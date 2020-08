Flitsmeister komt met intelligente melding spookrijders

Enige tijd geleden werd aan Flitsmeister een functie toegevoegd waarmee je gewaarschuwd kon worden voor spookrijders. Nu wordt hierover meer bekend gemaakt, want het systeem is hartstikke slim.

Spookrijders in Flitsmeister

Flitsmeister heeft bekend gemaakt dat het gaat waarschuwen voor spookrijders. Hierbij gaat het niet alleen om anderen die spookrijden, maar kan het dankzij slimme technieken ook alarmslaan als je zelf spookrijdt. Flitsmeister maakt hiervoor gebruik van een techniek van Bosch.

Het gaat om de ‘Wrong-way Driver Warning-oplossing’, wat een cloud-gebaseerd spookrijderswaarschuwingssysteem is. Hierbij kan het systeem detecteren of een auto op de snelweg in de verkeerde richting (op)rijdt. Het systeem vergelijkt deze richting met de werkelijke bewegingen.

Wanneer je zelf spookrijdt, krijg je een grote gele melding, waarbij direct vertelt wordt wat je moet doen. De techniek van Bosch wordt al in 17 andere Europese landen gebruikt in apps. Nu is de functionaliteit dus ook beschikbaar in het populaire Flitsmeister.