUI was wel even wennen; enkele functies zijn bijvoorbeeld goed verstopt. Het updatebeleid vind ik verrassend goed, maar ik vraag me wel af hoe lang Xiaomi ondersteuning blijft bieden. Al met al biedt de Mi 9T Pro geweldig veel waar voor zijn geld.

3. Samsung Galaxy Note 10+

De Galaxy Note 10+ heb ik voor DroidApp mogen reviewen. Wat een geweldig toestel is het! Het toestel doet bijna alles goed. Het design vind ik bijzonder mooi, het toestel is razendsnel, heeft een bijzonder mooi scherm, een grote accu en veel opslagruimte. Ook maakt de Samsung Galaxy Note 10+ erg mooie foto’s, waarvan je de resultaten terug kunt zien in de Samsung Galaxy Note 10+ review. Alles wat je mag verwachten van een toptoestel. Hoewel het een groot toestel is, merk je hier nauwelijks iets van wanneer je het toestel in gebruik hebt. Voor dit bijna perfect toestel moet je echter wel diep in de buidel tasten.

De misser

Hoewel ze er zelf niet veel aan kunnen doen, vind ik de Mate 30-serie van Huawei de misser van het jaar. Door sancties mag Huawei nieuwe toestellen niet uitrusten met Google services. Hierdoor zijn apps zoals Gmail, Maps en de Play Store niet terug te vinden op de smartphones uit de Mate 30 serie. Deze serie is dan ook (nog) niet in Nederland te koop.

Pixel 3a Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 427,00 euro

Xiaomi Mi 9T Pro Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 319,00 euro