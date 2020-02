Google Maps bestaat 15 jaar: nieuw logo en veel nieuwe functies

Google Maps viert haar vijftiende verjaardag. Voor veel mensen is de kaartendienst onmisbaar geworden. Google viert de verjaardag met de aankondiging van een reeks nieuwe functies en mogelijkheden, samen met een nieuw logo!

Google Maps is in de afgelopen jaren flink gegroeid. Wie had dat gedacht, 15 jaar geleden. Het is nu veel meer dan een hulpmiddel om je van A naar B te sturen. Er is uitgebreide informatie beschikbaar, van openingstijden tot aan reviews, van Street View tot aan foto’s en van flitsers tot aan de maximumsnelheid (sinds gisteren). Binnenkort komen daar een hoop nieuwe functies bij, zo laat Google weten.

De interface zal op de schop gaan en krijgt vijf tabbladen; Verkennen, Forenzen, Opgeslagen, Bijdragen en Updates. Google zegt hierover het volgende;

Ben je op zoek naar een snelle hap, live muziek of een interessant museum? Op het tabblad Verkennen tref je informatie, scores en recensies aan voor zo’n 200 miljoen locaties in alle delen van de wereld, van lokale restaurants tot attracties en gezichtsbepalende monumenten in de buurt.

Of je nu met de auto of het openbaar vervoer reist, via het tabblad Ga vind je altijd de meest efficiënte route. En als je je dagelijkse woon-werktraject instelt, wordt je er ook real-time verkeersupdates, reistijden en suggesties voor alternatieve routes.

Gebruikers hebben meer dan 6,5 miljard locaties in Google Maps opgeslagen. En dat kun jij ook doen, of het nu gaat om de nieuwe bakkerij om de hoek of het wereldberoemde restaurant op je volgende vakantiebestemming. Je kunt al deze locaties nu op één handige plek vinden, plannen maken voor je volgende trip en aanbevelingen delen voor de locaties die je hebt gezocht.

Jaarlijks dragen honderden miljoenen gebruikers informatie bij om Google Maps up-to-date te houden. Via het nieuwe tabblad Bijdragen kun je in een handomdraai lokale kennis delen, zoals informatie over wegen, adressen en ontbrekende locaties, recensies en foto’s. Elke bijdrage helpt andere gebruikers met het verkennen van nieuwe plekken en om te beslissen wat ze gaan doen.

Updates

Het nieuwe tabblad Updates biedt je toegang tot een feed met trending locaties die je absoluut een keertje moet bezoeken. Deze tips worden gedeeld door experts en uitgevers zoals The Infatuation. Je kunt hier aanbevelingen verkennen, achterlaten en delen met je netwerk, maar ook direct chatten om antwoorden op je vragen te krijgen.

Google zal de nieuwe interface langzaamaan uitrollen, dus het kan best even duren voordat deze beschikbaar is.

Openbaar Vervoer

Ook voor het Openbaar Vervoer zal Google nieuwe functies introduceren. Eerder werd al een functie beschikbaar gesteld waarmee je kunt zien hoe druk het in het OV is. Er zullen nieuwe inzichten uitgerold worden. Reizigers zal gevraagd worden hoe ze de temperatuur hebben ervaren in het voertuig. Gebruikers van Google Maps moeten in de toekomst ook zien hoe de beveiliging is aan boord en meer informatie krijgen over de toegankelijkheid zoals hulp van medewerkers, speciale ingangen en meer.

De functionaliteit zal uitgerold worden, maar dit kan even wat tijd in beslag nemen. De informatie hiervoor is afkomstig van vervoerders zelf. Busmaatschappijen en dergelijke zullen hier dus hun informatie over moeten aanleveren.

Logo

Voor de 15e verjaardag heeft Google Maps ook een nieuw logo gekregen. In onderstaande video zie je de transformatie van het nieuwe logo van Maps. In toekomstige updates zal Google het icoontje ook op je Android-smartphone bijwerken in de nieuwe stijl.