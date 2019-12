Dit zijn de 35 beste Android-apps van 2019

In 2019 hebben we weer over een hoop applicaties geschreven. Omdat ze nieuw zijn uitgebracht, of omdat ze simpelweg interessant zijn. In dit overzicht hebben we de 35 beste apps van 2019 op een rij gezet. Welke is jouw favoriet?

Beste apps van 2019

Iedere maand hebben we een overzicht gepubliceerd met de beste apps van die afgelopen maand. Vele tientallen Android-apps hebben we dit jaar behandeld op DroidApp. Dit kan zijn omdat ze nieuw zijn verschenen in de Play Store, of omdat ze een update hebben ontvangen. In dit artikel hebben we de 35 beste apps van 2019 onder elkaar gezet, in willekeurige volgorde.

Benieuwd naar de eerdere edities van de beste apps?

ActionDash

De ontwikkelaar van het bekende Action Launcher bracht begin 2019 een nieuwe app uit; ActionDash. Met deze applicatie heb je een volwaardig alternatief op Google’s Digital Wellbeing. Je kunt je smartphonegebruik in de gaten houden, en uitgebreide statistieken inzien. In de afgelopen maanden heeft de app vaak een update ontvangen zodat je nog meer controle hebt over hoe vaak je in de weer bent met je mobiele telefoon.

Soon bucketlist-app

Bucketlists heb je in vele soorten en maten. Voor het noteren van plaatsen die je graag nog wilt bezoeken, films die je nog wilt zien en boeken die je nog wilt lezen. Met de app Soon heb je een toffe bucketlist-app op je smartphone staan, waarbij je alles in categorieën kunt onderverdelen. Je opgeslagen items worden ook nog eens op een mooie manier gepresenteerd, waardoor de applicatie er ook nog eens strak uitziet.

YouTube Kids

YouTube bracht in 2019 een kindvriendelijke versie van haar video-app uit; YouTube Kids. Het kijken van kindvriendelijke video’s wordt op deze manier een stuk makkelijker gemaakt. Ouders kunnen in de YouTube Kids app een account maken voor hun kind, en daarbij ook de leeftijd aangeven. Desgewenst kan de zoekfunctie uitgeschakeld worden en worden categorieën zoals shows, muziek, ontdekken en leren getoond om kinderen een keuze te laten maken.

Firefox Send

Firefox ken je waarschijnlijk vooral van de webbrowser. In 2019 werd Firefox Send uitgebracht, een applicatie waarmee je grote bestanden met anderen uit kunt wisselen. Het kan gezien worden als een alternatief voor WeTransfer. Met Firefox Send kun je bestanden verzenden met een maximale grootte van 1GB, met account tot 2,5GB.

Spark

Na lang wachten kwamen de ontwikkelaars van mail-app Spark met een Android-app. De geliefde mail-applicatie kent een grote hoeveelheid fans, en dat is niet heel gek gezien de mogelijkheden die Spark biedt. Het doel van de app is om een schone inbox te houden, waarbij berichten op een slimme manier gesorteerd en gesplitst worden. De belangrijkste mails worden in Spark bovenaan getoond.

Sphaera Map Wallpaper

Nog op zoek naar een mooie wallpaper-app? Dan kunnen we Sphaera aanraden. Deze wallpaper-applicatie brengt een mooie achtergrond naar je smartphone, bestaande uit een landkaart. Je kunt kiezen uit elk gebied van de wereld, welke als satellietbeeld ingeladen wordt. Hierbij kun je zelf nog één van de vele stijlen kiezen; wil je een opvallende map of juist een rustige. Mogelijkheden genoeg!

Story Maker

Met de app Story Maker maak je voortaan de mooiste verhalen om te delen via bijvoorbeeld Snapchat, Facebook, WhatsApp en natuurlijk Instagram Stories. Je kiest uit één van de vele sjablonen die je kunt vullen met sierlijke teksten of juist met meerdere foto’s. Er zijn ook sjablonen in verschillende thema’s zoals zomer, vakantie, kerst of vintage.

Bowvie Weather

In de Google Play Store is afgelopen jaar een nieuwe weer-app uitgebracht; Bowvie Weather. Deze weer-applicatie is voorzien van een strak, minimalistisch design, met een mooie vulling van foto’s. Daarbij is er goed nieuws voor degenen met Android 10, want de app kan overweg met het automatische donkere thema in deze Android-versie. Daarbij zijn er verschillende kaarten te vinden in de app.

