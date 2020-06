Sim-only aanbiedingen juni 2020: euro’s voordeel en meer keuze

We hebben weer een nieuw artikel voor je met de beste sim-only aanbiedingen van juni 2020. Waar kan je deze maand op besparen, en wat is goed om te weten?

Sim-only aanbiedingen juni 2020

Als je wilt besparen op je maandelijkse (mobiele) kosten, lees dan zeker even verder. We hebben de sim-only aanbiedingen van juni 2020 voor je uitgezocht en op een rijtje gezet.

Lebara

Lebara heeft de abonnementen in een nieuw jasje gestoken. Je krijgt niet meer bij iedere bundel onbeperkt bellen, maar begint bij 150 minuten/sms-berichten. Voordelen van Lebara zijn; de 4G-internetsnelheid is verhoogd van 25Mbps naar 75Mbps en je kunt maandelijks je bundel verlagen of verhogen. Bij Lebara heb je bijvoorbeeld een bundel met 5GB, 150 minuten en 150 sms’jes voor 10,00 euro per maand. Wil je onbeperkt bellen, dan betaal je 2,00 euro per maand meer. Lebara maakt gebruik van het KPN-netwerk.

Alle details en bestellen bij Lebara

Simpel

Bij Simpel maak je gebruik van T-Mobile en is er een interessante aanbieding. Voor 10,00 euro per maand krijg je maandelijks 4GB aan data en onbeperkt bellen. Voor 6,00 euro heb je maandelijks 1GB aan data en 100 minuten. Bij alle abonnementen heb je toegang tot 4G.

Alle details en bestellen bij Simpel

Youfone

Bij Youfone, waarbij je het netwerk van KPN gebruikt, kun je nu van de ‘Superdeals’ gebruik maken. Voor 6GB internet en 200 minuten/sms betaal je iedere maand nu 10,00 euro, in plaats van 15,00 euro. Voor een bedrag van 7,00 euro per maand heb je onbeperkt bellen en 2GB aan data. Je kunt ook kiezen voor een contract van een maand of 1 jaar, in plaats van 2 jaar.

Alle details en bestellen bij Youfone

Tele2

Tele2 heeft vier verschillende databundels in het sim-only aanbod. Je hebt keuze uit 1GB, 7GB, 20GB en onbeperkt. Bij de 20GB en Unlimited-bundel heb je maar liefst 15GB per maand dat je in de EU kunt gebruiken. De bundel met 20GB en 200 minuten kost je 17,00 euro per maand. Eventueel kun je ook kiezen uit een jaarabonnement of een abonnement dat je iedere maand kunt opzeggen.

Alle details en bestellen bij Tele2

Toestel op foto: Oppo Find X2 Lite met 5G

Ben

Bij Ben kun je in juni besparen op de aansluitkosten van 20,00 euro. Daarbij krijg je tijdelijk meer data dan waar je voor kiest. Dit kan oplopen tot 3000MB gratis er bovenop. Aandachtspunt; je moet voor 4G of 4G Extra Snel wel een beetje meer betalen per maand. Kies je voor een 4GB bundel met 100 min/sms met 4GB, dan betaal je 9,50 euro per maand. Je maakt gebruik van het T-Mobile netwerk.

Alle details en bestellen bij Ben

Hollandsnieuwe

Bij Vodafone-dochter Hollandsnieuwe kun je ook leuk profiteren van aanbiedingen. Je krijgt 1000 min/mb/sms en een Ziggo tv-pakket extra als je thuis ook Ziggo hebt. Alles gaat bij Hollandsnieuwe uit één bundel; ideaal als je de ene keer meer belt dan de andere maand. Eventueel kun je ook de bundel aanvullen met onbeperkt bellen/sms’en. Voor 8,50 heb je 2000 min/sms/mb bij Hollandsnieuwe.

Alle details en bestellen bij Hollandsnieuwe

Simyo

De Doe Je Ding Deals zijn wederom verlengd, deze keer tot 31 augustus. Bij de provider krijg je toegang tot het 4G-netwerk van KPN. Je krijgt extra voordeel als je thuis ook een KPN-abonnement hebt. De bundel met 3GB en onbeperkt bellen kost je 14,00 euro per maand. Je kunt iedere maand je bundel omhoog en omlaag bijstellen.

Alle details en bestellen bij Simyo

Vodafone, T-Mobile en KPN

Ben je benieuwd naar de abonnementsvoordelen van de drie grootste providers van Nederland? Via de volgende links kom je direct op de actiepagina terecht van T-Mobile, Vodafone en KPN. Je krijgt bij alle drie de providers extra voordeel als je van die provider ook thuis een abonnement hebt.