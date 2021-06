Calimoto: ideale app voor motorrijders met routes, trip planner en meer

Even er lekker tussenuit met de motor. Er zijn genoeg motorrijders die met alle liefde hun motor weer uit de schuur halen. Met de Calimoto app vind je mooie routes en houd je je eigen routes bij.

Calimoto

Voor de ontspanning er met de motor tussenuit? Dan willen we je graag kennis laten maken met de app Calimoto. Met deze applicatie wordt je motortripje nog een stuk leuker. Deze app is speciaal ontwikkeld voor degenen die er graag op uit gaan met de motorfiets. Ben je op zoek naar een mooie route van A naar B, of ben je toe aan een rondreis? Met de Calimoto app heb je het allemaal in je handpalm (of aan het stuur natuurlijk).

Bij het starten van de Calimoto app krijg je eerst uitleg over de applicatie. Je kunt een account aanmaken en zo je routes bijhouden en je ervaringen delen met anderen, en routes vanaf de website synchroniseren met je telefoon. Je kunt er ook voor kiezen de app zonder account te gebruiken. In de gratis versie kun je van één gebied de kaart gratis downloaden en deze ook gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan de regio Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht. Op de kaart worden bochtige (land)wegen extra geaccentueerd.

Motor route

Via de applicatie kun je kiezen voor verschillende opties. De route van A naar B, een rondreis of juist een spontane tour binnen een bepaald tijdsbestek. In het zijmenu kun je er ook voor kiezen om je eigen route te tracken en zo bij te houden in de Calimoto app. Bij een trip plannen binnen een bepaalde tijd of afstand, schotelt de app een mooie route voor. Deze kun je ook nog zelf aanpassen, bijvoorbeeld meer snelweg, of juist meer bochtige wegen. De optie ‘Super bochtige wegen’ is alleen beschikbaar tegen betaling.

Plan je een motorroute, dan kun je hiervoor kiezen uit verschillende soorten wegen. Je kunt oneindig veel via-punten toevoegen. Tussen elk via-punt kun je zelf kiezen of je een snelle route, of juist een bochtige route wenst. In de applicatie worden ook belangrijke POI-locaties getoond, denk aan een restaurant of een tankstation. Via de Calimoto app vind je ook routes van anderen die je kunt rijden, leuk voor inspiratie. Na je trip krijg je een touranalyse met bijvoorbeeld de maximale leunhoek van de motor in bochten, de snelheid, hoogte en meer. Uiteraard zorgt Calimoto ook voor de navigatie tijdens je rit.

Premium

Premium-leden krijgen nog meer functies. Zo kun je voor 6,99 euro per week, 49,99 euro per jaar alle kaarten gebruiken, krijg je nog veel meer statistieken te zien, kun je bij het plannen van je route voor super bochtige wegen kiezen en krijg je meldingen van bijvoorbeeld snelheidscamera’s (in beschikbare landen).

Tevens laat de applicatie dan het live-weer zien, zodat je er rekening mee kunt houden dat je een nat pak gaat krijgen. Wil je alleen gebruik maken van alle kaarten, zonder de premium-functies, dan betaal je eenmalig 99,99 euro en kun je voorgoed de kaarten gebruiken en downloaden.

De app is gratis te downloaden uit de Google Play Store via onderstaande button.