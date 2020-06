Vodafone begint met aanbieden abonnementen met eSIM

Steeds meer providers geven klanten de mogelijkheid om gebruik te maken van eSIM, de techniek die gezien wordt als de opvolger van de plastic simkaart. Nu begint Vodafone met het aanbieden van eSIM.

Vodafone eSIM

Klanten van Vodafone kunnen vanaf nu gebruik maken van eSIM. De optie komt beschikbaar voor degenen die een nieuw abonnement bij de provider willen afsluiten, maar ook voor bestaande klanten. In het geval van een bestaande klant kan de fysieke plastic simkaart omgezet worden naar eSIM. Deze optie is alleen mogelijk voor degenen met een abonnement, en niet bij prepaid.

Vodafone geeft aan dat eSIM beschikbaar is voor zowel zakelijke als particuliere klanten met een abonnement. Daarnaast geldt het alleen bij Vodafone zelf, en niet bij klanten met een abonnement van Hollandsnieuwe. Tot op heden was eSIM alleen beschikbaar bij T-Mobile en Simyo. KPN zou ‘medio 2020’ volgen, zo gaf het bedrijf eerder aan.

Op dit moment zijn er een handjevol smartphones beschikbaar die overweg kunnen met eSIM. Ondersteunende toestellen zijn bijvoorbeeld de Galaxy S20-serie, Galaxy Z Flip en de Galaxy Fold. De Motorola Razr heeft ook ondersteuning voor eSIM en heeft zelfs niet eens een slot voor een fysieke simkaart. Qua functionaliteit is eSIM gelijk aan de plastic simkaart, maar is de eSIM geïntegreerd in het toestel en dien je deze bij de provider te registreren middels bijvoorbeeld een QR-code.

Vodafone geeft de volgende voordelen van eSIM:

Geen plastic, dus een schoner milieu.

Bespaart ruimte in je telefoon, omdat batterijen steeds groter worden.

De eSIM is minder fraudegevoelig.

Het wisselen tussen telefoons is simpeler.

Eén toestel voor twee nummers: je kunt zowel je privénummer als je zakelijk nummer op één apparaat gebruiken in combinatie met de Dual SIM .Let op: ze zijn niet gelijktijdig te gebruiken. Als het ene nummer in gebruik is, is het andere “bezet”.

Roamingkosten beperk je buiten de EU, door een extra lokaal SIM-profiel aan te schaffen. Dit is bruikbaar in combinatie met de ‘gewone’ SIM voor thuis.

Degenen die een abonnement met eSIM aan willen vragen bij Vodafone kunnen terecht op deze pagina. Degenen die al klant zijn bij Vodafone en de nieuwe generatie simkaart willen, kunnen ook op die pagina terecht.