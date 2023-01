Google Klok 7.4 vernieuwt interface met nieuwe knoppen

Google rolt een nieuwe update uit voor de Google Klok app voor Android. In versie 7.4 wordt afscheid genomen van de slider, en maakt deze plaats voor knoppen. Daarbij is er een nieuwe interface voor timers.

Google Klok 7.4

Een nieuwe update wordt verspreid voor de Google Klok app. Het gaat om versie 7.4, waarin we allereerst een nieuwe interface terugzien voor de klok-app. Er is een nieuwe interface voor de timers die je instelt, zonder dat er nieuwe functies geïntroduceerd worden. In de linkerhoek zie je in het timer-venster de resterende tijd. Daarbij kun je met knoppen aan de slag met het toevoegen van tijd of om de timer te stoppen.

Linker screenshot: de oude versie – Midden: nieuwe weergave – Rechts: de vernieuwde timer-functie

Iets anders dat is aangepast met Google Klok 7.4 heeft te maken met de gewijzigde interface van een wekker. Als het alarm afgaat moet je nu nog de wekker naar links of rechts slepen. Daarmee kies je voor snoozen, of voor het stoppen van het alarm. Als je net wakker bent kan dat soms wat geklungel zijn, zo lijkt Google gedacht te hebben. In de nieuwste versie van de Android-app wordt deze slider vervangen door twee losse knoppen. Je hoeft dus niet langer meer een knop te vegen, maar gewoon te kiezen voor de knop snooze, of stop. Nieuw is in de instellingen dat je bij de instellingen kunt aanpassen dat de volumetoetsen niks doen; voor nu kon je bijvoorbeeld kiezen uit snoozen, stoppen of het volume beheren.

De update van Google Klok 7.4 is nog niet breed beschikbaar, maar zal in de komende tijd worden uitgerold via de Google Play Store.