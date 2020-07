De 5 beste smartphones tot 150 euro (07/2020)

Er zijn in de afgelopen weken en maanden weer een hoop nieuwe smartphones uitgebracht. Ben je op zoek naar een smartphone tot 150 euro, dan helpen we je met ons handige DroidApp Koopadvies.

Beste smartphone tot 150 euro

Er is in de (online) telefoonwinkel veel te kiezen. Wil je niet teveel geld uitgeven en ben je op zoek naar toch een goede smartphone, dan helpen we je met ons onafhankelijke advies. Aan welk toestel kun je je verdiende centjes het beste uitgeven? We zetten de beste smartphones tot 150 euro op een rijtje, in willekeurige volgorde.

Samsung Galaxy A20e

De Samsung Galaxy A20e wordt hoog beoordeeld, en dat is gezien de prestaties, mogelijkheden en prijs niet heel gek. Alles wat je nodig hebt, vind je aan boord van de Galaxy A20e. Er is een 5,8 inch HD+ beeldscherm, een dual-camera en zelfs NFC. De 3000 mAh accu wordt goed beoordeeld door de gebruikers. Met 3GB RAM en 32GB is de Galaxy A20e vrij goed uitgerust voor zijn klasse. Daarnaast is de smartphone in april voorzien van de update naar Android 10.

De Samsung Galaxy A20e kost ongeveer 150 euro en is verkrijgbaar bij Coolblue, Bol.com, Mobiel, de Samsung Shop, MediaMarkt of Belsimpel.

Samsung Galaxy A20e Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 148,00 euro

Moto E6s

Wil je liever nog wat minder betalen, dan is de Moto E6s een optie. Deze smartphone heeft een 6,1 inch HD+ beeldscherm en beschikt over een 13 megapixel camera met dieptesensor. De telefoon draait op Android Pie en krijgt in ieder geval geen update naar Android 10. Dat is belangrijk om mee te nemen in overweging. Verder biedt de Moto E6s 2GB aan werkgeheugen en is er geen NFC.

De Moto E6s kost je ongeveer 99 euro. Hij is verkrijgbaar bij Bol.com, Coolblue, Belsimpel, MediaMarkt en Mobiel.

Moto E6s Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 96,00 euro

Alcatel 1SE (2020)

Wil je direct een smartphone met Android 10, dan is de Alcatel 1SE (2020) misschien een optie. Deze smartphone is voorzien van een 6,22 inch HD+ beeldscherm en dus direct Android 10 vanuit de doos. De specificaties zijn prima te noemen. Je krijgt 3GB RAM, 32GB opslagruimte en een triple-camera. De accucapaciteit komt uit op een riante 4000 mAh, alleen NFC moet gemist worden. De prijs ligt rond de 100 euro.

De Alcatel 1SE (2020) kun je kopen bij Bol.com, MediaMarkt en Belsimpel.

Alcatel 1SE (2020) Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 102,00 euro

LG K50s

De LG K50s is een stijlvolle smartphone met degelijke specificaties. Zo is het toestel voorzien van een triple-camera met groothoeklens, is er een flinke 4000 mAh accu en vind je voorop een 6,5 inch HD+ beeldscherm. Daarnaast heeft de fabrikant de LG K50s voorzien van NFC. Het toestel is voorzien van Android 9.0 Pie, maar verwachten niet dat het toestel Android 10 krijgt.

De LG K50s kost ongeveer 139 euro. Je kunt hem kopen bij Bol.com, Mobiel en Belsimpel.

LG K50s Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 129,00 euro

Xiaomi Redmi 9

De Xiaomi Redmi 9 heeft prima specificaties, maar moet de MIUI skin je wel aanstaan. Deze ligt over de Android 10-skin en is erg aanwezig en werkt anders dan bij andere fabrikanten. De Redmi 9 heeft verder prima specificaties. Er is een 6,53 inch Full-HD beeldscherm, 3GB RAM, 32GB opslagruimte en een quad-camera. Er is een Helio G80 processor van MediaTek en riante 5020 mAh accu.

De smartphone is slecht verkrijgbaar en kost je ongeveer 150 euro. Je kunt hem kopen bij Belsimpel en de 64GB-versie bij Bol.com.

Xiaomi Redmi 9 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen onbekend

Welke kiezen?

Er is dus alleen in dit segment al genoeg te kiezen. Hierbij hebben we zelfs nog een selectie gemaakt met de vijf beste. Wil je net wat meer, lees dan ook ons artikel met beste smartphones tot 200 euro. We zouden de Samsung Galaxy A20e aanraden, omdat die goed verkrijgbaar is, erg goed ontvangen wordt door gebruikers en je ook met regelmaat (beveiligings-)updates ontvangt. Ook de Alcatel en Xiaomi zijn het overwegen waard.

Nu heb je je toestel gekozen, wil je nog meer geld besparen? Lees dan ons overzicht met beste sim-only aanbiedingen van juli 2020.