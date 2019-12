De 3 meest interessante smartphones van 2019 volgens Luke

Ook in 2019 hebben we op de redactie veel nieuwe smartphones gezien. Ik zet een aantal van mijn persoonlijke favorieten op een rijtje en kies ik er twee die niet helemaal aan de verwachtingen voldeden.

Smartphones in 2019: Luke

Fabrikanten proberen ons steeds weer om een beetje te vernieuwen en te laten inzien dat we een nieuwe smartphone nodig hebben. Meer lenzen in je cameramodule bijvoorbeeld voor nog betere foto’s. Meer opslagruimte of een snellere processor, de keuze is in ieder geval heel ruim voor ieder budget. Ik ben heel benieuwd naar de ontwikkelingen volgend jaar.

1. OnePlus 7T Pro

Persoonlijk ben ik fan van smartphones waarop niet al te veel poespas te vinden is. OnePlus heeft dit goed begrepen door bloatware achterwege te laten. De OnePlus 7T Pro is een prettig toestel waar ik ook nu nog steeds met plezier gebruik van maak. Een lange accuduur, goede prestaties en fijne camera maken het plaatje compleet. Ook de pop-up camera is nog altijd een leuke feature, al went een notch natuurlijk ook snel. Onze ervaringen lees je in de OnePlus 7T Pro review.

2. Huawei P30

Eerder dit jaar heb ik ook een tijdje de Huawei P30 mogen gebruiken voor de Huawei P30 review, het schermformaat van 6,1 inch zal voor een ieder ruim voldoende zijn. Nu dat deze flink in prijs is gedaald is deze smartphone nog altijd het overwegen waard. Met maar een klein aantal minpuntjes en een groot aantal pluspunten blijft ondanks de sancties de P30 een interessante telefoon. Het toestel is goed geschikt om ook de fotograaf mee uit te hangen en de accu gaat bovengemiddeld lang mee.

3. Oppo Reno

Toen de Oppo Reno op de redactie binnenkwam waren we verrast over de interface, totaal anders dan bij andere Android telefoons. Zeker wanneer je een standaard Android Interface gewend bent is het wennen. Maar de Reno had veel in zijn mars en wist ons op allerlei vlakken positief te verrassen en overtuigen. Sinds de publicatie van de review is het toestel in prijs gezakt en dat maakt de telefoon ook voor een beperkter budget zeer het overwegen waard.

En de misser(s)?

De Wiko View 3 Pro wat mij betreft en niet eens omdat de telefoon slecht was, integendeel, voor een zeer beperkt budget kreeg je een echt uitgebreide telefoon. Zo hebben we beschreven in onze review eind juli van dit jaar. Geen maandelijkse updates maar vooral dat het toestel al bijna nergens meer in Nederland te verkrijgen is maakt dat een gemiste kans.

Een ander toestel die een beetje teleurstelling opleverde was de LG Q60, een leuke smartphone maar het vastlopen wanneer het instellingenscherm geopend werd is alles behalve handig.

