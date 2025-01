De vergeten smartphone: Samsung Galaxy Round

We kennen allemaal wel de Samsung Galaxy S-serie, maar Samsung had enkele jaren geleden ook een aantal bijzondere smartphones. Denk bijvoorbeeld aan de Samsung Galaxy Round. Voor die tijd een phablet met een gebogen display.

Samsung Galaxy Round

We gaan terug naar het jaar 2013, twaalf jaar geleden, waarin Samsung de Galaxy Round uitbracht. Het toestel kon gezien worden als een alternatief voor de LG G Flex, die we eerder hebben behandeld in onze Vergeten-rubriek. De telefoon was de eerste smartphone van het bedrijf met een gebogen (AMOLED-) scherm. De smartphone had een schermgrootte van 5,7 inch. Bijzonder was dat je snel inzicht kon krijgen in bijvoorbeeld notificaties door hem naar één kant te duwen.

De Samsung Galaxy Round verscheen met een Snapdragon 800 quad-core processor, 3GB RAM en 32GB opslagruimte. Dit geheugen kon uitgebreid worden met een geheugenkaart van maximaal 64GB. Er was ook NFC, een infraroodpoort en 2 megapixel front-camera. Aan de achterzijde was een 13 megapixel camera geplaatst. Samsung voorzag de Galaxy Round van Android 4.3 Jelly Bean en een (verwisselbare) 2800 mAh accu.

Samsung heeft ervoor gekozen de Galaxy Round niet officieel in Nederland uit te brengen. Dit zou mede komen door de beperkte productiecapaciteit voor het type scherm. De smartphone is alleen in Zuid-Korea uitgebracht waar het een prijs had van rond de 700 euro. Toch was dit een bijzonder toestel met een hol scherm.

 

Samsung Galaxy Round samengevat in 5 punten: