De 8 beste smartphones tot 400 euro (09/2020)

Smartphones worden steeds duurder, maar ook in het meer betaalbare segment is er voldoende te kiezen. DroidApp geeft je onafhankelijk advies voor de beste smartphone onder de 400 euro.

Beste smartphone tot 400 euro

Het kiezen van een nieuwe smartphone is niet voor iedereen even makkelijk. Ze zijn er in vele soorten en maten. In ons DroidApp Koopadvies hielpen we je al eerder met het kiezen van de beste smartphone tot 300 euro en de beste smartphone tot 150 euro. In dit artikel zetten we de beste smartphones tot 400 euro op een rij.

Met onze brede kennis kunnen we je een eerlijk advies geven. Onder ieder toestel hebben we de zogenaamde ‘toestelbox’ gezet. Door hier te tikken op ‘Alle informatie’ zie je alle specificaties op een rij, samen met de actuele prijzen bij de verschillende winkels. Zo heb je én goed advies, én je betaalt niet teveel.

OnePlus Nord

De OnePlus Nord is sinds lange tijd weer een meer betaalbare smartphone van OnePlus. De telefoon is van alle gemakken voorzien en hebben we eerder uitgebreid besproken in onze OnePlus Nord review. De camera levert erg goede plaatjes af in zijn prijsklasse. Daarnaast is er een mooi helder scherm dat een 90Hz verversingssnelheid kent. Je bent drie jaar verzekerd van updates en met OxygenOS kun je oneindig veel personaliseren en instellen. De OnePlus Nord heeft ook nog eens ondersteuning voor het 5G-netwerk.

De OnePlus Nord met 128GB opslagruimte kost je 399 euro. Je kunt hem kopen bij Coolblue, T-Mobile, Belsimpel en bij OnePlus zelf.

OnePlus Nord Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 399,00 euro

Moto G 5G Plus

Het is een mond vol, maar hij hoort thuis in het rijtje van beste smartphone tot 400 euro; de Moto G 5G Plus. Dit toestel hebben we ook behandeld in de Moto G 5G Plus review. Hij is lekker snel, heeft een mooi design, 90Hz scherm en een prima accuduur. Wel presteert de camera soms wat wisselend en is het updatebeleid mager te noemen. Handig zijn wel de Moto Actions waarmee je bijvoorbeeld razendsnel de zaklamp of camera kunt starten. Daarnaast is er dus ondersteuning voor het 5G-netwerk.

De Moto G 5G Plus met 64GB kost je 350 euro. Hij is verkrijgbaar bij Coolblue, Bol.com, Mediamarkt, Belsimpel en Mobiel.

Moto G 5G Plus Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 348,00 euro

Xiaomi Redmi Note 9 Pro

De Xiaomi Redmi Note 9 Pro is een stuk goedkoper dan de twee andere modellen hierboven. Echter, de telefoon heeft dan ook geen 90Hz scherm. Wat de smartphone wel heeft; een ontzettend goede accuduur, een hele goede camera en een fijne gebruikerservaring. We hebben het toestel eerder besproken in de Xiaomi Redmi Note 9 Pro review. Alleen het updatebeleid is erg vaag, en dat is wel een serieus dingetje. Verder heb je een erg fijn toestel aan de Note 9 Pro.

Xiaomi rekent voor de Note 9 Pro een bedrag dat scjommelt rond de 250 euro. Voor een paar tientjes meer heb je in plaats van 64GB, 128GB opslagruimte. Je kunt de Redmi Note 9 Pro kopen bij Coolblue, Bol.com, Mobiel, Belsimpel en Amazon.

Poco F2 Pro

Poco is een dochtermerk van Xiaomi en lanceerde onlangs de Poco F2 Pro, een smartphone met krachtige specificaties. Er is een quad-camera, Snapdragon 865 octa-core processor en een 4700 mAh accu. Ook biedt de telefoon ondersteuning voor het 5G-netwerk en is er over de Android 10 de MIUI skin. Het updatebeleid is onbekend. De prijs ligt rond de 400 euro.

