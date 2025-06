Google Klok 7.14 brengt veranderingen in het ontwerp

Google heeft voor Android de eigen Google Klok-app. Met de update naar Google Klok 7.14 krijgt het Material 3 Expressive ontwerp, en enkele andere wijzigingen in het ontwerp.

Google Klok 7.14

De meest zichtbare wijziging in Google Klok 7.14 is de aanpassing van de aan/uit-schakelaars in de app, zo schrijft 9to5Google. Google past ze nu aan naar het Material 3-ontwerp, dat met Android 16 geïntroduceerd werd. Ze hebben nog steeds dezelfde basisvorm, maar zijn iets hoger en minder breed dan voorheen. Wat opvalt: de uit-stand krijgt nu een dikkere omlijning en een meer ingetogen schuifje.

Links: oud – Midden en rechts: nieuw

Ook het wereldklok-tabblad krijgt een kleine update. Tot nu toe werden weerpictogrammen zoals zon, wolken of regen kleurrijk weergegeven, zoals een geelgekeurde zon. In versie 7.14 zijn die pictogrammen voortaan volledig grijs. Het resultaat is een neutraler en minder afleidend beeld, dat past bij het strakkere design van andere Google-apps.

De uitrol van Google Klok 7.14 is inmiddels begonnen, maar gaat gefaseerd via de Play Store. Het kan dus even duren voordat de update ook voor jouw toestel beschikbaar is.