NS Lab

Naast de Reisplanner-app heeft de Nederlandse Spoorwegen dit jaar een nieuwe experimentele app uitgebracht. Met de NS Lab app krijg je toegang tot een reeks functies die van pas kunnen komen tijdens je treinreis. In deze toepassing worden namelijk nieuwe features getest voor de definitieve versie van de Reisplanner-app. Je kunt er luisteren naar verschillende mindfulNS-lessen, podcasts en meedoen aan quizen en spelletjes. Daarbij helpt het je ook op een andere manier met het volgen van je reis. Alles over deze app vind je in het artikel over de NS Lab app.

Calimoto

Voor de motorrijders onder de DroidApp-lezers hebben we een andere toffe app gevonden; Calimoto. Met deze applicatie kun je je hart ophalen, dankzij de vele mogelijkheden. Je kunt mooie routes bekijken en volgen van anderen, maar ook zelf een trip plannen. De route kun je aanpassen aan verschillende eigen wensen. Denk aan de hellingshoek in bochten en of je van slingerwegen houdt. Direct navigeren is ook mogelijk met de Calimoto app.

Tapperuse

Een dagje uit is al duur zat, zeker als je niet alles van een dierenpark of attractiepark hoeft te zien. Daar hebben de ontwikkelaars van de Tapperuse app wat op bedacht. Met de app van Nederlandse makelij kun je je dagje weg gewoon per minuut betalen. Mocht je toch wat langer doorbrengen, dan hoef je niet gelijk de portemonnee leeg te strooien; want je betaalt niet meer dan de dagprijs. Tapperuse werkt ook bij verschillende musea, sauna’s, lasergamen, golfen en nog veel meer.

Rondje

Er zijn een grote hoeveelheid apps waarmee je je bewegingen en workouts kunt bijhouden. Daar is sinds dit jaar de Nederlandse app Rondje bijgekomen. Met deze toepassing kun je je workouts bijhouden; van fietsen tot skeeleren, en van een tourrit met je auto tot een mooie wandeling. Je kunt aan het eind van de rit je rondje delen en routes importeren en exporteren als GPX-bestand.

Microsoft To Do

Als alternatief voor Wunderlist verscheen de eigen To Do app van Microsoft. Met deze applicatie kun je al je taken opslaan en natuurlijk ook gelijk afvinken. Er is een frisse uitstraling en je hebt direct inzicht in wat je vandaag de dag moet doen. Ook taken voor de komende dagen worden in de applicatie van Microsoft getoond. Microsoft To Do kent verder nog verschillende andere opties zoals het maken van aparte lijsten waarin je je taken kunt onderverdelen.

TikTok

In de afgelopen maanden heeft de TikTok app een flinke vlucht genomen en is deze voor een grote groep gebruikers niet meer weg te denken. Met de applicatie leg je de leukste momenten vast, welke je deelt als video. Daarbij kun je gebruik maken van een groot aantal bewerkingtools en wordt de app ook veel gebruikers voor het playbacken van muziek. Je kunt namelijk een track kiezen uit de grote muziekdatabase. Toch is het niet allemaal positief. We hebben alle ins- en outs behandeld in ons achtergrondartikel: Wat is TikTok.

Google Maps

Nee, geen nieuwe app, maar wel een hele waardevolle app. Google Maps is één van de belangrijkste diensten van Google en ook afgelopen jaar is er weer veel aandacht besteed aan de dienst. In 2019 heeft de app van Google Maps weer genoeg nieuwe functies erbij gekregen. Er werd begonnen met het tonen van de actuele snelheid en je kunt meldingen toevoegen aan Maps. Ook nieuw is de incognitomodus en werden er meer lijst-opties toegevoegd.

Playpost

Geen zin om hele artikelen te luisteren, dan kan de Playpost app van pas komen. De app is van Nederlandse bodem en downloadt artikelen, om ze vervolgens op een eigen gekozen moment op te lezen. Handig als je in de auto onderweg bent. Het hoeven overigens niet perse Nederlandse artikelen te zijn, want de Playpost app ondersteunt 28 talen. De stemmen zijn van hoge kwaliteit en werken ook offline.

Life’s Game

Heb je moeite om je takenlijstje af te werken, dan kan de app Life’s Game je misschien helpen. Elke keer dat je een taak afvinkt kun je punten verdienen. Deze punten kun je weer inwisselen voor een beloning voor jezelf. Taken die je niet graag doet kun je extra laten belonen. Je voortgang kun je bijhouden met statistieken en grafieken die je via de Life’s Game app kunt inzien.

Slowly

Slowly kan gezien worden als een nieuwe manier om met nieuwe penvrienden contact te zoeken. Via de Slowly app kun je anderen een virtuele brief sturen en zo contact hebben met mensen van over de hele wereld. Daarbij kun je ook zoeken naar mensen met dezelfde hobby’s en interesses. Is je Duits nog niet genoeg bijgespijkerd, dan kun je dit aangeven in de app en kan je ook in het Nederlands met anderen schrijven.

WhatsApp

Natuurlijk mag WhatsApp niet ontbreken in het lijstje van ‘beste apps 2019’. Dit jaar kreeg de populaire chat-app verschillende updates waarbij nieuwe functies werden toegevoegd, en vierde het haar tiende verjaardag. Voortaan kun je instellen wie je mag toevoegen aan een nieuwe appgroep. Daarbij kunnen gebruikers nu de applicatie beveiligen met hun vingerafdruk.

Google Gallery Go

Naast Google Foto’s heeft Google nog een galerij-app voor Android. In 2019 bracht het merk Google Gallery Go uit, een minimalistische applicatie zonder overbodige functies. Je beheert de foto’s die op je smartphone staan met de app en je kunt ook nieuwe mappen aanmaken. Tevens biedt Gallery Go een aantal bewerkingsmogelijkheden. Groot voordeel; de app is slechts 10MB groot.

Mario Kart Tour

Nintendo heeft een nieuwe game van Mario uitgebracht voor Android. Met Mario Kart Tour kun je net als in de vergelijkbare race-games rijden over de verschillende wegen en kennismaken met veel nieuwe banen. Om de twee weken krijg je nieuwe levels voorgeschoteld waarmee je je hart op kunt halen. Ook kun je het tegen anderen opnemen en bedien je het spel met één vinger.

Veldgids

Een app van Nederlandse bodem; Veldgids. Met deze toepassing weet je precies wat er rent, groeit en bloeit in de Nederlandse natuur, of juist in je eigen tuin. Informatie over de meest uiteenlopende vlindersoorten, vogels, zoogdieren en planten. Daarbij bevat de Veldgids app ook genoeg informatie over paddestoelen en kun je vogels herkennen met de audiofragmenten.

Hidey Hole

Ben je in het bezit van een Samsung Galaxy S10, S10e of S10+, dan mag eigenlijk de Hidey Hole app niet op je toestel ontbreken. Je vindt er tal van achtergronden die op een creatieve manier gebruik maken van de camera-opening in het scherm. Denk niet alleen aan de Minions, Cookiemonster of E-robot, maar ook vele andere karakters en wereldleiders. Absoluut een kijkje waard. Je kunt ook een paar van deze wallpapers los downloaden.

Finnik

Finnik hebben we meerdere malen al besproken op DroidApp. Met deze applicatie kun je alle gegevens tevoorschijn halen over auto’s. Je voert het kenteken in en krijgt vervolgens gegevens over de technische specificaties zoals het aantal pk, het verbruik en je kunt zien wat eventuele reparatiepunten waren bij een APK. In 2019 is Finnik 4.0 uitgebracht met veel verbeteringen en een nieuw design.

Screen Master

Wanneer je graag screenshots maakt, dan kan de app Screen Master van pas komen. Deze applicatie geeft je nog meer mogelijkheden bij het maken van een schermafbeelding. Je kunt met Screen Master snel een screenshot maken door bijvoorbeeld je telefoon te schudden. Verder kun je een afbeelding bewerken en diverse instellingen aanpassen zoals de naam van de schermafbeelding en het bestandsformaat. Er zijn ook verschillende tools om een afbeelding te bewerken.

Lidl Plus

Supermarkt Lidl heeft de eigen Lidl Plus app uitgebracht in de Google Play Store. Hiermee kun je vouchers inwisselen voor korting en vind je direct de aanbiedingen terug. Met een ingelogd account krijg je ook digitaal je kassabonnen te zien. In sommige gevallen krijg je ook gepersonaliseerde diensten.

WeatherPro

De ontwikkelaars van WeatherPro hebben dit jaar een grote update uitgebracht voor hun applicatie. De app won meermaals onze weer-app test, maar wonnen ze ook de editie van weer-app test 2019? Gebruikers waren in het beginstadium totaal niet blij met de update, veel functies verdwenen en degenen met premium, moesten veel functies missen. Toch zijn er ook positieve gebruikers; het design is er op vooruit gegaan.

KWF UV Radar

Hoewel de zomerse dagen nu wel achter ons liggen, kan op zonnige dagen de KWF UV Radar app van pas komen. Met deze applicatie zie je precies wat de huidige zonkracht is. Voordeel is dat de applicatie niet alleen in Nederland werkt, maar ook op je vakantieadres. Wanneer de zonkracht toeneemt of boven een bepaalde grens komt, kun je aangeven dat je een notificatie ontvangt. Zo weet je precies of jezelf moet insmeren.

Walli

Vind je het lastig een goede wallpaper uit te zoeken voor je smartphone? Met de Walli app heb je een uitgebreide keuze aan achtergronden voor je toestel. Hierbij kun je kiezen uit tal van plaatjes in hoge kwaliteit. Je vindt een groot aantal illustraties, maar ook foto’s over uiteenlopende onderwerpen zijn in de app te vinden. Je kunt ook een playlist maken en zo Walli automatisch om de zoveel tijd je wallpaper aan laten passen met eigen gekozen achtergronden.

Kies ik gezond?

Het Voedingscentrum heeft de Kies ik gezond?-app uitgebracht in de Google Play Store. Met deze toepassing krijg je inzicht in vele verschillende producten die je gewoon in de supermarkt kunt vinden. In de app vind je de ingrediënten terugvinden, wat handig kan zijn voor een dieet of allergie. Voor bepaalde producten kun je ook gezondere alternatieven terugvinden, wat handig kan zijn als je meer op je voeding wilt letten.

Cooking

Cooking is een applicatie met een groot aanbod aan recepten. Hierdoor haal je voldoende inspiratie aan gerechten die je op tafel kunt zetten. Zin in een snelle maaltijd, of juist een uitgebreid ovengerecht? Daarvoor komen de filters van pas die je kunt gebruiken. Eigen recepten kun je ook delen via de Cooking app, zo kun je anderen ook weer inspireren en vind je ook de gerechten van anderen. Overigens geeft de app ook genoeg bakrecepten zoals een heerlijke appeltaart.

KopieID

De Nederlandse overheid bracht eerder al de KopieID app uit, en deze is dit jaar voorzien van een update. Hiermee wordt het maken van een foto of kopie van je legitimatiebewijs een stuk makkelijker gemaakt. Via de KopieID app kun je snel een foto maken van je rijbewijs, ID-kaart of paspoort, en direct de overbodige gegevens doorstrepen en de foto voorzien van een watermerk. De app helpt je hiermee tegen identiteitsfraude.

KNMI

De KNMI app moet het niet persé hebben van zijn design of enorm uitgebreide functionaliteit. De kracht van de app zit in het voorspellen van het weer. In 2019 hebben we voor de zesde keer op rij de onafhankelijke weer-app test gehouden. Over een periode van een half jaar hebben we tien weer-apps vergeleken en de KNMI app kwam als winnaar uit de bus. Ook dit jaar zagen we weer grote verschillen tussen de diverse weer-apps. Het hele artikel kan gevonden worden in de weer-app test 2019.

Polarsteps

We hebben ook Polarsteps weer opgenomen in dit lijstje. Deze app van Nederlandse bodem laat je op een hele gave manier je reis bijhouden. Niet alleen met tekst en foto’s, maar ook met de route die je af hebt gelegd op een interactieve manier. Nieuw sinds dit jaar is dat je ook video’s aan je reisverslag kunt toevoegen.

DroidApp

Natuurlijk mag onze eigen DroidApp App niet in dit overzicht ontbreken. Met onze gratis applicatie blijf je thuis, onderweg en op vakantie op de hoogte van het beste Android-nieuws. Tevens vind je in de applicatie tips en reviews, en heb je toegang tot de specificaties en actuele prijzen van (bijna) alle smartphones!

Ben je benieuwd naar de meest onmisbare apps van de DroidApp-schrijvers van 2019? Bekijk dan dit overzicht. En check dit overzicht voor de beste smartphones van het afgelopen jaar volgens onze schrijvers.