In de laatste weken van het jaar blikken de schrijvers van DroidApp terug op het jaar 2019. In de afgelopen jaren heeft elke schrijver zijn 5 meest onmisbare apps van dat jaar gedeeld. Dit zijn de 5 meest onmisbare apps van 2019, volgens Paul.

Onmisbare Android-apps van Paul

Altijd weer leuk om terug te kijken op het afgelopen jaar en te vergelijken welke apps er zijn afgevallen en erbij zijn gekomen. Ik had eigenlijk verwacht dat mijn lijstje er heel anders uit zou zien dan vorig jaar, maar het valt toch wel weer mee. Uiteraard heb ik weer een launcher in mijn overzicht meegenomen, omdat de launcher op je smartphone toch een groot deel van de look & feel van je toestel bepaald. Welke launcher ik het afgelopen jaar ben gaan gebruiken lees je hieronder.

Lawnchair

Ergens begin 2019 ben ik overgestapt naar Lawnchair als vervangende thuisscherm app, oftewel de launcher. Lawnchair laat je je thuisscherm helemaal naar eigen smaak aanpassen. Hoewel de app niet zo uitgebreid is als bijvoorbeeld Nova Launcher of Action Launcher, biedt de app voor ruim voldoende mogelijkheden om mijn thuisscherm naar mijn eigen smaak aan te passen. Dit laatste is dan ook de reden waarom ik een alternatieve launcher installeer op mijn toestel. Je hebt diverse gebaren die je in kunt stellen, icoontjes aanpassen en noem het allemaal maar op. Lawnchair is ook nog eens gratis te gebruiken.

WhatsApp

Uiteraard ook weer in de top 5: WhatsApp. Ik denk dat voor de meeste smartphone gebruikers WhatsApp bijna onmisbaar is. Handig om te communiceren met vrienden, familie en collega’s. Eén handige functie waarvan ik hoop dat het aankomend jaar naar WhatAapp komt is een stand-alone app voor op je PC, laptop of je tablet.

Spotify

Ook dit jaar weer onmisbaar gebleken tijdens het reizen met het OV naar het werk en weer terug. Ook op het werk luisteren ik en mijn collega’s regelmatig naar Spotify. En uiteraard het moment waar ik elk jaar weer naar uitkijk: Spotify Wrapped. Je meest beluisterde nummers van het afgelopen jaar in één overzicht samen met een aantal leuke statistieken zoals naar welke artiest je het meest hebt geluisterd, welk genre je het meest geluisterd hebt en hoeveel minuten je in totaal naar muziek hebt geluisterd.

ING Bankieren

De Bankieren app van ING is één van mijn meest gebruikte apps van het afgelopen jaar en daarom ook van de meest onmisbare apps van het afgelopen jaar. Uiteraard handig om je saldo te checken, maar ook om geld over te maken en om betaalverzoeken te maken. Ook erg handig is dat je notificaties kunt aanmaken voor inkomende en uitgaande transacties. Hier heb je de mogelijkheid om een bepaald bedrag in te stellen, zodat je een notificatie krijgt wanneer je een bedrag ontvangt of wordt afgeschreven boven een bepaald bedrag. Ook is het mogelijk om een notificatie te ontvangen wanneer je saldo onder een vooraf ingesteld bedrag komt. Een andere handige functie is “Kijk Vooruit“. Hiermee kun je 35 dagen in de toekomst kijken en zie je welke bedrag er nog afgeschreven worden en binnenkomen.

Telegram

Vorig jaar schreef ik dat ik hoopte dat Telegram in populariteit zou winnen. Dit is helaas niet gebeurd. Althans, bij mijn sociale contacten is dat niet het geval. Een groot voordeel ten opzichte van Whatsapp is dat je de mogelijkheid hebt om de app op al je apparaten kunt installeren. Wie weet wordt Telegram volgend populairder of zal RCS chat het komende jaar enorm populair worden? Je kunt trouwens ook DroidApp volgen op Telegram.

Dat waren ze weer, mijn meest onmisbare apps van het afgelopen jaar. Elk jaar kijk ik weer naar de diverse lijstjes uit en uiteraard ook naar de meest onmisbare apps van de collega’s van DroidApp. En kijk ik uit naar wat het komende jaar ons gaat brengen op het gebied van Android app, welke smartphones er uit zullen komen en kijk ik uit naar de uitrol van 5G en wat dit voor invloed dit zal hebben op hoe we onze smartphones gebruiken.

Tip: lees ook de artikelen met de onmisbare apps van andere DroidApp-schrijvers en van eerdere jaren.