De vergeten smartphone: Samsung Galaxy Note (N7000)

In deze editie van ‘De vergeten smartphone’ blikken we terug op de eerste generatie Galaxy Note. Deze verscheen 8,5 jaar geleden op de markt en was hét voorbeeld van een phablet.

Samsung Galaxy Note

Samsung kwam in 2011 met een oplossing voor degenen die een smartphone ‘te klein’ vonden en een tablet ‘te groot’; de phablet. De Samsung Galaxy Note N7000 was de eerste smartphone van de Koreaanse fabrikant die in deze categorie viel. Het design van het toestel had overeenkomsten met de Samsung Galaxy S II. Het was gelijk al een bijzonder toestel; want los van het grote formaat voor een smartphone, was er ook de stylus.

De stylus, die S Pen werd genoemd, maakte het mogelijk om met hoge precisie een handtekening te zetten, plaatjes ‘uit te knippen’ en tekeningen te maken. Daarbij kon deze ook gebruikt worden voor het maken van notities en aantekeningen, iets wat nog altijd mogelijk is met de S Pen bij Samsung Galaxy Note-toestellen. De stylus zat verwerkt aan de onderkant van het toestel. Zo kon je hem netjes opbergen.

Samsung voorzag de Galaxy Note N7000 van een 5,3 inch Super AMOLED-scherm. Voor die tijd was die beeldschermgrootte echt enorm. De afmetingen van het toestel zelf waren 147 x 83 x 8,7 millimeter. Voor nu zouden dit soort toestel bijna in de categorie handzaam vallen! Het beeldscherm had een resolutie van 1280 x 800 pixels en de achterkant was vervaardigd uit plastic.

Aan boord van de Galaxy Note N7000 was verder een Exynos 4210 dual-core processor met een rekensnelheid van 1.4 GHz. Verder zagen we op de eerste Galaxy Note 1GB aan RAM-geheugen terug, samen met 16GB opslagruimte. Dit kon je uitbreiden met een geheugenkaart. Er was Bluetooth 3.0, WiFi, een 2 megapixel front-camera en een 8 megapixel camera aan de achterkant van de smartphone. De Samsung Galaxy Note werd zelfs voorzien van een 2500 mAh accu. Vanuit de fabriek draaide de N7000 op Android 2.3.5 Gingerbread. De smartphone werd bijgewerkt tot en met Android 4.1.2 Jelly Bean, uiteraard in alle gevallen voorzien van de TouchWiz interface.

Uiteraard was de Samsung Galaxy Note N7000 ook in de Nederlandse winkels te vinden. De prijs van het toestel lag rond de 600 euro.



Samsung Galaxy Note N7000 samengevat in 5 punten: