Sim-only aanbiedingen juli 2020: dubbele data en kortingen

We zetten iedere maand de beste sim-only aanbiedingen van de afgelopen maand op een rij. Waar moet je op letten en wat zijn de beste kortingen? In dit artikel de beste deals van juli 2020.

Sim-only aanbiedingen juli

Om de zoveel tijd hebben providers aanbiedingen, maar niet iedere aanbieding is even interessant. DroidApp is op onderzoek uitgegaan en zet de beste sim-only aanbiedingen van juli 2020 op een rijtje.

Lebara

Lebara is gestart met de ‘Watjenodighebt’-deals. Iedere maand kun je je abonnement naar boven of naar beneden aanpassen. Voor 10,00 euro per maand heb je 150 minuten en sms’jes en 5GB aan internet. Voor 2,00 euro per maand heb je onbeperkt bellen, terwijl je voor 50 cent per maand dubbel zo snel internet hebt. Je maakt gebruik van het KPN-netwerk.

Alle details en bestellen bij Lebara

Youfone

Deze maand kun je voor korting ook terecht bij Youfone. Je krijgt dubbel zoveel data. Dit betekent dat je voor een bundel met 6GB internet en onbeperkt bellen 12,00 euro per maand betaalt. Heb je aan 200 minuten/sms voldoende, dan betaal je 2,00 euro per maand minder. Youfone maakt gebruik van het netwerk van KPN.

Alle details en bestellen bij Youfone

Simpel

Ben je op je smartphone niet alleen veel aan het bellen maar verstook je ook wat meer data, dan kan de aanbieding van Simpel interessant zijn. Voor een bedrag van 10,00 euro heb je 4GB internet en heb je onbeperkt bellen en sms’en. Je hebt met Simpel toegang tot het 4G netwerk van T-Mobile.

Alle details en bestellen bij Simpel

Tele2

Wil je voordelig onbeperkt internetten? Tele2 heeft voor 20,00 euro hiervoor de Unlimited-bundel. Hiervan kun je 15GB per maand in de EU gebruiken. Voor 5,00 euro kun je onbeperkt bellen en sms’en erbij nemen.

Alle details en bestellen bij Tele2

Ben

Tijdens de Prijsbewust Weken van Ben betaal je geen 20,00 euro aansluitkosten en krijg je ook meer data. De bundel met 100 minuten en 4GB internet kost je 9,50 euro per maand. Bij Ben maak je gebruik van het T-Mobile internet.

Alle details en bestellen bij Ben

Hollandsnieuwe

Heb je thuis Ziggo internet, dan krijg je bij Hollandsnieuwe 1000MB/SMS/minuten gratis, samen met een Ziggo TV-pakket. Voordeel van Hollandsnieuwe is dat alles uit één bundel gaat. Hierdoor staat 1 minuut gelijk aan één MB of één SMS. De bundel met 4000MB/min/sms kost je 10,00 euro per maand. Voor 3,00 euro per maand heb je onbeperkt bellen en sms’en. Je maakt gebruik van het netwerk van Vodafone.

Alle details en bestellen bij Hollandsnieuwe

T-Mobile

Bij T-Mobile heb je een bundel van 5GB met 120 minuten voor 17,50 euro per maand. Echter zit het voordeel in de combi-acties. Bijvoorbeeld als je ook televisie en internet neemt via T-Mobile Thuis, of als er op hetzelfde adres een T-Mobile Unlimited abonnement is. Het netwerk van T-Mobile is al meermaals als beste netwerk van Nederland verkozen. Ander voordeel; is je databundel op, dan kun je gewoon door blijven internetten alleen wordt dan wel de snelheid verlaagd.

Alle details en bestellen bij T-Mobile

Vodafone

Vodafone biedt je op 4G frequenties al 5G-toegang, handig als je al beschikt over een smartphone met deze ondersteuning. Je hebt bij Vodafone keuze uit verschillende bundels, waarbij de Red-bundels voorzien zijn van toegang tot 5G. Voor de bundel met 10GB en onbeperkt bellen betaal je 27,00 euro per maand. Je krijgt 6 maanden Apple Music cadeau. Heb je thuis Ziggo, dan krijg je 5,00 euro per maand korting, dubbele data en een extra tv-pakket naar keuze.

Alle details en bestellen bij Vodafone

KPN

Dankzij KPN Hussel kun je je bundel combineren met wat je zelf wilt. Kies je nu voor de 10GB-bundel, dan krijg je er 10GB bij. Zo heb je 20GB per maand, met onbeperkt bellen voor 27,50 euro. Als je thuis KPN of Telfort hebt, krijg je extra voordelen.

Alle details en bestellen bij KPN

Simyo

De Doe je ding-deals bij Simyo zijn verlengd tot en met 31 augustus. Je maakt gebruik van het KPN-netwerk en krijgt 6GB internet voor 9,00 euro per maand. Onbeperkt bellen kost je maandelijks 7,00 euro, 200 min/sms 5,00 euro. Maandelijks kun je je abonnement verhogen en verlagen.

Alle details en bestellen bij Simyo

Sim-only vergelijken

Ben je er voor jezelf nog niet aan uit welk abonnement het beste bij je past? DroidApp heeft dan de handige oplossing voor je. Met onze handige sim-only vergelijker kun je een sim-only abonnement vinden dat past bij je wensen en natuurlijk bij je budget. Bekijk ook ons handige overzicht met beste smartphone tot 300 euro.