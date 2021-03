Google Nest Hub 2 uitgelekt: alle details die je wilt weten

Een retailer heeft informatie naar buiten gebracht over een nieuwe smart speaker van Google. Het gaat om de Google Nest Hub 2, welke net als de huidige Nest Hub voorzien is van een beeldscherm voor extra functionaliteit.

Google Nest Hub 2 komt eraan

Een Amerikaanse retailer heeft vroegtijdig informatie online gezet over de nieuwe Google Nest Hub 2. Hoewel afbeeldingen ontbreken, is er wel nieuws over de details en de specificaties van de nieuwe smart speaker die binnenkort door Google aangekondigd zal worden. Ook de prijs komen we alvast te weten.

Google zal de Nest Hub 2 een 7,0 inch beeldscherm meegeven met een resolutie van 1024 x 600 pixels. De Ambient EQ-sensor zorgt er samen met de kleurensensor voor dat het beeldscherm de juiste instellingen aanneemt, op basis van de hoeveelheid licht. Dankzij een aray van drie microfoons moet de Nest Hub 2 je nog beter moeten horen; in het huidige model zijn er twee microfoons te vinden.

De huidige Google Nest Hub, die ook in Nederland verkrijgbaar is.

De Nest Hub 2 zal een aantal nieuwe sensoren meekrijgen. Allereerst is er een handige temperatuursensor. Deze kan helpen bij het instellen van routines die betrekking hebben op de omgevingstemperatuur. Denk hierbij aan het instellen van de verwarming of de airco, als een bepaalde temperatuur bereikt wordt. Er zal in het nieuwe apparaat ook een soli-radar te vinden zijn. Hoewel de toepassing bij de Nest Hub 2 nog onbekend is, kan deze gebruikt worden voor slaap- en bewegingsdetectie.

Net als bij de Nest Audio zal de Nest Hub 2 beschikbaar komen in de kleuren Chalk, Charcoal, Mist en Sand. Waar het huidige model in Amerika 150 dollar kost, zal het nieuwe model voor 99 dollar over de toonbank gaan. Informatie over het apparaat voor de Europese markt is er niet. In Amerika zou de pre-order starten op 30 maart. Dus we verwachten dat het nieuws vanuit Google niet heel lang meer op zich laat wachten.