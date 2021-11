Sphaera Map Wallpaper: je favoriete stad of dorp als toffe achtergrond

Uitgekeken op die standaard wallpaper? Met de app Sphaera Map Wallpapers kun je je favoriete stad, dorp of zelfs land als een hele toffe achtergrond instellen op je toestel.

Sphaera Map Wallpaper

Als je op zoek bent naar een andere achtergrond voor je smartphone, kun je natuurlijk met Google aan de slag en zoeken naar leuke foto’s. Interessanter kan het gebruik van een achtergrond-app zijn. Wallpaper-apps zijn er in overvloed in de Play Store en we lichten hier Sphaera uit.

Sphaera Map Wallpaper is een stijlvolle applicatie zonder overbodige poespas. Met een paar tikken heb je een mooie achtergrond ingesteld op je smartphone. Zoals de naam al aangeeft gaat het om zogenoemde kaart-achtergronden. Je kunt kiezen uit verschillende hotspots, zoals Amsterdam, New York, Praag of een andere stad. Echter kun je ook zelf de zoekfunctie gebruiken en zoeken naar je favoriete dorp. Of dit nou Zoetermeer of Groningen is, alles kun je instellen als achtergrond. Wanneer je verder uitzoomt kun je heel Nederland, of een heel werelddeel als wallpaper opslaan.

Interessant aan Sphaera Map Wallpaper is dat je kunt kiezen uit veel verschillende stijlen voor de achtergrond. Wil je een kaartweergave zoals je die in Maps ziet, of juist enkel met simpele lijnen. Je kunt ook uit een meer ouderwetse stijl kiezen, zwart-wit of juist een bepaald kleurenpatroon. In totaal zijn er 21 stijlmogelijkheden voor de wallpaper. Het aantal stijlen wordt in de toekomst verder uitgebreid.

Voor degenen met een AMOLED-scherm heeft de Sphaera applicatie speciale stijlen. Dit zorgt ervoor dat je met de zwarte kleur accuduur kunt besparen. De app kost je eenmalig geld, maar bevat verder geen reclame of in-app aankopen.