De vergeten smartphone: Samsung Galaxy K Zoom

Samsung heeft al een hoop toestellen uitgebracht in de smartphonemarkt. Eentje die je mogelijk al lang bent vergeten is de Samsung Galaxy K Zoom. Deze smartphone bespreken we in deze editie van ‘De vergeten smartphone’, want het was een bijzonder toestel.

Samsung Galaxy K Zoom

In 2014 kwam Samsung met de Galaxy K Zoom, een joekel van een smartphone en helemaal gericht op het maken van foto’s. In hetzelfde jaar kwam Samsung met de Galaxy S5-serie en dat is ook deels terug te zien aan het design van de telefoon, hij had namelijk veel weg van de S5, zo was er de pleisterstructuur aan de achterkant.

Hoewel we nu zonder problemen weglopen met toestellen met een gewicht van 200 gram, was dat voor die tijd vrij uitzonderlijk. Even snel ‘m in je broekzak stoppen was er ook niet bij, de Samsung Galaxy K Zoom was 16,6 millimeter dik. Dit was nodig omdat de cameralens uit het toestel kon schuiven. De Samsung was ook voorzien van Android, waardoor het het beste van beide werelden wist te bieden.

Camera

De Samsung Galaxy K Zoom was voorzien van een 20,7 megapixel camera met een diafragma van f/2.3, hoewel dit met maximale zoom opgelopen was naar f/9.0. Met de uitschuifbare lens kon je 10x optisch zoomen. Je kon een brandpuntafstand bereiken van minimaal 24 millimeter en maximaal 240 millimeter. Verder was er autofocus, optische beeldstabilisatie en kon je filmen in Full-HD resolutie met 60 frames per seconde. We zagen aan de achterkant ook een dual-flitser met Xenon en LED.

In de camera-app vond je een hoop modi en opties terug. Zo was er voor veel situaties een modus te vinden die je kon gebruiken. Voor het maken van nachtfoto’s, een virtuele tour, panorama, HDR, gezicht, de bekende P-stand van de spiegelreflexcamera en kon je aan de slag met de handmatige modus. Tevens was er speciale modi voor landschap, macro, sneeuw, eten, waterval, zonsondergang, vuurwerk en nog verschillende andere standen. De front-camera had 2 megapixel aan boord.

Het toestel zelf

De Galaxy K Zoom was verder uitgerust met een 4,8 inch Super AMOLED-scherm met een HD-resolutie. Aan boord was een hexa-core processor; de Exynos 5260 van Samsung zelf. Het interne geheugen van dit cameratoestel kwam uit op 8GB, het werkgeheugen op 2GB. De smartphone werd geleverd met Android 4.4.2 KitKat, maar een officiële update naar Lollipop kwam er niet.

Samsung voorzag de telefoon verder van een 2430 mAh accu, Bluetooth, WiFi, GPS, NFC en een Micro-USB poort. In Nederland werd de smartphone uitgebracht voor een bedrag van rond de 500 euro.



Samsung Galaxy K Zoom samengevat in 5 punten: