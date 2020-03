Range app: het uitgebreide alternatief voor Flitsmeister

De app ‘Range’ is een applicatie van Nederlandse bodem. Het kan dienen als alternatief voor bijvoorbeeld Flitsmeister. Met Range heb je toegang tot alle verkeersmeldingen, controles en flitsers. Niet alleen voor in de auto, maar ook voor op de fiets.

Range app

We werden door een DroidApp-lezer getipt over het bestaan van de app ‘Range’. Deze applicatie kan dienen als alternatief voor bijvoorbeeld Flitsmeister en kan van pas komen in het verkeer. Of je nou met de auto onderweg bent, per fiets of met de vrachtwagen, je hebt toegang tot alle controles via deze app. Daarbij kan de app tonen waar er in het openbaar vervoer gecontroleerd wordt. Een andere optie die we terugzien in de Range app is het tonen van plekken waar bijvoorbeeld preventief gefouilleerd wordt.

Range moet ervoor zorgen dat je ‘out of range’ blijft van controles. De meldingen worden gemaakt door de gebruikers van de app. Hierbij kies je eerst de manier van vervoer, zoals lopend, ov, scheepvaart of natuurlijk de auto, waarna je kunt kiezen uit verschillende meldingen. Eventueel kun je nog een omschrijving toevoegen. Je kunt ook aangeven dat je notificaties wilt ontvangen van nieuwe meldingen.

Je kunt de Range app gratis downloaden uit de Google Play Store. Houd er wel rekening mee dat meldingen soms niet kloppen. Daarbij is het altijd raadzaam je aan de verkeersregels te houden ;-).