De 8 beste apps van mei 2020 (+ het belangrijkste nieuws)

In mei hebben we weer een aantal apps behandeld en nieuws besproken. We geven je een overzicht met de beste apps en het belangrijkste nieuws van mei 2020.

Android in mei 2020

We gaan de maand juni in, en dat betekent dat we terug gaan blikken op de afgelopen maand. Nog steeds veel nieuws over het coronavirus, maar er is nog meer te melden over wat er gebeurd is deze maand. In dit artikel zetten we het belangrijkste nieuws en de beste apps van mei 2020 op een rij.

OnePlus heeft in mei 5 nieuwe functies aangekondigd die we binnenkort terug gaan zien in OxygenOS, later deze maand kwamen daar nog enkele tweaks bij. Daarbij werd bekend dat de kleurenfilter-camera van de 8 Pro door dingen heen kan kijken.

Xiaomi kwam ook in het nieuws. Als eerst minder positief; het merk verzamelt op grote schaal gegevens van gebruikers. Eind mei werden vier nieuwe toestellen voor de Nederlandse markt aangekondigd, waaronder een zeer betaalbare 5G-smartphone. Motorola kondigde nog de nieuwe Moto G Pro aan.

Xiaomi-dochtermerk Poco heeft de nieuwe Poco F2 Pro gepresenteerd. Nokia bracht haar nieuwe Android One-smartphone uit in ons land, de Nokia 5.3. Samsung liet de Galaxy A41 zien in de winkels, net als de erg interessante Galaxy A21s. Alcatel bracht de slechts 99 euro kostende Alcatel 1SE (2020) uit, welke veel voor weinig biedt.

Flitsmeister liet in mei weten met 6 nieuwe functies te komen, en kwam ook met Flitsmeister Pickup. Meld je je hiervoor aan, dan kun je pakketjes van lokale winkeliers wegbrengen naar bestellers en hier een leuk zakcentje aan verdienen. Bij Facebook kun je de nieuwe Facebook Avatars gebruiken.

Bij Albert Heijn kunnen we ook wat nieuws verwachten. De Appie App laat je vanaf vandaag koopzegels sparen via de app. De nieuwste versie van de Google Play Services bracht de Covid-19 API uit, die gebruikt kan worden in de apps.

Reviews

In mei hebben we meerdere reviews gepubliceerd. Er verschenen vijf uitgebreide testen van smartphones en één handige fitness-tracker.

Specials

We helpen je ook met interessante overzichten voor de beste smartphones en de beste apps. Hieronder vind je het overzicht van de specials die in mei zijn verschenen.

Vergeten

We blikken op DroidApp graag terug naar enkele jaren geleden, waarin verschillende pareltjes van mobiele telefoons verschenen. Niet alleen Android-devices, maar ook andere toestellen. In onze rubriek ‘De vergeten telefoon’ en ‘De vergeten smartphone’ hebben we in mei op de volgende toestellen teruggeblikt.

De beste apps

Op DroidApp hebben we in de afgelopen maand een reeks applicaties behandeld. De beste apps van mei 2020 hebben we hieronder voor je op een rijtje gezet. Het gaat om apps die een update hebben ontvangen, nieuw zijn verschenen of we benoemen ze omdat ze gewoon erg handig of leuk zijn.

PostNL

De app van PostNL is in de vijfde maand van het jaar uitgebreid met een nieuwe functie; adresverzoekjes. Hierbij kun je iemand, bijvoorbeeld voor een bepaalde gelegenheid, zonder moeite vragen om een adres. Bijvoorbeeld om iemand uit te nodigen voor een feestje. Alle ontvangen adressen vind je direct terug in de PostNL app.

Sygic

Er is een mooie update verschenen voor gratis navigatie-app Sygic. De applicatie heeft vele handige functies gekregen voor de automobilisten van een elektrische auto. Nieuw is de Sygic EV Mode laat je direct je auto inpluggen bij een van de 15.000 laadpunten en direct ook via de app afrekenen. Ook biedt het nog een aantal extra handige tools.

Google Meet

Door de Coronacrisis werken we op grote schaal thuis, ook blijven we zoveel mogelijk thuis. Google heeft deze maand Google Meet, een alternatief voor Zoom, gratis gemaakt voor iedereen. In totaal kun je met 100 personen deelnemen aan een videocall. Dit videogesprek kun je gebruiken met tal van handige features zoals realtime ondertiteling, schermdeling, een agenda, lay-outs en meer. Om deel te nemen kan je gebruikmaken van je Google-account, of meedoen via een inlogcode.

YouTube Music

Een update werd deze maand ook uitgerold voor YouTube Music. Bekend is dat deze dienst binnenkort Google Play Music definitief zal vervangen, en dus is er een migratie-tool bedacht. De YouTube Music app is voorzien van een verbeterd design. Daarbij heb je razendsnel toegang tot de songteksten van een nummer, en kan het meebléren beginnen!

Google Earth

In de Google Earth app voor Android vinden we ook wat nieuwe functies terug. Gebruikers krijgen de vernieuwde en verbeterde zoekfunctie te zien. Deze zit vanaf nu vol handige opties. Zo kun je op zoek naar aanbevolen inhoud, zoals interessante uitzichten en plekken die mogelijk interessant zijn zoals musea en sportplekken.

Google Duo

Een andere applicatie van Google die is voorzien van een handige update is Google Duo. De videobel-app laat je vanaf nu ook met anderen bellen als je niet hun telefoonnummer, maar wel hun e-mailadres weet. Daarbij is er een handige Family Mode waarmee kinderen zich kunnen vermaken tijdens het videobellen met opa en oma. Zo kan er bijvoorbeeld getekend worden.

ING Bankieren

Klanten van ING kunnen profiteren van verschillende verbeteringen in de bank-app. In ING Bankieren 10.0 is de manier van navigeren flink veranderd. Het zijmenu is verdwenen en onderin beeld vind je nu de opties. Daarbij zijn verschillende opties verplaatst.

Google Lens

Een handige tool is nu uitgebreid met nog handigere opties. Google Lens, een tool waarmee je al teksten kon scannen of om te kijken welke plant in de vensterbank staat. Nu is het mogelijk om handgeschreven tekst om te zetten. De AI-functionaliteit laat je je eigen geschreven tekst digitaal omzetten en direct over te zetten naar je computer.

Bonustip: DroidApp App

De DroidApp App is vrij van reclame en geeft je direct toegang tot het belangrijkste Android-nieuws. Verder heb je direct toegang tot de toestel-database. Hier vind je alle specificaties terug van de meest uiteenlopende smartphones, en ook vind je er de actuele prijzen terug! Uiteraard hebben we ook de reviews en specials gebundeld in de app. Voorkeur voor een donker thema? Geen probleem, je hebt in de app keuze uit drie thema’s.