Je kunt de Poco F2 Pro kopen bij Coolblue, Bol.com en Belsimpel.

Poco F2 Pro Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 349,00 euro

Moto G Pro

Motorola heeft nog een interessante smartphone in de prijsklasse tot 400 euro. Dit toestel wordt geleverd met een stylus waarmee je bijvoorbeeld kunt tekenen. Een positieve eigenschap is Android One. Hierdoor krijgt de Moto G Pro twee jaar lang Android-updates en drie jaar lang beveiligingsupdates. De camera presteert netjes, er zijn stereo-speakers en het toestel is lekker snel. Een prima toestel. We hebben de telefoon getest in onze Moto G Pro review.

De prijs van de Moto G Pro ligt rond de 300 euro. Je kunt hem aanschaffen bij Bol.com, Coolblue, Mobiel en Belsimpel.

Moto G Pro Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 271,00 euro

Xiaomi Mi 10 Lite

De Xiaomi Mi 10 Lite heeft ondersteuning voor het 5G-netwerk en is vriendelijk geprijsd. Er is een quad-camera met verschillende mogelijkheden, 6,57 inch beeldscherm met Full-HD+ resolutie en een Snapdragon 765G processor. Het updatebeleid voor deze telefoon is onbekend, en dat is jammer.

Je kunt de Xiaomi Mi 10 Lite kopen voor rond de 300 euro. Hij is verkrijgbaar bij Bol.com, Coolblue, MediaMarkt, Belsimpel en Mobiel.

Xiaomi Mi 10 Lite Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 273,00 euro

Samsung Galaxy A71

Samsung heeft de Galaxy A71 in deze prijsklasse en werd begin dit jaar uitgebracht. Je betaalt ongeveer 370 euro voor dit toestel en hiervoor krijg je een quad-camera, Android 10, Snapdragon 730 octa-core chipset, 4500 mAh accu en een 6,7 inch beeldscherm. Vergeleken met de andere smartphones in dit rijtje dus geen bijzonder model en hij springt er niet uit qua specificaties. Wil je echter een Samsung, dan kom je al snel bij de A71 uit.

De Samsung Galaxy A71 is te koop bij Coolblue, Bol.com, Belsimpel, Mobiel en de Samsung Shop.

Samsung Galaxy A71 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 360,45 euro

Sony Xperia 10 II

De Sony Xperia 10 II is een relatief compacte smartphone, welke we hebben besproken in de Sony Xperia 10 II review. De telefoon schiet mooie foto’s, is gemakkelijk in de bediening en heeft een goede accu. Wel merkten we in de test op dat de geluidskwaliteit matig is, dat er geen gezichtsherkenning is en dat hij af en toe wat vastloopt. Dit is mogelijk al wel verholpen met een software-update.

De Sony Xperia 10 II is te koop voor ongeveer 370 euro bij Bol.com, Mobiel, Belsimpel, MediaMarkt, T-Mobile en Coolblue.

Sony Xperia 10 II Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 357,00 euro

Welke is de beste?

De modellen in dit overzicht zijn stuk voor stuk goede smartphones. Wil je een 5G-smartphone met een goed updatebeleid, degelijke camera en een fijne schil over Android; dan kun je niet om de OnePlus Nord heen. Wil je een smartphone met een uitstekende accu, erg goede camera en een fijne gebruikerservaring en vind je 5G niet belangrijk, kies dan voor de Xiaomi Redmi Note 9 Pro. Houd daarbij wel in het achterhoofd dat het updatebeleid onbekend is.

De Moto’s zijn ook leuk, maar het updatebeleid voor de Moto G 5G Pro is mager. Voordeel voor de creatievelingen is dat bij de Moto G Pro een stylus geleverd wordt. De Sony Xperia 10 II heeft minder veel te bieden dan zijn concurrenten en zouden we daarom minder snel kiezen.

