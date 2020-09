De 6 beste apps van augustus 2020 (+ het belangrijkste nieuws)

Augustus is voorbij en dus blikken we bij DroidApp terug op de afgelopen maand. We zetten het belangrijkste nieuws en de beste apps van deze maand op een rij.

Android in augustus

Jammer genoeg is het coronavirus nog steeds aan de orde van de dag, maar gelukkig is er ook nog genoeg ander nieuws te melden. We hebben voor het zevende jaar op rij uitgebreid onderzoek gedaan naar weer-apps. Ons complete onderzoek vind je in ons artikel met de weer-app test 2020.

Verder bracht OnePlus haar meer betaalbare toestel uit; de OnePlus Nord uit in Nederland, HTC bracht weer eens een toestel uit; de Desire 20 Pro. Ook de Note 20-serie verscheen in Nederland en Xiaomi bracht de 99 euro kostende Redmi 9A uit in Nederland. Onverwacht kwam ook de Moto G9 Play in ‘the picture’ en was na de aankondiging direct verkrijgbaar.

Samsung had begin deze maand een grootse aankondiging, waar we de Note 20-serie, Galaxy Watch 3 en Tab S7 zagen. Daarnaast maakte het bedrijf bekend dat het verschillende toestellen drie jaar lang gaat voorzien van updates. Instagram bracht Instagram Reels, als alternatief voor TikTok uit in Nederland, en ook waren er verbeteringen voor Stories.

Gedoe was er over Fortnite. Epic Games, de ontwikkelaar van het spel, is klaar met het beleid van Apple en Google. Google heeft de app uit de Play Store gehaald. De EISA Awards 2020-2021 werden ook uitgereikt; OnePlus, Oppo en Huawei gingen met de grote prijzen aan de haal in het smartphone-segment. Daarnaast verscheen de CoronaMelder-app. Later moet deze breed beschikbaar komen, maar dat zal niet op 1 september zijn.

Reviews

‘Vergeten’ en tips

We hebben de volgende toestellen behandeld in onze rubriek ‘De vergeten smartphone’ en ‘De vergeten telefoon’.

Beste apps

We hebben in augustus verschillende apps behandeld. In dit artikel zetten we de beste Android-apps van augustus 2020 op een rij. Omdat ze nieuw zijn, een update hebben gekregen of omdat ze om een andere reden op DroidApp zijn verschenen deze maand.

ANWB Onderweg

De ANWB Onderweg app heeft deze maand een update ontvangen. Met ANWB Onderweg 4.6 kunnen gebruikers gebruik maken van handig parkeeradvies. Op basis van je bestemming worden suggesties gegeven voor waar je het beste kunt parkeren in Nederland. Hierbij wordt rekening gehouden met de datum en tijd, en ook het tarief.

Fuelio

Ik ben zelf enthousiast gebruiker van Fuelio. Hiermee kun je uitgebreid en op een toffe manier de autokosten bijhouden. De nadruk ligt op de kosten voor het brandstofverbruik. In Fuelio 7.7 is een nieuw design toegevoegd, kun je handige rapporten maken en krijg je nog beter inzicht in je kosten.

Google Klok

Er verscheen een update voor de Google Klok app. De nieuwste update brengt de handige Bedtijd-modus welke je helpt met het inzicht krijgen van je slaappatroon. Daarnaast worden opties toegevoegd uit Digital Wellbeing en kun je op een andere manier wakker worden.

Car Home Ultra

In augustus hebben we ook geschreven over Car Home Ultra. Deze app is handig voor onderweg. Hiermee kun je direct een snel dashboard aanmaken voor als je je op de weg bevindt. Denk aan een snelkoppeling naar Google Maps, Flitsmeister en andere apps die handig zijn. Apps kunnen direct gestart worden als je toestel verbonden is met Bluetooth in je auto. Daarnaast heb je nog meer opties. Meer hierover lees je in het artikel over Car Home Ultra.

Telegram

Deze maand vierde Telegram haar zevende verjaardag, en dat werd gevierd met Telegram 7.0. Hierbij werd videobellen uitgerold naar de geliefde chat-app. Deze functie wordt in de toekomst verder uitgebreid met groepsvideobellen. De video-oproepen zijn voorzien van end-to-end encryptie en ook is er een picture-in-picture modus zodat je kunt multitasken tijdens het videobellen.

Firefox

Mozilla heeft de langverwachte update uitgerold in de Google Play Store voor haar browser. Met Firefox 79 krijgen gebruikers een nieuw design en zijn er verschillende aanpassingen gedaan. Dat zorgt niet automatisch voor alleen maar positieve berichten. Gebruikers kunnen bijvoorbeeld niet alle extensies meer gebruiken.

Bonus-tip: DroidApp App

Wil je graag op de hoogte zijn van het belangrijkste Android-nieuws, de meest uitgebreide reviews, de beste tips en nog veel meer rondom alles wat met je smartphone te maken heeft? Dan mag de gratis en reclamevrije DroidApp App niet op je toestel ontbreken. Je kunt hier ook de specificaties en actuele prijzen van alle smartphones vinden!

