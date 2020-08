De grote weer-app test 2020: dit is de beste weer-app

Weer-apps zijn er in vele soorten en maten. Sinds 2014 doet DroidApp ieder jaar uitgebreid onderzoek naar de beste weer-app. Dit jaar hebben we opnieuw de vraag gesteld; wat is de beste weer-app. Onze uitgebreide bevindingen lees je in de grote weer-app test 2020.

Weer-app test 2020

Voor het zevende jaar op rij hebben we weer een groot onderzoek gedaan naar de beste weer-app. Want er zijn er nog altijd heel veel, maar de prestaties en mogelijkheden verschillen flink. Daarnaast zit er veel verschil in de betrouwbaarheid en de accuraatheid van de verschillende toepassingen.

Zoals we ieder jaar benoemen; niets is zo veranderlijk als het weer. Maar de manier waarop weer-apps anticiperen, verschilt wel. Je gebruikt een weer-app omdat je op de hoogte wilt zijn van de weersverwachting. Dan is het wel handig, welke weer-app het vaakst het meest dichtbij de realiteit zit. Voor de weer-app test 2020 hebben we één vaste plaats gebruikt en daarnaast nog verspreid over verschillende plaatsen in Nederland de weergegevens bijgehouden.

De vaste plaats is Gouda in Nederland. We willen transparant zijn over de manier van testen, en dus kun je de PDF met alle uitslagen, inclusief een overzicht van de overige plaatsen in Nederland, downloaden onderaan deze pagina. Voor de weer-app test 2020 checken we handmatig de verschillende apps, waarbij we rekening houden met verschillende aspecten. Voor het controleren en verifiëren van het weer gebruiken we de gegevens van ons eigen weerstation, eigen gegevens en gegevens van Netatmo.

In totaal hebben we voor de test van dit jaar 30 meetmomenten in Gouda gehad, en 17 plaatsen verspreid over Nederland. Het afgelopen half jaar stond bij ons dus weer in het teken van de weer-app test 2020. Het resultaat van dit intensieve onderzoek, willen we graag in dit artikel met je delen.

Weer-apps

Voor de weer-app test van 2020 hebben we wederom tien weer-apps uitgekozen. De meest bekende applicaties zitten hiertussen, plus nog een aantal weer-apps die minder populair zijn. Dit kunnen weer-apps zijn die we in het verleden hebben meegenomen in een weer-app test, of apps die nog niet eerder zijn teruggekomen. Natuurlijk zitten de meest gangbare weer-apps van Nederlandse bodem ook in onze jaarlijkse weer-app test.

Soms zijn er ook weer-apps die gebruikmaken van dezelfde dataleverancier. Voor de test van 2020 hebben we de volgende apps gebruikt; de leverancier van de weerdata staat tussen haakjes.

Weer & Radar (voorheen WetterApp) (WetterOnline)

KNMI (KNMI)

Weeronline (Meteovista)

WeatherPro (MeteoGroup)

Buienradar (Buienradar)

Weer XL (Foreca)

AccuWeather (Accuweather)

Klara (MET Norway, Forecast.io)

Weerplaza (Infoplaza)

Morecast (BoM, WWLLN, EC, NOAA, NWS, DWD, SMHI, AEMET)

Puntentelling

In de weer-app test van 2019 hebben we verschillende verbeteringen doorgevoerd in de puntentelling. Deze hadden betrekking op de beoordeling van de neerslag. Op basis van feedback van meteorologen hebben we deze aangepast omdat deze te streng was. Verder is de berekening en toekenning van punten gelijk aan de test van vorig jaar.

De weer-apps in onze weer-app test worden beoordeeld op vier onderdelen. Hierbij gaat het om de voorspelling, de temperatuur, de neerslag over het uur en de neerslag over de hele dag. Vooraf aan de beoordeling hebben we de applicaties zelf al een beoordeling gegeven. We hebben hierbij gekeken naar de beschikbare informatie, de bediening, de vormgeving en de hoeveelheid advertenties en in welke mate deze storend zijn tijdens het gebruik.

De puntentelling lichten we hieronder uit.

Voorspelling

Het belangrijkste onderdeel van de weer-app test is de score voor de voorspelling. Je wilt niet naar het strand als er regen voorspeld wordt. Je zult dan sneller voor een andere activiteit kiezen. Wel zo handig dus als de voorspelling van een weer-app overeenkomt met de werkelijkheid. Om deze reden telt deze score driedubbel. Bepaalde soorten bewolking beoordelen we hetzelfde; dit komt voor bij half- en licht bewolkt, zwaar bewolkt en bewolkt en deels zonnig, licht bewolkt.

De scores voor het onderdeel ‘voorspelling’ in de weer-app test 2020 zijn als volgt;

2 punten bij een volledig juiste voorspelling

1 punt bij een gedeeltelijk juiste voorspelling

0 punten bij een onjuiste voorspelling

Temperatuur

Voor de temperatuur kijken we naar de daadwerkelijke temperatuur op het gemeten moment, dus niet de gevoelstemperatuur. Bij verschillen in de metingen, pakken we het gemiddelde. Bij grote verschillen houden we een marge aan, zoals je bijvoorbeeld kunt zien bij de weer-app test in Amsterdam.

2 punten bij +1 of -1 graad verschil

1 punt bij +1.1 tot +2.1 en -1.1 tot -2.1 graden verschil

0,5 punt bij +2.1 tot +3.1 en -2.1 tot -3.1 graden verschil

0 punten bij een verschil van +3.1 graden en hoger, en -3.1 graden en lager

Neerslag

De weergave van de neerslag verschilt per app. De ene app werkt alleen met procenten, de andere alleen met millimeters en weer anderen combineren deze twee weergaven. Daarnaast geeft de ene weer-applicatie ook een minimum en maximum hoeveelheid millimeters door, terwijl anderen preciezer willen zijn met een exacte voorspelling. Net als vorig jaar hanteren we de volgende scores voor de neerslagverwachting. Hierbij maken we gebruik van vijf categorieën;

Minder dan 0,3 millimeter (droog)

0,3 – 1,4 millimeter (weinig neerslag)

1,5 – 5,0 millimeter (matige neerslag)

5,1 – 9,9 millimeter (veel neerslag)

Meer dan 9,9 millimeter (natte dag)

Wanneer een app in de juiste categorie scoort, dan krijgt het drie punten. Zit een weer-app er één categorie naast, dan ontvangt de app 1 punt. Als een app op de rand zit van één van de categorieën (zoals 1,5 millimeter is gevallen, app voorspelt 1,4 millimeter), dan worden er 2 punten in plaats van 1 punt toegekend. Daarbuiten worden geen punten gegeven. Wanneer een weer-app enkel met procenten werkt bij de weergave van neerslag, krijgt die applicatie 3 punten bij een juiste voorspelling.

Strafpunten

Niet iedere weer-app is even compleet in het aanleveren van informatie. Dit zien we bijvoorbeeld wanneer een meetmoment niet binnen 24 uur plaatsvindt. We dienen dan de website te gebruiken, indien deze beschikbaar is, of krijgen bij sommige apps zelfs de hele voorspelling niet te zien. Wanneer een app niet de gevraagde data toont, krijgt de app strafpunten. Mist de app een voorspelling, dan wordt er 0,5 punt afgetrokken. Bij andere onderdelen (zoals neerslag en temperatuur) is dit 0,25 punt per keer.

De weer-apps

Een groot deel van de vorig jaar gebruikte weer-applicaties hebben we ook weer meegenomen in de weer-app test van 2020. Toch zijn er wat wijzigingen en gebruiken we nieuwe apps, of zijn applicaties bijgewerkt met verbeteringen. Hieronder bespreken we de tien apps die we meegenomen hebben in deze test. Deze staan in willekeurige volgorde.

Overigens willen we benadrukken dat we veel applicaties hebben geprobeerd en uitgetest hebben voordat we aan de weer-app test begonnen. Echter voldeed niet elke app aan de gestelde wensen. Denk aan een duidelijke weergave van de neerslag, de langetermijn verwachting of was deze te verouderd of is deze om een andere reden niet meegenomen in de weer-app test van 2020.

Weer & Radar

Een steevaste kandidaat in de weer-app test op DroidApp. Deze van oorsprong Duitse app (WetterApp) wist driemaal de eerste plaats te halen; in 2014, 2015 en 2017. Mede door het succes in onze app is hij dus hernoemd naar Weer & Radar en is de applicatie ook in de Nederlandse taal te gebruiken.

Voor vandaag en morgen zie je de weersverwachting per uur. Verder kun je in de applicatie terecht voor het weer voor de komende 14 dagen waarbij je het weer per dagdeel ziet. Je kunt ook notificaties inschakelen voor waarschuwingen. Op de weerradar vind je het weer van de afgelopen 24 uur, maar ook voor de komende dagen. Vervelend zijn de full-screen ads die heel soms opduiken (niet altijd). Deze kun je afkopen voor 6,99 euro per jaar of 0,99 euro per maand.

KNMI

De grote winnaar van de weer-app test van 2019; de KNMI app. Op het gebied van voorspelling won deze app de test van vorig jaar. Echter qua vormgeving en bediening van de app liet het zich afweten. Jammer is dan ook dat er in het afgelopen jaar geen noemenswaardige update is uitgebracht, waardoor hij op het gebied van ontwerp en bediening absoluut punten laat liggen. Voordeel is wel dat er geen advertenties in de app te vinden zijn.

Voor de komende anderhalve dag vind je de voorspelling per uur. Nadeel is dat de KNMI app de neerslag per uur niet aangeeft in millimeters, maar in procenten. De neerslag per dag is vrij onduidelijk als het wisselt tussen dagen, waardoor je in moet zoomen. Daarnaast kun je voor de komende dagen niet het weer per uur of zelfs per dagdeel zien, alleen voor de hele dag. Gemiste kans. Hier zit zoveel meer potentie in, omdat de KNMI app zich vorig jaar heeft bewezen. Met de neerslagradar kun je twee uur vooruit kijken.

Weeronline

Een bekende naam is natuurlijk Weeronline, de app van Nederlandse bodem. Jammer voor de weerdienst is dat hij steeds eindigt in de middenmoot in onze weer-app test. Wat ons betreft kan deze app zich wel in het rijtje zetten van mooist uitziende weer-apps uit deze test. Met één druk op de knop heb je toegang tot het weer van het komende uur en de komende 48 uur, dat er tevens goed en overzichtelijk uitziet. Na wat scrollen (door bijvoorbeeld een advertentieblok) kom je bij de neerslagverwachting, de radar en de 14-daagse verwachting. Bij de 14-daagse verwachting kun je de voorspelling zien per dagdeel.

Als aanvulling kun je nog extra’s gebruiken in de Weeronline-app. Zo kun je aangeven dat je de hooikoortsverwachting wilt bekijken, of kun je tegen betaling tegels met verschillende aanbevolen activiteiten activeren. Ook zie je direct of het goed weer is om een balletje te slaan op de golfbaan, te barbecueën, te wandelen of te gaan fotograferen. Voor 3,49 euro per jaar heb je Weeronline Plus. Hiermee kun je zelf tegels kiezen en rangschikken en is reclame weggehaald.

WeatherPro

Een andere succesvolle weer-app in onze test is WeatherPro. In totaal won de applicatie tweemaal; in 2016 en in 2018. Vorig jaar verscheen een grote update, met compleet nieuw design en werden functies wat meer uitgekleed. Voor de komende 24 uur zie je het weer per uur, voor de komende 7 dagen geeft WeatherPro de weersverwachting per drie uur. Wil je het voor de komende 14 dagen zien, dan moet je betalen. Voor 0,99 euro per maand krijg je geen advertenties, meer grafieken, interactieve kaarten en dus 14 dagen weersvoorspelling.

Overigens over advertenties gesproken. Je ziet tijdens het scrollen voortdurend blokken reclame voorbij komen. Ook verschijnt er onderin beeld een banner. De radar laat (in de gratis versie) alleen de radarbeelden van de afgelopen anderhalf uur zien. Heb je dus niet veel aan als je benieuwd bent of het over een tijdje nog gaat regenen.

Buienradar

Hoor je regen, dan zullen velen direct denken aan Buienradar. Vorig jaar werd al duidelijk dat deze app goed was in het voorspellen van de temperatuur en de neerslag, de app kwam toen terecht op een vierde plaats. Bij het openen van de app word je verwelkomd door een flinke advertentie en de radar. De radar kun je aanpassen naar eigen wens met beelden van onweer, regen, muggen, UV-radar, zon, temperatuur en andere lagen; gewoon zonder kosten.

De 14-daagse verwachting in de Buienradar app krijg je voorgeschoteld per uur, en zo zien we het graag. Alle informatie die je nodig hebt, vind je er direct in één overzicht. Eventueel kun je in de app ook RTL Weer-foto’s bekijken en meldingen inschakelen voor bijvoorbeeld het dagelijkse weerbericht, UV-straling of buien. Wil je af van de reclames in de app, dan betaal je 1,79 euro per jaar.

Weer XL

De Weer XL app komt met regelmaat terug in onze weer-app test. Het is een uitgebreide weer-applicatie die je soms direct al verwelkomd met een full-screen advertentie. Minpunt. In het startscherm zie je direct het actuele weer en de verwachting voor de rest van de dag en morgen. De weersverwachting krijg je voor de komende 10 dagen, per uur. Je krijgt voor ieder uur ook nog eens uitgebreid informatie, met bijvoorbeeld ook de gevoelstemperatuur, dauwpunt, luchtvochtigheid en ga zo maar door.

De bediening is oké, maar kan hier en daar nog wel wat verfijnd worden. Je kunt voor 4,19 euro de Pro-versie kopen, waardoor je af bent van de advertenties. Je krijgt er geen extra features voor terug.

AccuWeather

Kort geleden heeft AccuWeather een enorme update uitgebracht voor de AccuWeather app. Dit nieuwe design is nog niet voor iedereen live op moment van schrijven, maar hebben wij wel gebruikt in de weer-app test van 2020. Je ziet direct het weer van nu, samen met de verwachting voor de komende dagdelen en voor morgen. Voor de komende 120 minuten kun je zelfs het weer per minuut raadplegen.

Voor drie dagen kun je de weersverwachting per uur raadplegen in de AccuWeather app. Kijk je naar de voorspelling per dag, dan krijg je deze voor vandaag en de komende 14 dagen. Leuk detail; je kunt ook de geschiedenis raadplegen. Zo zie je de temperatuur van dezelfde dag een jaar eerder, en wat het normaal ‘hoort te zijn’. Bij de langetermijnverwachting wordt onderscheid gemaakt tussen dag en nacht, niet tussen dagdelen. In de app vind je ook een radar, waarmee je ook twee uur vooruit kunt kijken. Wil je niet de reclame hebben, dan kun je voor 9,49 euro per jaar de ads uit de app halen.

Klara Weather

Samen met Weeronline naar onze mening de mooiste app in de test: Klara Weather. Qua functionaliteit niet zo uitgebreid als de andere spelers, maar wel duidelijk. Daarnaast; vrij van advertenties. Je kunt een balkje slepen over de grafiek om de weersverwachting voor de anderhalve dag per uur te bekijken. Je ziet dan de neerslag, temperatuur en de voorspelling. In de tabbladen kun je ook nog wisselen naar de neerslagverwachting, bewolkingsgraad en luchtdruk.

In het zijmenu van Klara Weather kun je terecht voor de voorspelling per 6 uur voor de komende 10 dagen. Bij de instellingen kun je nog ervoor kiezen om een ander thema te kiezen. Klara Weather kan zich nu wederom bewijzen, want vorig jaar wist deze applicatie een derde plaats te behalen in de eindstand.

Weerplaza

Weerplaza is een populaire weer-app in Nederland. De applicatie kan wat ons betreft wel een update gebruiken. Het startscherm toont het actuele weer met daaronder de weersverwachting per uur voor de komende anderhalve dag. Voor de komende 14 dagen krijg je ook de weersverwachting, maar dan alleen voor de hele dag. Jammer dat je dit niet per dagdeel krijgt. In de Weerplaza app kun je ook de bliksemradar openen, net als de regenradar. Deze laat je twee uur vooruit kijken.

