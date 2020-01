Sim-only aanbiedingen januari 2020: dit zijn de beste deals

In het nieuwe jaar stunten providers wederom met nieuwe sim-only aanbiedingen. Korting op bundels, internet of aansluitkosten. We hebben de beste sim-only aanbiedingen van januari 2020 op een rij gezet.

Sim-only aanbiedingen januari

DroidApp is weer in de aanbiedingen van de verschillende providers gedoken. Want met zoveel addertjes en aanbiedingen kan het lastig zijn een goede sim-only aanbieding te vinden. Wij hebben de sim-only aanbiedingen van januari 2020 op een rij gezet.

Lebara

Lebara ken je misschien vooral van de prepaid-pakketten, er zijn ook verschillende erg scherp geprijsde sim-only abonnementen. Bij Lebara maak je gebruik van het KPN-netwerk, inclusief toegang tot 4G. Voor 10,00 euro per maand heb je 5GB internet met onbeperkt bellen en sms’en. Meer internet kan ook, 15 euro voor 7GB of 20 euro voor 10GB. Interessant is dat je voor 5,00 euro per maand een bundel kunt inschakelen waarbij je onbeperkt naar 44 andere landen kunt bellen.

Simpel

Na de vele Most Wanted-deals van Simpel heeft de paarsgekleurde provider nu de ‘Stop met zoeken’ aanbiedingen. Nog altijd is Simpel, waarbij je gebruik maakt van het T-Mobile netwerk, scherp geprijsd. Onbeperkt bellen met 4GB internet kost je 10,00 euro per maand. Genoeg aan 1GB en 100 minuten, dan ben je voor 6,00 euro per maand klaar.

Tele2

Bij Tele2 heb je keuze uit vier databundels; 1GB, 7GB, 20GB of Unlimited. Je kunt de 20GB bundel met 200 minuten nu afsluiten voor een bedrag van 17,00 euro per maand. Voor 3,00 euro per maand meer heb je onbeperkt bellen erbij.

T-Mobile

T-Mobile wordt geroemd vanwege het goede netwerk en de hoge internetsnelheden die je ermee kunt behalen. Standaard betaal je voor onbeperkt bellen en 5GB internet een bedrag van 17,50 euro per maand. Is er op jouw adres nog een T-Mobile abonnement actief, of heb je T-Mobile Thuis, dan krijg je extra korting zodat je de bundel al voor minder hebt. Ook is er een onbeperkte internetbundel voor 25,00 euro per maand. Tijdelijk betaal je geen aansluitkosten.

Hollandsnieuwe

Hollandsnieuwe is vooral interessant als je de ene maand meer belt, en de andere maand meer gebruik maakt van internet. Alles gebruik je uit één bundel. Zo heb je 2000 min/sms/mb voor een bedrag van 8,50 euro per maand. Voor 10,50 heb je 2GB met onbeperkt bellen. Ben je klant van Ziggo? Dan krijg je verschillende extra’s zoals 1000 min/sms/mb extra en een Ziggo TV-pakket. Bij Hollandsnieuwe maak je gebruik van het Vodafone-netwerk.

Simyo

Simyo heeft niet echt een aanbieding op het sim-only abonnement, maar we kwamen wel een andere interessante aanbieding tegen. Sluit je een Simyo sim-only abonnement af, dan krijg je gratis een Samsung Galaxy A10 smartphone. Heb je KPN-producten op je adres, dan krijg je bijvoorbeeld 5,00 euro per maand korting.

Youfone

Youfone biedt vanaf 6 januari nieuwe bundels aan, met toegang tot het snelle 4G+ netwerk. Je krijgt met de januari-actie dubbel zoveel data voor hetzelfde geld en er is een andere actie. Hierbij heb je 1GB data met onbeperkt bellen en 500 sms voor 7,50 euro per maand.

KPN

Bij KPN hebben ze sinds enige tijd de KPN Hussel abonnementen. Er is keuze uit databundels tussen de 0GB en 20GB en voor 37,50 euro per maand heb je het onbeperkte abonnement. Heb je KPN of Telfort thuis, dan profiteer je van 5,00 euro korting op je abonnement.

Ben

De blauwgekleurde provider Ben geeft je de aansluitkosten cadeau. Hiermee bespaar je alvast 20,00 euro. Tevens heb je maximaal 2GB extra data gratis bovenop je gekozen bundel. De aanbiedingen kunnen in januari nog wijzigen.

Vodafone

Vodafone heeft een extra actie bij de Red bundels. Bij Red en Red Together krijg je 6 maanden Apple Music cadeau. Heb je thuis internet van Ziggo, dan krijg je korting op je abonnement.

Tip

Wil je advies over welk sim-only abonnement het beste bij jou past? DroidApp helpt je bij het kiezen met onze onafhankelijke sim-only vergelijker.