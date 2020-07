De 5 beste apps van juni 2020 (+ het belangrijkste nieuws)

De zonnige (maar ook vrij natte) maand juni ligt achter ons. We gaan steeds meer de zomer in. In dit artikel blikken we terug op de maand juni, met de beste apps en het belangrijkste nieuws van deze maand.

Android in juni

Google maakte in juni bekend dat het de zoekgeschiedenis van (nieuwe) gebruikers na 18 maanden automatisch gaat verwijderen. Mocht je al een Google-account hebben, dan kun je deze instelling ook zelf aanpassen. Daarbij kan Google Foto’s een flinke update vol met verbeteringen verwachten. Deze update wordt vanaf nu uitgerold.

Een andere verbetering komt er aan voor markeringen in Street View. Verder bracht de experimenten-afdeling van Google de nieuwe Google Keen app uit, als alternatief voor Pinterest.

Motorola bracht in Nederland de nieuwe Moto G Pro met Android One uit, Sony haar nieuwste toestellen; de Xperia 1 II en Xperia 10 II. Samsung heeft de erg interessante en betaalbare Galaxy A21s in de winkels gelegd. Daarnaast verscheen de nieuwe Poco F2 Pro in ons land. Vodafone is eind juni begonnen met het aanbieden van eSIM en hier vind je interessante uitleg waarom de laatste tijd je weer-app een stuk minder betrouwbaar is. HTC heeft twee nieuwe toestellen aangekondigd; de Desire 20 Pro en U20 5G.

Reviews

Op DroidApp zijn er in juni meerdere reviews verschenen. De uitgebreide testen die we deze maand hebben gepubliceerd zijn van de volgende smartphones:

Ook verschenen er enkele previews, met video’s:

Vergeten, tips en specials

In onze rubriek ‘De vergeten telefoon’ en ‘De vergeten smartphone’ hebben we weer een paar mooie pareltjes onder het stof vandaan gehaald. In juni waren dat de volgende edities;

Ons tip en special-overzicht is ook uitgebreid met verschillende nieuwe en bijgewerkte edities. Deze zetten we voor je hieronder op een rij:

Beste apps

In juni hebben we verschillende applicaties behandeld. Bijvoorbeeld omdat ze nieuw zijn uitgebracht, voorzien zijn van een update of om een andere reden het melden waard zijn. Een selectie met de beste Android-apps van juni 2020 hebben we hieronder voor je neergezet.

Antistress

Een ideale app voor als je even doelloos je tijd door wilt komen. Even tot rust komen, ontspannen of afleiding zoeken kan met de Antistress app. Deze applicatie heeft tal van vermakende tools zoals bubbeltjesfolie, een lichtschakelaar of een tandpastatube die je eindeloos leeg kunt drukken. Tevens kun je eindeloos potloden slijpen, een rits overmaken of losgaan met een hamer op spijkers.

Digital Wellbeing

Google heeft deze maand een update uitgebracht voor Digital Wellbeing. Met deze tool kun je in de gaten houden hoe verknocht je bent aan je smartphone. De tool is nu uitgebreid met de Bedtijd-modus. Deze functie kan nu automatisch ingeschakeld worden. Bijvoorbeeld aks je het toestel aan de lader legt, of snel via een snelle instelling.

Citymapper

Deze maand hebben de ontwikkelaars van Citymapper de applicatie beschikbaar gesteld voor heel Nederland. De Citymapper app is een erg handige en uitgebreide reis-app die uitstekend van pas komt voor het uitstippelen van je route met het openbaar vervoer. Niet alleen daarmee kun je je reis plannen, ook houdt de app rekening met deelfietsen, scooters of een deeltaxi zoals Uber. Lees hier alles over Citymapper in Nederland.

Telegram

Nog een applicatie die een update kreeg in juni. Met de update naar Telegram 6.2 heeft de chat-app een aantal functies erbij gekregen. Het leukste; je kunt nu een mediabewerker gebruiken waarbij je nu bewegende stickers aan je foto’s kunt toevoegen. De app kent ook nieuwe animaties en is het GIF-tabblad vernieuwd.

Photoshop Camera

Adobe heeft voor Android een nieuwe fotobewerker uitgebracht. De toepassing heeft de naam Photoshop Camera uitgebracht en hiermee kun je diverse bewerkingen uitvoeren. Er is keuze uit stijlen voor lenzen en filters. Ook kun je zaken zoals het contrast of de belichting aanpassen. Aandachtspunt is wel dat de Photoshop Camera app niet op iedere telefoon werkt.

Bonustip: DroidApp App

De DroidApp App brengt je het beste van DroidApp. Je hebt er toegang tot het belangrijkste nieuws, de reviews, app-specials en nog veel meer. Handig is de aanwezigheid van de toestel database. Zo heb je direct toegang tot specificaties en de actuele prijzen.