De Weerplaza-app geeft je ook het nieuws en wereldweer, afgewisseld met vrij grote reclameblokken. Voor 0,99 euro per maand, 1,99 euro per 3 maanden of 2,99 euro per jaar kun je de reclames wegkopen. Ondanks dat de applicatie op veel Nederlandse smartphones is te vinden, scoort Weerplaza helaas bij iedere weer-app test beneden gemiddeld. In de afgelopen jaren stond de app altijd onderaan. Hopelijk weet Weerplaza zich dit jaar wel te bewijzen!

Morecast

Een applicatie die we in 2016 voor het laatst in de weer-app test hebben meegenomen is Morecast. Hier wist de app het toen tot een vierde (van de negen) plaats te schoppen. Nog steeds vinden we handige functies terug, zoals het vergelijken van het weer tussen twee plaatsen voor maximaal de komende 14 dagen. Ook is er een routeplanner waarbij je direct het weer terugziet voor tijdens je reis, en kun je webcams raadplegen.

De Morecast app zelf showt ons af en toe een full-screen advertentie, afgewisseld met blokken en banners. De weersvoorspelling voor de komende 24 uur kun je per uur bekijken. Voor de komende drie dagen is dat per drie uur en voor de komende 14 dagen alleen per dag, dus niet per dagdeel. In de Morecast app vind je ook een radar, waarmee je 40 minuten vooruit kunt kijken. Je kunt voor 2,99 euro per jaar de advertenties weghalen.

Wat is de beste weer-app van 2020?

We hebben veel tijd besteed aan deze weer-app test. Er zit ook dit jaar weer aardig wat verschil tussen de verschillende weer-applicaties. Ook op de verschillende onderdelen zien we verschillen in de prestaties. We lichten hieronder de beste weer-apps uit.

Weer-app voor de voorspelling

De voorspelling is een belangrijk onderdeel van onze weer-app test. Wordt het regen, of wordt het zon? In Gouda scoort de KNMI app het beste op het gebied van voorspelling, maar bij Weeronline zien we de minst hoge prestatie. Deze app scoort echter wel beter in de andere gebieden verspreid over Nederland, net als Morecast. Gecombineerd zien we de beste weersvoorspelling terug bij WeerXL en de KNMI app. AccuWeather en Weeronline scoren hier het minst.

Weer-app voor de temperatuur

De verschillen tussen de verwachting van de temperatuur zijn minder groot dan bij de voorspelling. De beste temperatuursverwachting in Gouda zien we terug bij de KNMI app, bij de overige plaatsen is WetterApp het beste. Over het totaal gezien, zien we dat de temperatuursvoorspelling het best wordt gegeven door KNMI, het minst door AccuWeather.

Weer-app voor de neerslag

Wil je weten hoeveel regen er valt, dan kun je hiervoor ook goed terecht bij de verschillende weer-apps. Echter zien we ook hier veel verschil. Voor de neerslagverwachting per uur kun je in Gouda het best terecht bij Buienradar. In de andere plaatsen verspreid over Nederland behaalt Weeronline de hoogste score. Gecombineerd vind je de beste neerslagverwachting per uur terug bij Buienradar, al doen Weeronline en Weerplaza het ook niet slecht.

We kijken ook naar de weersverwachting per dag. Hierbij zien we aardig wat verschillen in punten. In Gouda kun je voor de regenverwachting per dag het beste de app van Weeronline gebruiken, die schiet er tussenuit. Bij de overige plaatsen is het de KNMI-app die het hoogst scoort. Gecombineerd is de neerslagverwachting voor de hele dag het best bij Weerplaza.

Eindconclusie

We hebben in het afgelopen half jaar onze uiterste best gedaan om je deze zeer uitgebreide weer-app test te presenteren. We gaan nu naar het volledige eindklassement, met de beoordelingen per apps. We kunnen alvast verklappen dat er enorme verschuivingen zijn met de weer-app test van 2019. In totaal hebben we tien weer-apps getest. Daarbij nemen we in de eindbeoordeling ook onze score mee van de apps zelf, waarbij we onder andere kijken naar het ontwerp, de hoeveelheid advertenties, de bediening en de aanwezige informatie.

