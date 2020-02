Google Maps rolt SOS Alerts uit in Nederland

In 2017 kwam Google met de aankondiging van SOS Alerts, waarbij gebruikers direct gewezen werden op een noodsituatie. Nu is de functie ook beschikbaar in het Nederlands.

Google Maps: SOS Alerts

Met een server-side update heeft Google een nieuwe functie toegevoegd aan Google Maps. Gebruikers krijgen nu SOS Alerts te zien, een melding van een noodsituatie of een waarschuwing. In 2017 werden de SOS Alerts aangekondigd. Google werkt voor de meldingen samen met verschillende organisaties waaronder het Rode Kruis.

Wanneer je je in de buurt van de situatie bevindt, krijg je hiervan een notificatie op je smartphone. Nu duikt de functie echter ook op in Google Maps als je er wat verder vanaf zit. Te zien is dat de melding nu ook in het Nederlands wordt getoond. Dat is nieuw, aangezien ze eerder alleen in het Engels waren en hier niet getoond werden.

Klap je de melding uit, dan kun je (indien je je in die omgeving bevindt) direct je locatie delen met anderen. Daarbij kan de melding gedeeld worden en kan je een wegafsluiting melden. Ook kan er direct doorgelinkt worden naar de zoekmachine om nieuwe updates te bekijken.

Vooralsnog lijkt de functie alleen de Britse winterstorm te melden, welke zich bevindt boven de Britse eilanden. De stormen in Nederland (Ciara en Dennis) zijn niet in de app van Google Maps te vinden. Van het weekend schreven we over de nieuwe interface van de Google Maps app.