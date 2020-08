Car Home Ultra: een dashboard met handige apps voor onderweg

Terwijl je aan het rijden bent, kun je beter je ogen op de weg houden dan op je smartphone. Met die insteek hebben de makers van de app Car Home Ultra een fijne applicatie uitgebracht. De toepassing is handig voor onderweg!

Car Home Ultra

Met de Car Home Ultra app kun je gemakkelijk een overzicht maken met apps die handig zijn om tijdens het rijden te gebruiken. Bijvoorbeeld om makkelijk Google Maps te starten, zonder dat je al je apps langs hoeft te gaan. Met de app creëer je eigenlijk een soort dashboard voor onderweg.

Met Car Home Ultra kan je instellen dat de app automatisch start wanneer deze is verbonden met de Bluetooth in je auto, zo heb je makkelijk toegang tot de apps die handig zijn voor onderweg. Standaard zijn er al een aantal snelkoppelingen naar apps toegevoegd zoals toegang tot je telefoon en Google Maps. Maar deze kun je ook aanpassen. Je hebt hiervoor vier pagina’s. Daarnaast is het nog mogelijk om verschillende widgets in te stellen binnen de app.

Als je de Car Home Ultra app naar wens wilt instellen kunnen bestaande snelkoppelingen naar apps ook makkelijk verwijderd worden door deze ingedrukt te houden. Verder is het een kwestie van op een lege plek drukken om een app toe te voegen. Ook is het mogelijk om bepaalde functies in te stellen, zodat een tegel bijvoorbeeld de functie heeft om een contact meteen te kunnen bellen.

Een handig voordeel van de app als je onderweg bent, is dat het toont waar je op dit moment bent. Dit geeft de app weer, samen met de GPS snelheid, een kompas en het weer. Dit zijn de widgets waarover we eerder spraken in het artikel. Nog een extra optie die je in kunt schakelen is dat je een melding ontvangt wanneer je bij een flitser in de buurt rijdt.