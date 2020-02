Flitsmeister, Google Maps en Waze voortaan verboden in Duitsland

Bijzonder nieuws uit Duitsland. Het gebruik van flits-apps zoals Flitsmeister, Waze en dan dus ook Google Maps, is verboden. Gebruik je die wel, dan kun je een boete krijgen.

Duits verbod op Flitsmeister en Waze

Op verschillende stukken van de autobahn kun je zonder je zorgen te hoeven maken over de maximumsnelheid over de Duitse wegen razen. Echter gelden er ook op veel plekken snelheidslimieten, waar ook met regelmaat op gecontroleerd wordt in Duitsland. Gelukkig was daar een oplossing voor; Waze of Flitsmeister. Echter gaat dat veranderen, het gebruik van deze twee apps is niet meer toegestaan.

Het was al verboden om in de auto ingebouwde systemen te gebruiken die waarschuwen voor flitspalen, maar nu wordt ook het gebruik van flits-apps aan banden gelegd. Dit betekent concreet dat apps die waarschuwen voor flitsers niet door de bestuurder gebruikt mogen worden. Het gaat om het gebruik van de apps dat verboden is, het geïnstalleerd hebben is niet strafbaar. Daarnaast merken we op dat flitsers ook in Google Maps gemeld kunnen worden, en die app is voor heel veel automobilisten onmisbaar.

Om het verhaal nog lastiger te maken; als bestuurder mag je flits-apps niet gebruiken. Iemand op de bijrijdersstoel mag dat wel. Echter, hij of zij mag de bestuurder niet waarschuwen dat er een flitser staat. De flitsmeldingen op de radio mogen daarnaast ook blijven bestaan. Het is onduidelijk en onbekend hoe de Duitse Polizei de zaken gaat controleren en het gaat bewijzen, als de buurman of buurvrouw jou heeft ingefluisterd dat er een flitser staat.

Komt de Duitse politie tot de constatering dat je een flits-app als Waze of Flitsmeister hebt gebruikt, dan kun je een boete krijgen. De hoogte van de boete bedraagt 75 euro. Toch is Duitsland niet het enige land waar het gebruik van apps die waarschuwen voor flitsers aan banden legt. In Zwitserland kun je een boete krijgen van 200 euro, terwijl dit in Tsjechië maar liefst 7300 euro kan bedragen!