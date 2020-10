Google lanceert nieuwe, betaalbare Nest Thermostaat in 4 kleuren

Google heeft vrij onverwacht een nieuwe versie aangekondigd van haar thermostaat. De slimme thermostaat heeft de naam Nest Thermostat meegekregen en is goedkoper, en leverbaar in verschillende kleuren.

Google Nest Thermostaat

Google heeft eerder al verschillende slimme thermostaten uitgebracht en nu is het tijd voor een nieuw model. De nieuwe Nest Thermostaat is met een prijs van 129,99 dollar goedkoper dan de thermostaten die tot nu toe door het bedrijf zijn uitgebracht. Daarnaast is er bij het nieuwe model ook meer keuze aan kleuren.

In totaal kun je kiezen uit vier verschillende kleuren, zodat hij nog beter bij je interieur past. De kleuren worden sneeuw, zand, houtskool en mist genoemd en zijn respectievelijk wit, roze, zwart en lichtgroen. De nieuwe Nest Thermostat moet in een half uur te installeren zijn, zo stelt Google. Daarbij kun je natuurlijk de handige thermostaat-functies gebruiken. Denk aan verschillende functies om energie te besparen en natuurlijk handige opties via de app. Zo kun je op afstand de thermostaat al bedienen.

Volgens Google maken nog teveel mensen gebruik van hun ‘oudere’ thermostaat in huis. Door de prijs van de nieuwe Nest Thermostaat te verlagen, moet het interessant worden om over te schakelen naar het nieuwe product. De huidige Nest Learning Thermostat Gen. 3 kost op moment van schrijven 239 euro en de goedkopere Nest Thermostat E kost je 195 euro. Helaas is nog niet bekend of de nieuwe thermostaat ook naar Nederland komt. Zodra hierover meer bekend is, houden we je natuurlijk op de hoogte.