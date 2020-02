Nederlandse Google Maps-gebruikers kunnen in Google Maps een langverwachte, nieuwe optie vinden. Vanaf nu wordt de maximumsnelheid weergegeven in de kaartendienst.

Google Maps maximumsnelheid

Veel functies uit navigatie-app Waze komen langzaamaan richting Google Maps. Waze is namelijk sinds enige tijd ook onderdeel van Google Maps en Maps kon nog wel wat verbeteringen en aanvullingen gebruiken. Een langverwachte en tevens erg handige functie is nu beschikbaar gekomen voor de Android-app van Google Maps; de weergave van de maximumsnelheid.

Tot vandaag werd in Google Maps alleen de eigen gereden snelheid getoond in een snelheidsmeter. Dat is een functie die overigens ook pas sinds een ruim half jaar te gebruiken is. Met de toevoeging van de maximumsnelheid-meter weet je voortaan ook hoe hard je mag rijden. De functionaliteit wordt vanaf nu uitgerold naar alle gebruikers, en dus ook in Nederland.

Naast de maximum toegestane snelheid wordt de eigen gereden snelheid getoond. Eventueel kun je dat laatste verbergen door op de snelheid te tikken. Je kunt deze ook uitschakelen via de instellingen. Wil je niet weten wat de maximumsnelheid is, dan kun je deze ook verbergen in de instellingen tijdens het navigeren. Wel blijkt dat de weergave van de maximumsnelheid niet in alle gevallen lijkt te kloppen, dus houd ook zeker de borden nog in de gaten!

Uitrol

Google rolt de maximumsnelheid-weergave uit voor alle gebruikers, maar het kan zijn dat je de functie nog niet direct ziet. Bij ons is hij ook nog niet op alle toestellen terug te vinden. In de komende tijd zullen alle gebruikers de server-side update binnenkrijgen. Je hoeft geen update te downloaden uit de Google Play Store.