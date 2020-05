YouTube Music app krijgt update met nieuw design en songtekst-tab

Er staat een update klaar voor de YouTube Music app, de opvolger van Google Play Music. Met de nieuwste versie van de applicatie krijg je toegang tot een nieuw design, met een tabblad voor songteksten.

YouTube Music met nieuw design

Google heeft weliswaar nog niet volledig afscheid genomen van Google Play Music, maar YouTube Music wordt steeds meer naar de voorgrond geschoven. Het is de audioversie van de videodienst en laat je gratis luisteren naar muziek; online en lokaal. Met de nieuwe update wordt het design van de YouTube Music app vernieuwd.

De nieuwe muziekspeler is voorzien van een tweetal tabbladen. Vanuit de opties onderin kun je er voor kiezen om naar een volgend nummer te gaan. Vanuit de tweede optie kun je een songtekst raadplegen, wanneer deze beschikbaar is. Zo kun je meebléren met je favoriete nummers. De bekende duimpjes omhoog en omlaag zijn iets omhoog geschoven. De rest van de opties vind je terug in het optiemenu, welke je kunt bereiken via de drie puntjes bovenin beeld.

YouTube Music heeft ook een vernieuwd ‘Ontdekken’ scherm. Deze vervangt het Hotlist-scherm waar je kon zien wat er trending is op YouTube. Je krijgt voortaan er te zien welke nieuwe releases er zijn, en je kunt muziek zoeken naar stemmingen en genres. De nieuwe update wordt vanaf nu uitgerold via de Google Play Store. Sommige wijzigingen lijken via een server-side update uitgerold te worden.