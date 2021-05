Google Nest Hub 2 nu verkrijgbaar in Nederland: dit moet je erover weten

Google heeft een nieuw slim apparaat uitgebracht in Nederland. Vanaf vandaag kun je de Google Nest Hub 2 kopen. De tweede generatie van de slimme assistent met scherm, helpt je onder andere met prettiger opstaan en het monitoren van je slaap.

Google Nest Hub 2 in Nederland

Er is uitbreiding in het portfolio van slimme apparaten bij Google. De tweede generatie van de Nest Hub, welke de naam Nest Hub 2 draagt, kan vanaf nu gekocht worden in Nederland. Begin april werd bekend dat het apparaat naar ons land zou komen, nadat het in maart al voor verschillende andere landen gepresenteerd werd.

Het meest interessant aan de Nest Hub 2 is de slaap-tracking. Op je nachtkastje kan het apparaat dienen als wekker en radio. Bij het wakker worden krijg je een slaapanalyse voorgeschoteld. Dit kan dienen als vervanger voor de smartwatch of fitnesstracker die je mogelijk nu gebruikt voor het bijhouden van je slaappatroon. Sensoren luisteren naar bepaalde geluiden zoals de ademhaling, gehoest, draaien en snurken. Los van de slaapanalyse geeft Sleep Sensing je ook tips voor een ideaal schema. Houd er rekening mee dat Sleep Sensing op een later moment deel uit kan maken van een betaald abonnement.

Verder is de Google Nest Hub 2 voorzien van betere speakers voor een verbeterde weergave van het geluid, zijn er meer microfoons en kun je natuurlijk met bijna al je vragen terecht bij de Nest Hub. Ook het aansturen van je muziek of slimme verlichting gaat allemaal via de Nest Hub 2.

Je kunt de nieuwe Google Nest Hub 2 voor 99,00 kopen bij Coolblue.