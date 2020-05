Flitsmeister update brengt ‘Prestaties’: welke missies ontgrendel jij?

Flitsmeister heeft een nieuwe update uitgebracht voor de Android-app. Vanaf nu kun je je prestaties bijhouden. Wat is bijvoorbeeld je snelste sprint, hoogste topsnelheid en ben je een echte boetenontwijker?

Flitsmeister prestaties

In de nieuwste versie van Flitsmeister krijg je toegang tot een nieuwe functie; Prestaties. Gebruikers kunnen prestaties ‘vrijspelen’ tijdens het gebruik van de Flitsmeister app. Je vindt de optie als je bent ingelogd met je account in het zijmenu. Vervolgens krijg je een overzicht met verschillende details en statistieken.

Je ziet de afgelegde rittijd, samen met de afstand. Ook de topsnelheid en de sprint van 0-100 kilometer per uur wordt getoond. Daarbij kun je tien verschillende prestaties ontgrendelen. Denk aan boeteonwijker, als je hebt afgeremd voor een flitser. Of Navigator waarbij je vijftig routes met hulp van Flitsmeister hebt gereden en een filerijder als je een keer in de file hebt gestaan.