De laatste plaats, op nummer 10, vinden we weer-app Accuweather. Accuweather is een belangrijke partij, omdat veel weer-widgets op smartphones van verschillende merken gebruik maken van deze weerdienst. De app scoort relatief slecht op het gebied van voorspelling. Vorig jaar was Accuweather negende. Op de 9e plek vinden we nu WeatherPro. Een zeer opvallende vrije val van deze weer-app. Vorig jaar stond deze op een tweede plek. De app laat punten liggen met de temperatuur en de neerslag per uur. De 8e plaats is voor Klara Weather, vorig jaar nog derde. De voorspelling komt niet altijd lekker in de buurt.

Op plaats 7 vinden we we Weeronline. Een mooie app is helaas niet voldoende om hoger te eindigen. De weersvoorspelling zit er vaak naast, al doet de app het wel iets beter dan gemiddeld op het gebied van neerslagverwachting. Vorig jaar stond Weeronline op zes. De 6e plaats wordt nu ingevuld door Weerplaza, welke vorig jaar hekkensluiter was. Qua neerslagverwachting doet de app het bovengemiddeld goed, maar verliest het punten met de voorspelling, die er juist dan weer vaker naast zit.

We gaan naar de top vijf, waar de 5e plek geclaimd wordt door Weer & Radar, ofwel WetterApp. Deze applicatie heeft in de beginjaren onze weer-app test meermaals gewonnen, maar nu dus niet. Vorig jaar stond deze applicatie ook op een vijfde plek. De app doet het qua voorspelling netjes, maar qua neerslagverwachting moet er nog wel wat verbeterd worden. Op plek 4 staat Morecast. Overall gezien een vrij accurate app, maar krijgt wel strafpunten omdat het soms informatie mist.

Op de 3e plaats in de weer-app test van 2020 staat Buienradar. Hiermee stijgt het een plekje in vergelijking met vorig jaar. Qua neerslagverwachting ben je bij de Buienradar app op het juiste adres, en dan vooral voor de verwachting hiervan per uur, voor de dag is hij minder accuraat. Het zilver gaat naar Weer XL, nu op een 2e plek, vorig jaar nog op een achtste plaats. De voorspelling is samen met de nummer één het hoogst, maar de app laat veel punten liggen op de temperatuur. De neerslagverwachting kan nog wat verbeterd worden.

De winnaar

Het scheelt niet heel veel met de nummer 2, maar op de 1e plek vinden we de KNMI app. Deze applicatie wist in 2018 op een vijfde plek te eindigen en kwam vorig jaar als winnaar uit de bus. Het goud blijft nog even in handen van de KNMI app, want ook hierbij scoort de app weer hoog. Hoewel, de accuraatheid scoort hoog. De app zelf scoort een voldoende, maar mist wat opties en mogelijkheden zoals de neerslag in millimeters per uur. Ook kan wat ons betreft de bediening beter. Ben je dus benieuwd naar de beste weer-app, dan kun je prima uit de voeten met de KNMI-app. Wel is er werk aan de winkel, want het verschil met de nummer 2 is nu slechts 1,85 punten.

Alle meetmomenten en scores zijn volledig in te zien in onze PDF.

Puntenaantal locaties Score voor app 1. KNMI 495,95 7,2 2. Weer XL 494,1 8,1 3. Buienradar 493,6 8,6 4. Morecast 486,9 7,4 5. Weer & Radar 484,8 8,3 6. Weerplaza 480 7,0 7. Weeronline 476,3 8,8 8. Klara Weather 475,7 8,7 9. WeatherPro 473 8,0 10. Accuweather 458,5 8,5

Note: We hebben onze uiterste best gedaan met alle mogelijke middelen om de weer-applicatie test zo precies en goed mogelijk uit te voeren. Het onderzoek naar de beste, meest accurate weer-applicatie is geheel onafhankelijk uitgevoerd. DroidApp heeft er geen voordeel bij dat een bepaalde applicatie als winnaar zou eindigen. DroidApp wil met dit onderzoek aantonen dat het verschil tussen weer-applicaties groot kan zijn, en wil consumenten advies geven in welke weer-app, welke prestaties levert. Weer-applicaties zijn niet van tevoren ingelicht over het gebruik van hun app in de weer-app test. De weer-app test mag gecommuniceerd worden door derden, mits niet letterlijk gekopieerd en alleen indien er een link opgenomen wordt naar dit artikel. Een citaat plaatsen met bronvermelding ‘DroidApp.nl’ is uiteraard toegestaan.