Blink Mini review: een complete beveiligingscamera voor 40 euro

Wil je graag (op afstand) toezicht houden op je huis en je spullen, dan kan een beveiligingscamera een slimme investering zijn. Amazon heeft de Blink Mini uitgebracht, een betaalbare beveiligingscamera voor 40 euro. Hoe presteert deze? Dat onderzoeken we in de Blink Mini review.

Blink Mini review

Amazon is met haar Nederlandse afdeling sinds dit jaar actief, en biedt een uitgebreid aanbod aan producten en diensten. Naast apparaten van verschillende bekende fabrikanten, heeft het ook eigen producten, zoals Alexa en deze Blink Mini beveiligingscamera, gemaakt door Blink. Deze is geschikt voor gebruik binnenshuis en werkt in combinatie met de Blink Mini app. DroidApp heeft de camera de afgelopen weken getest, en onze bevindingen delen we in de Blink Mini review.

Verkooppakket en installatie

Amazon levert de Blink Mini in een vierkante doos, waarbij de kabel wordt meegeleverd, samen met een Europese en een Engelse stekker. De instructies voor het gebruik van de camera zijn in de doos te vinden. Geen poespas dus, maar alleen wat je echt nodig hebt.

Ben je niet heel technisch aangelegd, dan zul je ook prima uit de voeten kunnen met de Blink Mini. De informatie die in de doos over de beveiligingscamera is te vinden is vrij summier, maar de meeste stappen doorloop je via de app.

Design

Het ontwerp van de Blink Mini kenmerkt zich door een kubusvormig ontwerp. Hij heeft een witte behuizing met een zwart gekleurd front. Vooraan zitten indicatielampjes die kunnen knipperen of branden bij het opnemen of spreken. De behuizing is van plastic, wat een wat goedkoop gevoel afgeeft, maar logisch is gezien de prijs. Hij voelt echter wel degelijk aan.

Features en app

De Blink Mini beschikt over de mogelijkheid om in Full-HD 1080p videobeelden te maken. Dit is niet alleen overdag mogelijk, maar ook in de avonduren. Verder beschikt de beveiligingscamera over de mogelijkheid om audio op te nemen, maar zelf ook (via de app) te spreken. Middels Motion Detection kan de camera beginnen met filmen als er beweging wordt waargenomen. Zo hoef je niet blijvend alles te filmen met de camera.

In de Blink app kun je de camera beheren, of eventueel meerdere beheren als je er meerdere hebt. Je kunt een agenda aanmaken met een rooster waarin de camera moet draaien, bijvoorbeeld standaard in de nacht, of juist overdag als je naar je werk bent. Vanaf het startscherm kun je de camera ook direct inschakelen (Armed) of juist uitzetten (Disarmed), persoonlijk vond ik dit onduidelijk.

De applicatie zelf is vrij eenvoudig en simpel. De drie tabbladen onderin beeld geven je toegang tot de camera, de opgenomen beelden en de instellingen. Vanuit het camerascherm kun je beginnen met het openen van de Live View en kun je ook een foto maken. Je kunt de camera ook een naam geven, wat handig is als je er meerdere hebt, en ook de bewegingsdetectie kan in- of uitgeschakeld worden. Niet alle instellingen zitten onder het bekende tandwiel, want andere opties voor de camera vind je terug bij de camera zelf.

Interessant is de optie voor het instellen van bewegingszones. Hierbij kun je een keuze maken uit 25 vlakken waarop de bewegingsdetectie in- of uitgeschakeld moet worden. Op die manier kan bijvoorbeeld de hondenmand genegeerd worden, maar de deur in de gaten gehouden worden.

Nog even terug naar het gebruik van de camera. Heb je de beveiligingscamera ingeschakeld, dan zal het een notificatie geven als er een beweging gedetecteerd wordt. In dat geval wordt gedurende de beweging een video gemaakt.

De beeldkwaliteit is uitstekend voor de camera van 40 euro. We zien rijke kleuren en de details zijn erg goed. Dankzij de fish-eye lens kan er veel in beeld vastgelegd worden. Ook in de avonduren en nacht is de kwaliteit bovengemiddeld goed. De details zijn goed en bewegingen worden dan goed gedetecteerd. Uitstekend.

Verder kan de Blink Mini overweg met de spraakassistent van Amazon; Alexa. Tevens kun je zelf nog verschillende extra acties koppelen door deze te gebruiken met IFTTT.

Beelden opslaan

Beelden worden in de cloud opgeslagen. Althans, dat is nu het geval. Tot 31 maart 2021 is Blink Plus, het abonnement voor cloud-opslag, gratis. Normaal betaal je hier maandelijks een tientje voor en laat je van maximaal 10 camera’s beelden bewaren voor dertig dagen. Bij Blink Basis betaal je 3,00 euro per maand en kun je dertig dagen lang beelden van één camera bewaren. Over een tijdje moet het ook mogelijk zijn beelden lokaal op te slaan. Dit gebeurt via de Blink Sync Module die je voor 40 euro kunt kopen. Een abonnement is dan niet nodig.

Beoordeling

We hebben de afgelopen tijd de Blink Mini getest bij DroidApp. We zijn onder de indruk van de goede beeldkwaliteit en de mogelijkheden die het biedt voor vier tientjes. Persoonlijk vind ik dat de app soms wat rommelig in elkaar zit. Ondanks de eenvoud vind je instellingen niet op één plek terug. Daarnaast is deze niet in het Nederlands beschikbaar. We hadden ook best een webversie willen zien, maar die is niet aanwezig.

Kort gezegd; de Blink Mini is een prima camera. Je kunt hem direct bestellen bij Amazon voor veertig euro.