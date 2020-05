Flitsmeister Pickup: nieuwe dienst laat je pakketten bezorgen voor (lokale) winkeliers

Flitsmeister is bekend van de flits- en file-app, maar het komt met een grootse nieuwe functie; Flitsmeister Pickup. Met deze dienst kun je je aanmelden als winkelier, of juist als bezorger, voor de lokale winkelketens.

Flitsmeister Pickup

Een opvallende nieuwe feature van het team van Flitsmeister; Flitsmeister Pickup. De nieuwe functie speelt in op de huidige coronacrisis. Gebruikers kunnen zich namelijk aanmelden als bezorgmeister. Hiermee kun je voor lokale winkeliers pakketjes gaan bezorgen, waarmee werkzaamheden voor de winkeliers verminderd worden. Het doel; het verbinden van de lokale winkelier met de community van 1,7 miljoen gebruikers.

Route delen

Degenen die zich aanmelden voor Flitsmeister Pickup krijgen een notificatie als er een pakket weggebracht kan worden. Vervolgens kan de bezorgmeister dit accepteren en haalt het pakket op. De route en locatie wordt gedeeld via de Flitsmeister app, de bezorging wordt geleverd en de betaling gaat via een betaalverzoek. Een winkelier betaalt bij een afstand van minder dan 10km de bezorger 5,00 euro. Tussen de 10 en 20 kilometer moet een bedrag van 7,50 euro betaald worden. Wanneer de afstand meer dan 20 kilometer bedraagt, komen de kosten uit op 10 euro. De dienst moet ervoor zorgen dat pakketjes dezelfde dag nog geleverd worden.

Hoe werkt het?

Flitsmeister geeft aan dat pakketjes nog niet verzekerd verzonden kunnen worden. Dit moet wel in de toekomst mogelijk worden. Als de koper niet thuis is, moet de bezorger even contact opnemen met de winkelier om dingen af te stemmen. Flitsmeister geeft de volgende uitleg over hoe het werkt voor de winkelier: